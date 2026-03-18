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Hindi Newsक्रिकेटमुझे फोन करो...ललित मोदी का काव्या मारन को खास मैसेज, नहीं थम रही हैदराबाद की मुश्किलें

मुझे फोन करो...'ललित मोदी का काव्या मारन को खास मैसेज, नहीं थम रही हैदराबाद की मुश्किलें

IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने काव्या मारन को लेकर एक बयान दिया है, जो कि इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई है. वहीं, सनराइजर्स हैदरबाद की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 18, 2026, 06:00 PM IST
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आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने ‘द हंड्रेड’ टूर्नामेंट के लिए सनराइजर्स लीड्स द्वारा पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को साइन करने पर चल रहे विवाद में अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने टीम के मालिकों को इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से संभालने में मदद की पेशकश भी की है. मोदी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, "जब पहले से ही फैंस नाराज हैं, तो ऐसे में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी पर 234 करोड़ रुपये खर्च करना समझ से परे है. इमेज मैनेज करने और एक बड़ा ब्रांड खड़ा करने का मुझे अच्छा अनुभव है. अगर जरूरत हो तो मुझसे संपर्क किया जा सकता है."इस डील को लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया है. काव्या मारन के नेतृत्व वाले सनराइजर्स हैदराबाद ग्रुप की टीम सनराइजर्स लीड्स को भारत में अलग-अलग जगहों से आलोचना झेलनी पड़ रही है.

ECB की दखल

नीलामी से पहले ही इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने सभी आठ टीमों को एक पत्र भेजकर उन्हें निष्पक्ष चयन और भेदभाव विरोधी नियमों की जिम्मेदारी याद दिलाई थी. यह कदम उस समय उठाया गया, जब ऐसी खबरें सामने आई थीं कि ‘द हंड्रेड’ में खेलने वाली आईपीएल से जुड़ी चार टीमें मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, एमआई लंदन, सदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेने में झिझक दिखा सकती हैं.

ECB ने झाड़ा पल्ला

2026 ड्राफ्ट के लिए 60 से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसके बाद यह मामला और गंभीर हो गया और बोर्ड का ध्यान इस ओर गया. ईसीबी ने साफ कहा कि वह किसी टीम को यह नहीं बता सकता कि किस खिलाड़ी को चुनना है, लेकिन चयन के दौरान नियमों और गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं होना चाहिए.

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गावस्कर की कड़ी प्रतिक्रिया

भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा खुलकर विरोध करने वालों में शामिल रहे हैं. उन्होंने अपने मिड-डे कॉलम में क्रिकेट से हटकर भी एक सख्त नजरिया सामने रखा है.

गावस्कर का करारा प्रहार

गावस्कर का कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दी जाने वाली रकम आखिरकार टैक्स के जरिए पाकिस्तान सरकार तक पहुंचती है. उनके मुताबिक, इस पैसे का इस्तेमाल हथियारों पर किया जाता है, जिसका असर भारतीय सैनिकों और आम लोगों पर पड़ता है. उन्होंने यह भी साफ किया कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि भुगतान किसी भारतीय कंपनी ने किया हो या उसकी विदेशी शाखा ने. "द हंड्रेड में किसी भारतीय फ्रेंचाइजी के मालिक द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदने पर विवाद होना स्वाभाविक है. नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के बाद से ही भारतीय टीम मालिकों ने आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पूरी तरह नजरअंदाज किया है."

नहीं थम रही मुश्किलें

उनकी इस बात ने विदेशी लीग में जुड़े भारतीय फ्रेंचाइजी मालिकों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. अगर पैसा अंत में एक ही जगह पहुंचता है, तो क्या यह मायने रखता है कि खिलाड़ी को किस देश की लीग में खरीदा गया है?अब यह मुद्दा सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें राजनीति और आर्थिक पहलू भी जुड़ गए हैं. फिलहाल इस पूरी बहस के केंद्र में सनराइजर्स लीड्स की टीम बनी हुई है.

ये भी पढ़ें: कोहली-रोहित नहीं ये खिलाड़ी है नंबर-1, ODI रैंकिंग में जबरदस्त बदलाव, टॉप 10 में दो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एंट्री

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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