कोरोना वायरस का कहर, इंग्लैंड में इस क्रिकेट क्लब के चेयरमैन की मौत

लंदन: लंकाशायर क्रिकेट क्लब के चेयरमैन डेविड हॉजकिस (David Hodgkiss) की कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण मौत हो गई है. वह 71 साल के थे. वो करीब 22 साल तक ओल्ड ट्रैफर्ड में भी अपने सेवाएं दे चुके थे. वह 1998 में इससे जुड़े थे और अप्रैल 2017 इसके चेयरमैन बने थे। वे पहले कोषाध्यक्ष और उप-चेयरमैन के तौर पर भी कार्यरत थे. क्लब ने एक बयान में कहा, " उनके परिवार की ओर से सही समय पर एक बयान जारी किया जाएगा। लेकिन हमारी सच्ची संवेदनाएं और प्रार्थना उनके परिवार के साथ है। डेविड के परिवार के साथ-साथ लंकाशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के लिए ये भी ये बड़े दुख का कारण है."

It is with deep sadness we can announce the passing of our Chairman, David Hodgkiss OBE.

David was much loved by all at Lancashire Cricket and will be greatly missed.

