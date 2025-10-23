Advertisement
फैंस चौके-छक्कों का करना पड़ेगा इंतजार... ये बड़ी टी20 लीग हुई स्थगित, इस वजह से लिया गया फैसला

श्रीलंका क्रिकेट ने लंका प्रीमियर लीग (LPL) 2025 को स्थगित करने का फैसला लिया है. बोर्ड ने ये फैसला अगले साल फरवरी-मार्च में प्रस्तावित टी20 वर्ल्ड कप 2026 की वजह से लिया है. श्रीलंका अगले टी20 वर्ल्ड कप का सह-मेजबान है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 23, 2025, 02:48 AM IST
श्रीलंका क्रिकेट ने लंका प्रीमियर लीग (LPL) 2025 को स्थगित करने का फैसला लिया है. इसकी बड़ी वजह भी सामने आई है. दरअसल, बोर्ड ने ये फैसला अगले साल फरवरी-मार्च में प्रस्तावित टी20 वर्ल्ड कप 2026 की वजह से लिया है. श्रीलंका अगले टी20 वर्ल्ड कप का सह-मेजबान है.

श्रीलंका क्रिकेट ने दिया बयान 

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बताया, 'इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दिशानिर्देशों के अनुसार आगामी 20 टीमों के आयोजन के लिए सभी मेजबान वेन्यू किसी भी प्रमुख इंटरनेशनल प्रतियोगिता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार होने चाहिए. LPL को स्थगित किए जाने से बोर्ड को आयोजन स्थलों की व्यापक तैयारी को प्राथमिकता देने का अवसर मिलेगा. अब हमारा ध्यान स्टेडियम के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, खिलाड़ियों की सुविधाओं को बढ़ाने, प्रसारण क्षमताओं को श्रेष्ठ बनाने और वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मीडिया केंद्र की सुविधाओं को मजबूत करने पर होगा.'

बोर्ड के बयान से यह स्पष्ट है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिए ही LPL 2025 को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. श्रीलंका 2026 टी20 वर्ल्ड कप आयोजन में केन्द्रीय भूमिका निभाने के साथ यह सुनिश्चित करना चाहता है कि देश के आयोजन स्थल वैश्विक मानकों को पूरा करें और खिलाड़ियों के साथ-साथ फैंस दोनों को विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करें.

अब कब होगी लीग?

LPL 2025 का आयोजन नवंबर के अंत से दिसंबर के अंत तक होना था. वर्ल्ड कप के बाद संभवत: लीग का आयोजन हो सकता है. श्रीलंका में फिलहाल तीन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियमों का पुननिर्माण कार्य चल रहा है. आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की वजह से कोलंबो स्थित आर. प्रेमदासा स्टेडियम के आधुनिकीकरण का कार्य फिलहाल रोका गया है. वर्ल्ड कप की समाप्ति के साथ ही कार्य फिर शुरू हो जाएगा. कोलंबो में महिला वर्ल्ड कप के 11 मैच होने हैं. बारिश की वजह से कोलंबो में अब तक हुए अधिकांश मैच प्रभावित हुए हैं.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Lanka Premier LeagueT20 World Cup 2026

