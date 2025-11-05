Advertisement
344 रन और 290 रन से जीत... T20I इतिहास का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, बल्लेबाजों ने उड़ाए 27 छक्के और 30 चौके

Unbreable Cricket Record: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक टी20 सीरीज चल रही है, जिसके चलते हर जगह इस फॉर्मेट का खुमार छाया हुआ है. इस सीरीज का चौथा मुकाबला 6 नवंबर को खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले हम आपको टी20 के उस रिकॉर्ड से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसका टूटना असंभव नंजर आता है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 05, 2025, 04:36 PM IST
Unbreable Cricket Record: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक टी20 सीरीज चल रही है, जिसके चलते हर जगह इस फॉर्मेट का खुमार छाया हुआ है. इस सीरीज का चौथा मुकाबला 6 नवंबर को खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले हम आपको टी20 के उस रिकॉर्ड से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसका टूटना असंभव नंजर आता है. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ज्यादा पुराना नहीं है बल्कि अक्टूबर 2024 में ही बना था. मैदान पर बल्लेबाजों की ऐसी तबाही देखने को मिली जो विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते रह गए. 

बल्लेबाजों ने उतरते ही मचाई तबाही

अक्टूबर 2024 में जिम्बाब्वे और गाम्बिया के बीच रिकॉर्डतोड़ मुकाबला खेला गया था. इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने मैदान में उतरते ही तबाही मचा डाली. ओपनर्स के बीच रिकॉर्डब्रेकिंग शतकीय पार्टनरशिप हुई. ब्रायन बेनेट ने 26 गेंद में 50 रन की पारी खेली जबकि उनके साथी ओपनर मरुमानी ने 19 गेंद में 62 रन ठोककर गाम्बिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा डाले थे. 

सिकंदर रजा ने मचाया हाहाकार

गाम्बिया की टीम ओपनर्स की तबाही से उबरी नहीं थी कि सिकंदर रजा ने बॉलर्स को रिमांड पर ले लिया. कप्तान रजा ने 309 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए महज 43 गेंद में 133 रन की विस्फोटक पारी खेली. इस पारी में 15 छक्के जबकि 7 चौके देखने को मिले. अंत में क्लाइव मदांडे ने 17 गेंद में 53 रन ठोककर टीम के स्कोर को 344 तक पहुंचा दिया. टी20 की एक पारी में यह सबसे बड़ा स्कोर साबित हुआ. 

ये भी पढे़ं.. वैभव सूर्यवंशी का धमाका... रेड बॉल में भी टी20 वाला अंदाज, बिहार में इस पारी की गूंज

बना ये असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

जिम्बाब्वे की पारी में कुल 27 छक्के और 30 चौके देखने को मिले. जिम्बाब्वे का कहर यहीं नहीं थमा, इसके बाद टीम के गेंदबाज भूखे शेर की तरह गाम्बिया पर टूट पड़े. पूरी गाम्बिया की टीम महज 54 रन के स्कोर पर ही सिमट गई और जिम्बाब्वे ने टी20 इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की. यह जीत 290 रन की थी, कई टीमें मिलकर बोर्ड पर इतने रन लगाने में कामयाब नहीं होती हैं. इस मुकाबले में रिकॉर्ड्स की बौछार हो गई और दो रिकॉर्ड ऐतिहासिक साबित हुए. 

