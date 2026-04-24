Advertisement
trendingNow13190612
Hindi Newsक्रिकेटIPL में 146 रनों की सबसे बड़ी जीत का महारिकॉर्ड...1-1 रन को तरसे बल्लेबाज, इस खूंखार टीम ने रचा था इतिहास

IPL में 146 रनों की सबसे बड़ी जीत का महारिकॉर्ड...1-1 रन को तरसे बल्लेबाज, इस खूंखार टीम ने रचा था इतिहास

Largest Victory in IPL History: 2017 के आईपीएल सीजन में एक मैच ऐसा हुआ था, जिसमें सबसे बड़ी जीत का महारिकॉर्ड बना था. ये रिकॉर्ड उसी मुंबई इंडियंस ने बनाया था, जिसे चेन्नई ने 103 रनों से हराया है. आइए जानते हैं मुंबई ने किस टीम के खिलाफ 146 रनों से जीत दर्ज की थी.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 24, 2026, 07:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL में 146 रनों की सबसे बड़ी जीत का महारिकॉर्ड...1-1 रन को तरसे बल्लेबाज, इस खूंखार टीम ने रचा था इतिहास

Largest Victory in IPL History: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की हालत खराब दिख रही है. दिग्गजों से सजी इस टीम ने अब तक 7 में से 5 मैच गंवा दिए हैं. 23 अप्रैल की रात उसे अपने ही घर यानी वानखेड़े में एक शर्मनाक शिकस्त मिली. चेन्नई की टीम ने उसे 103 रनों से हरा दिया. यह चेन्नई की सबसे बड़ी जीत, जबकि मुंबई की सबसे बड़ी हार रही. भले ही चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रनों से हराकर उनकी साख मिट्टी में मिला दी हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रनों के मामले में इस लीग का 'अल्टीमेट रिकॉर्ड' आज भी मुंबई के ही नाम है?

जी हां, आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड मुंबई की टीम ने बनाया था, जो पिछले 9 साल से अटूट है. साल 2017 के सीजन में मुंबई ने एक टीम को 146 रनों के विशाल अंतर से शिकस्त देकर इतिहास रचा था. मुंबई ने अपनी बॉलिंग के दम पर उस मैच को जीतकर इतिहास लिखा था. सामने वाली टीम के बल्लेबाज एक-एक रन के लिए तरस गए थे. यह टीम कोई और नहीं बल्कि दिल्ली डेयरडेविल्स थी, जो अब दिल्ली कैपिटल्स के नाम से जानी जाती है और 19वें सीजन में उसके कप्तान अक्षर पटेल हैं.

कब खेला गया था ऐतिहासिक मुकाबला?

बात 6 मई 2017 की है. उस सीजन का 45वां मुकाबला ऐतिहासिक बन गया था. यह मुकाबला दिल्ली के फिरोजशाह कोटला (अब अरुण जेटली स्टेडियम) में खेला गया था. मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 212/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया था. लेंडल सिमंस ने 43 गेंदों पर 66 रन बनाए, कीरोन पोलार्ड ने 35 गेंदों पर नाबाद 63 रन और आखिर में हार्दिक पांड्या ने 14 गेंदों पर नाबाद 29 रन बनाए थे. अब बारी थी रन चेज की.

Add Zee News as a Preferred Source

ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी दिल्ली

213 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम मुंबई के पेस और स्पिन अटैक के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. पूरी टीम महज 13.4 ओवर में 66 रनों पर ऑलआउट हो गई. दिल्ली का कोई भी बल्लेबाज 21 रन से ऊपर नहीं जा सका था. करुण नायर ने सबसे ज्यादा 21 रन बनाए थे. संजू सैमसन (0), ऋषभ पंत (0) और श्रेयस अय्यर (3) जैसे स्टार्स का खाता तक नहीं खुला था. लगभग हर ओवर में दिल्ली का एक विकेट गिरा था.

मुंबई के लिए भज्जी ने चटकाए थे 4 विकेट

उस मुकाबले में मुंबई के गेंदबाजों ने दिल्ली को टिकने का मौका ही नहीं दिया. हरभजन सिंह ने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट लिए थे, जबकि कर्ण शर्मा ने 3.4 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट निकाले थे. लसिथ मलिंगा ने 2 ओवर में 5 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे. जसप्रीत बुमराह और मिचेल मैक्लेनघन को 1-1 विकेट मिला था.

IPL इतिहास की सबसे बड़ी जीत (रनों के हिसाब से)

146 रन – मुंबई इंडियंस vs दिल्ली डेयरडेविल्स (2017)
144 रन – रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs गुजरात लायंस (2016)
140 रन – कोलकाता नाइट राइडर्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (2008)
138 रन – रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs किंग्स 11 पंजाब (2015*)
130 रन – रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs पुणे वॉरियर्स (2013)

ये भी पढ़ें: IPL 2026: CSK ने बदला 19 साल का इतिहास...कर डाला सबसे बड़ा करिश्मा, खुशी से गदगद होंगे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

ipl recordIPL 2026

Trending news

BJP कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को बख्शेंगे नहीं... CM हिमंता का फूटा गुस्‍सा
West Bengal Election 2026
BJP कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को बख्शेंगे नहीं... CM हिमंता का फूटा गुस्‍सा
'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान का ट्रंप पर तंज
India US News in Hindi
'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान का ट्रंप पर तंज
बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा महिला MLA होना है?
Assembly Election 2026
बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा महिला MLA होना है?
सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर स्कैम, नया डिवाइस खरीदने पर मजबूर कर रहीं मोबाइल कंपनियां?
DNA
सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर स्कैम, नया डिवाइस खरीदने पर मजबूर कर रहीं मोबाइल कंपनियां?
अप्रैल में 42°C का कहर, मई-जून में बेकाबू होंगे हालात? सवा लाख साल का रिकॉर्ड टूटेगा
DNA
अप्रैल में 42°C का कहर, मई-जून में बेकाबू होंगे हालात? सवा लाख साल का रिकॉर्ड टूटेगा
अमरनाथ यात्रा में चप्पे-चप्पे पर होगी हाईटेक निगरानी, IGP ने की हाई लेवल मीटिंग
Amarnath Yatra 2026
अमरनाथ यात्रा में चप्पे-चप्पे पर होगी हाईटेक निगरानी, IGP ने की हाई लेवल मीटिंग
चीन जाने की कर ली थी पूरी तैयारी, अचानक कैसे बाबर ने किया भारत का रुख और बदला इतिहास
BABUR
चीन जाने की कर ली थी पूरी तैयारी, अचानक कैसे बाबर ने किया भारत का रुख और बदला इतिहास
बंगाल में कैसे सुरक्षाबलों ने बदला माहौल, बंपर मतदान के पीछे की बड़ी वजहें क्या हैं
DNA
बंगाल में कैसे सुरक्षाबलों ने बदला माहौल, बंपर मतदान के पीछे की बड़ी वजहें क्या हैं
न शिप, न प्लेन और ना कहीं से बाई रोड, किसी भी तरह से न जाएं ईरान; एडवायजरी जारी
iran
न शिप, न प्लेन और ना कहीं से बाई रोड, किसी भी तरह से न जाएं ईरान; एडवायजरी जारी
पंजाब के स्कूलों की बदलेगी तकदीर, फिनलैंड की युनिवर्सिटी से ट्रेंड शिक्षक पढ़ाएंगे
punjab education
पंजाब के स्कूलों की बदलेगी तकदीर, फिनलैंड की युनिवर्सिटी से ट्रेंड शिक्षक पढ़ाएंगे