Hindi Newsक्रिकेटODI क्रिकेट में तीन बार हैट्रिक लेकर मचाया गदर, इस गेंदबाज के रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर

ODI क्रिकेट में तीन बार हैट्रिक लेकर मचाया गदर, इस गेंदबाज के रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर

श्रीलंका के दिग्गज तेज गेंदबाज और यॉर्कर किंग लसिथ मलिंगा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे खूंखार तेज गेंदबाज हैं. लसिथ मलिंगा भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वह ODI के सबसे खूंखार गेंदबाजों में टॉप पर रहे हैं. लसिथ मलिंगा के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार हैट्रिक लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 24, 2025, 08:11 AM IST
ODI क्रिकेट में तीन बार हैट्रिक

लसिथ मलिंगा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 3 बार हैट्रिक लेने का कमाल किया है. लसिथ मलिंगा ने साल 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, साल 2011 में केनिया के खिलाफ और साल 2011 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI हैट्रिक लेने का कारनामा किया है.

2007 वर्ल्ड कप में 4 गेंदों पर झटके थे 4 विकेट

लसिथ मलिंगा दुनिया के एकमात्र ऐसे तेज गेंदबाज हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं. लसिथ मलिंगा ने सबसे पहली बार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 2007 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था. लसिथ मलिंगा ने 2007 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में एक ही ओवर में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने का कमाल किया था. लसिथ मलिंगा ने तब शॉन पोलाक, एंड्रयू हॉल, जैक कालिस और मखाया एंटिनी को एक ही ओवर में लगातार 4 गेंदों पर आउट किया था.

इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 बार हैट्रिक

लसिथ मलिंगा ने 6 सितंबर 2019 को न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट चटकाए थे. लसिथ मलिंगा ने तब कॉलिन मुनरो, हामिश रदरफोर्ड, कॉलिन डी ग्रैंडहोम और रॉस टेलर को एक ही ओवर में लगातार 4 गेंदों पर आउट किया था. लसिथ मलिंगा के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 बार हैट्रिक लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है. लसिथ मलिंगा को दुनिया का सबसे खतरनाक यॉर्कर गेंदबाज माना जाता है.

