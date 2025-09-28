लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड ध्वस्त, एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने कुलदीप

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 के फाइनल के दौरान भारत के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने एक बड़े रिकॉर्ड से इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया. दरअसल, कुलदीप ने लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया, जिससे वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में वनडे और टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में कुल मिलाकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए.
Kuldeep Yadav: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 के फाइनल के दौरान भारत के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने एक बड़े रिकॉर्ड से इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया. दरअसल, कुलदीप ने लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया, एशिया कप में इतिहास रच दिया. कुलदीप ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कुल चार विकेट चटकाए. उन्होंने अपने चार ओवर में 30 रन देकर यह विकेट लिए, जिसमें एक ओवर में तीन शिकार भी शामिल हैं.
कुलदीप ने तोड़ा मलिंगा का रिकॉर्ड
कुलदीप यादव ने श्रीलंकाई दिग्गज लसिथ मलिंगा का एशिया कप (टी20+वनडे) में सबसे ज्यादा विकेट लेने के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. जी हां, अब कुलदीप यादव एशिया कप के दोनों फॉर्मेट में कुल मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले गेंदबाज बन गए हैं. मलिंगा ने इस टूर्नामेंट के इतिहास में दोनों फॉर्मेट में कुल मिलाकर 32 विकेट चटकाए थे. फाइनल में कुलदीप ने दूसरा विकेट लेते ही मलिंगा का यह रिकॉर्ड तोड़ दिया. इस मुकाबले से पहले तक कुलदीप के नाम 31 विकेट थे.
एशिया कप में सर्वाधिक विकेट (वनडे और टी20 इंटरनेशनल)
कुलदीप यादव: 18 मैचों में 36 विकेट*
लसिथ मलिंगा: 15 मैचों में 33 विकेट
मुथैया मुरलीधरन: 24 मैचों में 30 विकेट
रवींद्र जडेजा: 26 मैचों में 29 विकेट
शाकिब अल हसन: 25 मैचों में 28 विकेट
कुलदीप ने भुवनेश्वर की बराबरी की
कुलदीप ने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक बार चार विकेट हॉल लेने के भुवनेश्वर कुमार के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है. भुवनेश्वर ने 5 बार यह कमाल किया. कुलदीप का इस मुकाबले में 4 विकेट हॉल 5वां ऐसा मौका था.
टी20 इंटरनेशनल मैचों में सर्वाधिक चार विकेट हॉल लेने वाले भारतीय
कुलदीप यादव: 5 बार
भुवनेश्वर कुमार: 5 बार
युजवेंद्र चहल: 3 बार
हार्दिक पांड्या: 3 बार
अर्शदीप सिंह: 3 बार
भारत की दमदार बॉलिंग
पाकिस्तान की कमर एक बार फिर कुलदीप यादव ने तोड़ी, कुलदीप ने 4 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट लिए. अक्षर पटेल ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए. वरुण च्रकवर्ती ने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए. पाकिस्तान की टीम 146 रन पर ढेर हो गई.