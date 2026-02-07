टूटेगा मलिंगा-अफरीदी का प्रचंड रिकॉर्ड,हसरंगा और राशिद रचेंगे विश्व कप में सबसे बड़ा इतिहास, जानें पूरा मामला

टी20 विश्व कप 2026 का आगाज हो चुका है. आज यानी 7 फरवरी को विश्व कप में 3 मुकाबले हुए. इस बार टूर्नामेंंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं. वहीं, एशिया की 8 टीमें शामिल हैं. बहरहाल, आज हम बात कर रहे हैं टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाजों के बारे में.
टी20 विश्व कप 2026 का आगाज हो चुका है. आज यानी 7 फरवरी को विश्व कप में 3 मुकाबले हुए. सबसे पहला मुकाबला पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने जैसे-तैसे जीत हासिल की. वहीं , बात करें दूसरे मुकाबले कि तो वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 35 रनों से हराया. अब तीसरा मुकाबला भारत और यूएसए के बीच है. टी20 विश्व कप में एक से बढ़कर एक दिग्गज गेंदबाज हुए हैं. बहरहाल, आज हम बात कर रहे हैं टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाजों के बारे में. इस मामले में नंबर 1 पर बांग्लादेश क्रिकेट इतिहास के महान ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का नाम है.वहीं, मौजूदा टी20 विश्व कप में गेंदबाज ऐसे हैं, जिनके पास शाहिद अफरीदी और लसिथ मलिंगा जैसे दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका है.
शाकिब अल हसन हैं नंबर 1
टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने के मामले में शाकिब अल हसन आज भी नंबर 1 पर हैं. इस लिस्ट में उनके आसपास भी कोई गेंदबाज नहीं है. बता दें कि उन्होंने अपने करियर में ओवरऑल 43 मैचों की 41 पारियों में 6.9 की इकोनॉमी से 50 विकेट झटकने का कीर्तिमान स्थापित किया है. इस दौरान उन्होंने 4 विकेट हॉल 3 बार पूरा किया है. वहीं, उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/9 का रहा है.
शाहिद अफरीदी - लसिथ मलिंगा
लिस्ट में दूसरे और तीसरे नंबर पर क्रमश:शाहिद अफरीदी और लसिथ मलिंगा का नाम है. बात करें अगर अफरीदी कि तो उन्होंने अपने टी20 विश्व कप के करियर में ओवरऑल 34 मैचों की 34 पारियों में 39 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल पूरा किया है. वहीं, मलिंगा की बात करें तो उन्होंने 31 मैचों की 31 पारियों में 38 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उन्होंने 1 बार 5 विकेट भी झटकने का कारनामा किया है.
हसरंगा और राशिद के पास मौका
गौरतलब है कि श्रीलंका के धारदार गेंदबाज वानिंदु हसरंगा और अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान के पास लसिथ मलिंगा और शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका है. बात करें अगर हसरंगा कि तो उन्होंने 19 मैचों की 19 पारियों में 37 विकेट झटके हैं. वहीं, राशिद खान के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने 23 मैचों की 23 पारियों में 37 विकेट हासिल किए हैं. राशिद ने 3 बार 4 विकेट हॉल पूरा किया है.
