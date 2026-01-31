एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स से बढ़ेगा बजट का ग्राफ? पिछले 5 साल का कैसा रहा लेखा-जोखा, देखें लिस्ट

Sports Budget 2026-27: 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2026-27 का आम बजट पेश किया जाएगा. खेल के बजट का ग्राफ हर साल बढ़ता नजर आता है. पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में खेल के बजट में 352 करोड़ की वृद्धि देखने को मिली थी. इस बार भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. इसकी वजह एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स हैं. एशियन गेम्स का आगाज 19 सितंबर से 4 अक्तूबर तक जापान में होगा जबकि कॉमनवेल्थ गेम्स 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में खेले जाएंगे. आईए खेल बजट के पिछले 5 साल के लेखा-जोखा पर नजर डालते हैं. जब हम 2021-22 के बजट पर नजर डालते हैं, तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय को मात्र ₹2,596.14 करोड़ का आवंटन मिला था. यह वह समय था जब कोविड-19 महामारी के बाद खेल जगत पटरी पर लौट रहा था. लेकिन इसके बाद ग्राफ बढ़ा और 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई. फिलहाल 2025-26 में यह राशि ₹3,794.30 करोड़ तक पहुँच चुकी है.

2021-22 का बजट: महामारी के बाद की शुरुआत

वित्त वर्ष 2021-22 में खेल बजट ₹2,596.14 करोड़ था, 2020-21 के संशोधित अनुमान ₹1,800.15 करोड़ से अधिक था. इस बजट का बड़ा हिस्सा खेलों को नई ओर ले जाने और एथलीट सपोर्ट पर खर्च हुआ. खेलो इंडिया योजना को ₹596 करोड़ मिले थे जबकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के हिस्से ₹660.41 करोड़ रहा. नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस (NSFs) को ₹245 करोड़ दिए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

2022-23 में 11% की वृद्धि

अगले वर्ष, 2022-23 में बजट बढ़कर ₹3,062.60 करोड़ हो गया और यह 2021-22 से 18% ज्यादा था. संशोधित अनुमान ₹2,673.35 करोड़ रहा. खेलो इंडिया को ₹596 करोड़ से बढ़कर ₹880 करोड़ मिले, जो 48% की वृद्धि थी. SAI को ₹795 करोड़, NSFs को ₹325 करोड़ और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के हिस्से ₹50 करोड़ आए. इस बजट का ग्राफ ऊपर उठने का असर कॉमनवेल्थ गेम्स में दिखा, जहाँ भारत ने 61 मेडल जीते.

2023-24 रिकॉर्ड बजट और एशियन गेम्स की सफलता

2023-24 में बजट ₹3,397.32 करोड़ तक पहुँचा, जो 2022-23 से 11% अधिक था. खेलो इंडिया को ₹1,000 करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन मिला और लगभग 100 करोड़ की वृद्धि हुई. SAI को ₹785.52 करोड़, NSFs को ₹325 करोड़ और NYKS को ₹401.49 करोड़ मिले. नेशनल सर्विस स्कीम (NSS) को ₹325 करोड़ दिए गए. ग्राफ की यह उछाल एशियन गेम्स में दिखी, जहाँ भारत ने 107 मेडल जीतकर इतिहास रचा. बजट से 1,041 खेलो इंडिया सेंटर्स स्थापित हुए, जो 3 लाख से अधिक एथलीट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं.

2024-25 स्थिरता और ओलंपिक फोकस

2024-25 का बजट ₹3,442.32 करोड़ था. खेलो इंडिया को ₹900 करोड़ (संशोधित ₹800 करोड़), SAI को ₹822.60 करोड़ (संशोधित ₹815 करोड़), NSFs को ₹340 करोड़। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को ₹91.90 करोड़ मिले. ग्राफ में मामूली 1% वृद्धि थी, लेकिन फोकस ओलंपिक तैयारी पर था.

ये भी पढे़ं.. 3 हसीनाओं संग इश्क लड़ाएंगे युजवेंद्र चहल? VIRAL फोटो पर किया ऐसा कमेंट, मची खलबली

2025-26 का खेल बजट

अब 2025-26 में बजट ₹3,794.30 करोड़ है, जो पिछले बजट 2024-25 से 17% अधिक था. खेलो इंडिया को ₹1,000 करोड़, SAI को ₹830 करोड़, NSFs को ₹400 करोड़, NYKS को ₹423.50 करोड़ मिले. नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के खाते ₹63.72 करोड़ आए. 2014-15 के ₹1,643 करोड़ से 130.9% वृद्धि है. ग्राफ की यह चढ़ाई 'विकसित भारत 2047' की दिशा में है. अब एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के चलते फिर से खेल बजट में उछाल की संभावना है.