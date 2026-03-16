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Hindi Newsक्रिकेटIPL में खेलने वाला आखिरी पाकिस्तानी क्रिकेटर, 3 सीजन जमकर खेला, फिर भी नहीं उठे सवाल

IPL में खेलने वाला आखिरी पाकिस्तानी क्रिकेटर, 3 सीजन जमकर खेला, फिर भी नहीं उठे सवाल

साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद IPL से सभी पाकिस्तानी क्रिकेटरों को बैन कर दिया गया. पिछले लगभग 16 साल से पाकिस्तान के क्रिकेटर्स दुनिया की इस सबसे अमीर टी20 क्रिकेट लीग IPL में हिस्सा नहीं ले पाए हैं. IPL में खेलने वाले पाकिस्तान के आखिरी क्रिकेटर ऑलराउंडर अजहर महमूद थे, जिन्होंने 2012 से 2015 के बीच इस लीग में खेला था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 16, 2026, 08:40 PM IST
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साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद IPL से सभी पाकिस्तानी क्रिकेटरों को बैन कर दिया गया. पिछले लगभग 16 साल से पाकिस्तान के क्रिकेटर्स दुनिया की इस सबसे अमीर टी20 क्रिकेट लीग IPL में हिस्सा नहीं ले पाए हैं. IPL में खेलने वाले पाकिस्तान के आखिरी क्रिकेटर ऑलराउंडर अजहर महमूद थे, जिन्होंने 2012 से 2015 के बीच इस लीग में खेला था. हालांकि, उन्होंने एक इंग्लिश खिलाड़ी के तौर पर IPL नीलामी में शामिल होने के बाद ऐसा किया था. अजहर महमूद साल 2008 के मुंबई आतंकी हमले के कई साल बाद IPL में खेले थे.

पाकिस्तान के खिलाड़ियों और फ्रेंचाइजी लीग्स को लेकर चर्चा हाल ही में फिर से शुरू हो गई, जब 'द हंड्रेड' के प्लेयर ऑक्शन के दौरान मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को सनराइजर्स लीड्स ने खरीद लिया. चेन्नई स्थित सन ग्रुप के मालिकाना हक वाली इस फ्रेंचाइजी ने अबरार अहमद के लिए 1,90,000 GBP (लगभग 2.34 करोड़ रुपये) की रकम चुकाई. इस कदम के साथ अबरार अहमद 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में किसी भारतीय स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी द्वारा साइन किए जाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए. इस घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है.

IPL में खेलने वाला आखिरी पाकिस्तानी क्रिकेटर

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साल 2008 में IPL के पहले सीजन में कई पाकिस्तानी क्रिकेटर शामिल थे, जिनमें शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और सोहेल तनवीर शामिल थे. हालांकि साल 2009 के बाद से पाकिस्तानी खिलाड़ी IPL से ज्यादातर दूर ही रहे हैं, लेकिन अजहर महमूद 2012 से 2015 के बीच तीन सीजन तक इस लीग में खेले. अजहर महमूद ने 2012 और 2013 के IPL सीजन में पंजाब किंग्स (तब किंग्स XI पंजाब) के लिए खेला और बाद में 2015 के सीजन में KKR का प्रतिनिधित्व किया.

3 साल जमकर खेला IPL

हालांकि, अजहर महमूद ने IPL में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के तौर पर एंट्री नहीं की थी. यूनाइटेड किंगडम जाने और ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करने के बाद, उन्होंने IPL ऑक्शन के लिए एक इंग्लिश खिलाड़ी के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाया. दाएं हाथ के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर अजहर महमूद ने 3 सीजन में कुल 23 IPL मैच खेले. अजहर महमूद ने 29 विकेट लिए और 7.82 की इकोनॉमी रेट से रन दिए. बल्लेबाजी में, अजहर महमूद ने 128.05 के स्ट्राइक रेट से 388 रन बनाए. अजहर महमूद IPL में खेलने वाले आखिरी पाकिस्तान में जन्मे क्रिकेटर बने हुए हैं, भले ही उन्होंने ऐसा एक ब्रिटिश नागरिक के तौर पर किया हो. IPL में अजहर महमूद का खेलना ही आखिरी मौका था, जब पाकिस्तान में पैदा हुआ कोई क्रिकेटर इस लीग में मैदान पर उतरा था. यह उस छोटे से अध्याय का अंत था, जो 2008 में IPL के पहले सीजन में शुरू हुआ था.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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