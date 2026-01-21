Advertisement
IND vs NZ: नागपुर में न्यूजीलैंड से सावधान! 10 साल पहले टीम इंडिया पर लगा था T20 का सबसे बड़ा दाग!

India vs New Zealand 1st T20I: एकदिवसीय सीरीज को 2-1 से जीतने के बाद वैसे भी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा. ऊपर से टी20 शृंखला में कई धुरंधर खिलाड़ी टीम में शामिल होने वाले हैं. जबकि, नागपुर में वो पहले भी भारत को गहरा जख्म दे चुके हैं. आइए जानते हैं कि जब आखिरी बार इस मैदान पर दोनों टीमें आमने-सामने हुई थी, तो क्या हुआ था?

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 21, 2026, 02:16 PM IST
India vs New Zealand 1st T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20I सीरीज का आगाज 21 जनवरी (आज) को होगा. पहला टी20 इंटरनेशनल मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. वैसे तो सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम पिछले कुछ समय से इस फॉर्मेट में राज कर रही है, लेकिन इस ग्राउंड पर उन्हें कीवियों से सावधान रहना होगा. 10 साल पहले टी20 वर्ल्ड कप 2016 में न्यूजीलैंड ने नागपुर में टीम इंडिया पर ऐसा शर्मनाक दाग लगाया था, जिसे भारतीय फैंस अभी तक भूल नहीं पाए हैं.

एकदिवसीय सीरीज को 2-1 से जीतने के बाद वैसे भी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा. ऊपर से टी20 शृंखला में कई धुरंधर खिलाड़ी टीम में शामिल होने वाले हैं. जबकि, नागपुर में वो पहले भी भारत को गहरा जख्म दे चुके हैं. आइए जानते हैं कि जब आखिरी बार इस मैदान पर दोनों टीमें आमने-सामने हुई थी, तो क्या हुआ था?

टीम इंडिया पर लगा था शर्मनाक दाग

नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड ने आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 10 साल पहले 2016 में खेला था. टी20 वर्ल्ड कप के उस मैच में न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 126 रन बना सकी थी. इनिंग ब्रेक के बाद भारतीय फैंस खुश थे कि भारत ये मैच आसानी से जीत लेगा, लेकिन असली खेल तो दूसरी पारी में हुआ.

79 रन पर ऑल आउट हुई थी टीम इंडिया

127 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के सामने घुटने टेक दिए. ताश के पत्तों की तरह पारी ढह गई और भारत महज 79 रनों पर ऑल आउट हो गया. कीवी के दो स्पिनर्स मिचेल सैंटनर और ईश सोढ़ी भारतीय बल्लेबाजों के लिए काल साबित हुए थे. फिरकी के जादू में नचाते हुए सैंटनर ने 4 ओवर में 11 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जबकि ईश सोढ़ी ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट हासिल की. भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन तत्कालीन कप्तान एमएस धोनी (30 रन) ने बनाया था. बता दें कि भारत में ये टीम इंडिया का T20I से सबसे न्यूनतम स्कोर है. 

नागपुर में सैंटनर और सोढ़ी फिर बनेंगे काल?

दिलचस्प बात ये है कि 10 साल बाद एक बार फिर न्यूजीलैंड के दो धुरंधर स्पिनर नागपुर में जलवा बिखेरने को बेताब होंगे. जी हां, 2016 में मिचेल सैंटनर एक युवा स्पिनर थे और अब कप्तान भी हैं. वहीं, ईश सोढ़ी का रिकॉर्ड हमेशा से भारत के खिलाफ अच्छा रहा है. स्टार लेग स्पिनर ने इंडिया के खिलाफ 20 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 20.80 की औसत से 25 विकेट चटकाए हैं. वहीं, सैंटनर ने भारत के खिलाफ T20I में 18 विकेट ले चुके हैं.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

Ind vs NZ

