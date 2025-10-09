पहले दिन लड़ाई और फिर ब्रोमांस.. पृथ्वी-मुशीर की कंट्रोवर्सी में नया मोड़, शॉ ने मांगी माफी

Prithvi Shaw and Musheer Khan: पृथ्वी शॉ और मुशीर खान के बीच मैदान हुई तीखी बहस का मुद्दा तूल पकड़ चुका था. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से भी इस मुद्दे पर बयान देखने को मिले थे. लेकिन अब इसमें नया मोड़ आ चुका है. पृथ्वी शॉ को अपनी गलती का एहसास तीसरे दिन हुआ. अब खबर है कि पृथ्वी शॉ ने तीसरे दिन मुशीर खान से माफी मांगी है.

आया बड़ा अपडेट

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी शॉ ने मुंबई और महाराष्ट्र के बीच अभ्यास मैच के तीसरे दिन मुशीर खान से माफी मांगी है. दोनों के बीच पहले दिन झड़प देखने को मिली थी. पृथ्वी ने 181 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवाने के बाद मुशीर खान पर बल्ला चलाया था. हालांकि, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी. जिसके बाद मुद्दा तूल पकड़ गया. लेकिन अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनके बीच सब ठीक है.

पृथ्वी-मुशीर का ब्रोमांस

दोनों के बीच मैच के पहले दिन बहस हुई और तीसरे दिन पृथ्वी को अपनी गलती का एहसास हो गया. उन्होंने सलामी जोड़ीदार अर्शिन कुलकर्णी के आउट होने के बाद मुशीर के पास गए और उन्हें गले लगा लिया. ऐसा लगा जैसे वे मुंबई के इस युवा खिलाड़ी से दोस्ताना बातचीत कर रहे हों. मुशीर ने भी इस दोस्ताना बातचीत के दौरान पृथ्वी की कमर पर हाथ रखकर जवाब दिया. एक सूत्र ने इस अखबार को बताया, 'इसलिए दोनों के बीच सब ठीक है.'

पृथ्वी और सरफराज अच्छे दोस्त

पृथ्वी और सरफराज रिजवी स्प्रिंगफील्ड स्कूल और मुंबई में टीम के साथी थे. उन्होंने कई बार साथ में बल्लेबाजी की है. अब महाराष्ट्र की टीम को गुड न्यूज मिली है कि मुंबई के सरफराज खान फिट हो गए हैं. सरफराज ने बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी चोट का रिहैब पूरा कर लिया है और अब रणजी ट्रॉफी में खेलने के लिए फिट हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया, 'पृथ्वी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मुशीर के पास गए और उनसे माफी मांगी. पृथ्वी ने उनसे कहा, 'मैं तुम्हारे लिए बड़े भाई जैसा हूं.' इसलिए दोनों के बीच सब ठीक है.'