Women's World Cup: फाइनल से पहले दक्षिण अफ्रीकी कप्तान के 'बोल बचन', पैट कमिंस के बयान को किया कॉपी

IND vs SA: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नवी मुंबई मेंआईसीसी महिला वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाना है, जिससे पहले प्रोटियाज कैप्टन का बड़बोलापन सामने आया है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 02, 2025, 01:52 AM IST
Laura Wolvaardt statement before final: आईसीसी वूमेन वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल रविवार 2 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को और दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई है. खिताबी मुकाबले से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) ने मेंस वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस (Pat Cummins) के दिए बयान को दोहराया.

वोल्वार्ड्ट का बड़बोलापन
लौरा वोल्वार्ड्ट से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि स्टेडियम में 90 फीसदी से ज्यादा इंडियन फैंस होंगे. लोकल सपोर्ट न होने का सामना अफ्रीकी टीम कैसे करेगी? इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हम जीतने में कामयाब होंगे और सभी को दर्शकों को शांत करा देंगे.

 

पैट कमिंस का बयान दोहराया
भारतीय दर्शकों को शांत कराने वाला बयान ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल से पहले दिया था. फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था. अहमदाबाद में हुए मैच में ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बनी थी.

टीम इंडिया रहे अलर्ट
भारतीय टीम को लौरा वोल्वार्ड्ट से सतर्क रहना चाहिए. उनका भारत के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार तो रहा ही है, इस वर्ल्ड कप में भी वो जबरदस्त फॉर्म में चल रही हैं. वो इस टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर हैं. वोल्वार्ड्ट वर्ल्ड कप के 8 मैचों में 1 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 470 रन बना चुकी हैं. उनका हाइएस्ट स्कोर 169 रन है. 

फुल फॉर्म में हैं प्रोटियाज कैप्टन
वोल्वार्ड्ट ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल में 169 रन की यादगार पारी खेल अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया था. इसके अलावा, भारत के खिलाफ 2017 से 2025 के बीच 21 मैचों की 21 पारियों में 1 शतक और 7 अर्धशतक लगाते हुए 40.30 की औसत से 806 रन बना चुकी हैं. नाबाद 135 रन उनका टॉप स्कोर है. वोल्वार्ड्ट की फॉर्म भारत के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है.

भारतीय महिला टीम: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरनी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, हरलीन देयोल, अरुंधति रेड्डी, उमा छेत्री. 

साउथ अफ्रीका महिला टीम: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), एनेरी डर्कसेन, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, मसाबाता क्लास, तुमी सेखुखुने, नोंडुमिसो शंगासे, काराबो मेसो.

(इनपुट-आईएएनएस)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

