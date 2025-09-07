बस से टकरा गई कार और महान क्रिकेटर की मौत, क्रिकेट इतिहास का सबसे काला दिन
Advertisement
trendingNow12912089
Hindi Newsक्रिकेट

बस से टकरा गई कार और महान क्रिकेटर की मौत, क्रिकेट इतिहास का सबसे काला दिन

एक महान क्रिकेटर की कार की बस के साथ टक्कर हुई और फिर जो हुआ उसे बयां करना बहुत मुश्किल है. इस घटना ने वर्ल्ड क्रिकेट के होश उड़ाकर रख दिए. क्रिकेट जगत के लिए '8 सितंबर' का दिन दर्दनाक रहा है. ये वही दिन है, जब वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज लॉरी विलियम्स सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे थे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 07, 2025, 01:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Representational Image (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Representational Image (प्रतीकात्मक तस्वीर)

एक महान क्रिकेटर की कार की बस के साथ टक्कर हुई और फिर जो हुआ उसे बयां करना बहुत मुश्किल है. इस घटना ने वर्ल्ड क्रिकेट के होश उड़ाकर रख दिए. क्रिकेट जगत के लिए '8 सितंबर' का दिन दर्दनाक रहा है. ये वही दिन है, जब वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज लॉरी विलियम्स सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे थे. 12 दिसंबर 1968 को जमैका में जन्मे लॉरी ने 1989-90 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. वेस्टइंडीज के मध्यम गति के गेंदबाज लॉरी विलियम्स अपनी स्विंग और सटीक लाइन-लेंथ के लिए पहचाने जाते थे.

क्रिकेट में अपनी चमक बिखेरी

लॉरी विलियम्स ने घरेलू क्रिकेट में अपनी चमक बिखेरी. शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को कई यादगार जीत दिलाई. 30 मार्च 1996 को लॉरी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया. भले ही उस मैच में दो ओवर फेंकने वाले लॉरी कोई विकेट हासिल नहीं कर सके, लेकिन अगले मुकाबले में उन्होंने खुद को साबित किया. लॉरी ने 3 अप्रैल को न्यूजीलैंड के खिलाफ जॉर्जटाउन में 4.5 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें महज 16 रन देकर तीन शिकार किए, लेकिन उनकी टीम इस मैच को चार रन के करीबी अंतर से गंवा बैठी.

Add Zee News as a Preferred Source

बस से टकरा गई कार और महान क्रिकेटर की मौत

मैदान पर लॉरी विलियम्स का जज्बा और समर्पण युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा था, मगर अफसोस कि यह खिलाड़ी ज्यादा लंबे समय तक अपना जलवा नहीं दिखा सका. 8 सितंबर 2002 को 33 वर्षीय लॉरी अपने 23 वर्षीय भाई केविन जेनिसन के साथ कार में सवार थे. दोनों अपने घर जा रहे थे. इस कार को लॉरी ही ड्राइव कर रहे थे. किंग्स्टन के पास पोर्टमोर उपनगर में एक क्षतिग्रस्त हिस्से से बचने के लिए लॉरी विलियम्स ने अपनी गाड़ी मोड़ी और कार अनियंत्रित होकर एक बस से टकरा गई. इस हादसे में लॉरी और उनके भाई ने अपनी जान गंवा दी.

15 वनडे मुकाबले खेले

साल 1996 से 2001 के बीच लॉरी विलियम्स ने वेस्टइंडीज की ओर से 15 वनडे मुकाबले खेले, जिसमें 30.88 की औसत के साथ 18 विकेट हासिल किए. उन्होंने बल्ले से 124 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. विलियम्स के फर्स्ट क्लास करियर को देखें, तो 58 मुकाबलों में उन्होंने 23.17 की औसत के साथ 170 विकेट हासिल किए. बल्लेबाजी में तीन शतक और सात अर्धशतक जमाते हुए विलियम्स ने 2,002 रन जुटाए. 70 लिस्ट-ए मुकाबलों में विलियम्स ने 27.84 की औसत के साथ 79 शिकार करने के अलावा 667 रन भी अपने नाम किए.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
NDA
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
Ajit Pawar controversy Amol Mitkari Anjana Krishna
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
woman assault
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
Mansukh Mandaviya
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
BJP-TMC MLAs clashed
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
Rahul Gandhi
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
माल्या-नीरव जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! तिहाड़ जेल क्यों पहुंची ब्रिटिश टीम?
Tihar Jail
माल्या-नीरव जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! तिहाड़ जेल क्यों पहुंची ब्रिटिश टीम?
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
Kerala Pookalam controversy
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Election Commission
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Chandra Grahan 2025 LIVE: चंद्र ग्रहण का सूतक शुरू, मंदिर के कपाट हुए बंद, देर रात तक के लिए इन कामों से कर लें तौबा
Chandra Grahan
Chandra Grahan 2025 LIVE: चंद्र ग्रहण का सूतक शुरू, मंदिर के कपाट हुए बंद, देर रात तक के लिए इन कामों से कर लें तौबा
;