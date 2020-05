B'day Special: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हुए फेल, तो राजनीति के पिच पर खेली कामयाब पारी

नई दिल्ली: बतौर क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला (Laxmi Ratan Shukla) के बारे में कम ही लोग जानते होंगे. क्योंकि जिस साल उन्होंने अपने वनडे करियर की शुरुआत की उसी साल उन्होंने अपना अंतरराष्ट्रीय मैच खेला. टीम इंडिया में उनके खेलने का ख्वाब पूरा तो हुआ लेकिन लंबे वक्त तक नहीं चल पाया. उन्होंने भारत के लिए महज 3 वनडे मैच खेले हैं और उसमें महज 1 विकेट हासिल किए. बदकिस्मती से उन्हें दोबारा टीम इंडिया में वापसी का मौका नहीं मिला.

वो बंगाल टीम के लिए प्रथम श्रेणी मैच खेलते थे. सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) की कप्तानी में उनकी टीम ने साल 2012 की विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी. अगले ही साल उन्हें बंगाल टीम का कप्तान बना दिया गया था. आईपीएल में वो कोलकाता नाइटराइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स और सनराइजर्स हैदराबाद टीम को अपनी सेवाएं दे चुके हैं. साल 2015 के आखिर में उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया और अपनी नई पारी की तरफ बढ़ने लगे.

You are the perfect example of wisdom, leadership, and foresight. On your birthday, I pray that God continues to grant you peace, good health, happiness and prosperity and may His light shine perpetually on you @MamataOfficial pic.twitter.com/tPM27fLmgs

— Laxmi Ratan Shukla (@Lshukla6) January 5, 2019