कप्तानी चेंज... वर्ल्ड कप खिताब दिलाने वाली हरमनप्रीत कौर को हटाने की मांग, पूर्व कैप्टन की डिमांड से मची खलबली

Harmanpreet Kaur: महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया को चैंपियन बने अभी 24 घंटे ही हुए हैं कि कप्तानी बदलने की मांग शुरू हो चुकी है. हरमनप्रीत कौर को टीम इंडिया की पूर्व कप्तान ने लीडरशिप छोड़ने की सलाह दे डाली.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 03, 2025, 10:35 PM IST
Harmanpreet Kaur: महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया को चैंपियन बने अभी 24 घंटे ही हुए हैं कि कप्तानी बदलने की मांग शुरू हो चुकी है. हरमनप्रीत कौर को टीम इंडिया की पूर्व कप्तान ने लीडरशिप छोड़ने की सलाह दे डाली. भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को फाइनल मुकाबले में मात देकर खिताबी जीत दर्ज की. जिसके बाद से पूरे भारत में जश्न का माहौल देखने को मिला. सभी ने हरमनप्रीत एंड कंपनी की खूब तारीफ की. लेकिन पूर्व कप्तान शांता रंगास्वामी ने अलग ही बयान देकर सभी का ध्यान खींचा है. 

क्यों कही कप्तानी छोड़ने की बात

रंगास्वामी ने अपने बयान के पीछे की वजह को भी अच्छी तरह से समझाया. उनका सुझाव है कि हरमनप्रीत अगर कप्तानी छोड़ती हैं तो टीम इंडिया को फायदा मिलेगा. हरमन 36 साल की हो चुकी हैं, रंगास्वामी ने कहा हरमनप्रीत को असल में मदद मिलेगी. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह काफी पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि हरमन एक शानदार फील्डर और बल्लेबाज भी हैं.

क्या बोलीं रंगास्वामी?

रंगास्वामी ने कहा, 'यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था. क्योंकि हरमन एक बैटर और फील्डर के तौर पर शानदार हैं. लेकिन टैक्टिकली, वह कभी-कभी गलती कर सकती हैं. मुझे लगता है कि अगर उन पर कप्तानी का बोझ न हो तो वह और ज्यादा योगदान दे सकती हैं.' उन्होंने कहा कि यह फैसला भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए, अगला वनडे वर्ल्ड कप 2029 में और T20 वर्ल्ड कप अगले साल UK में होना है.

किसे मिलनी चाहिए कमान?

उन्होंने तर्क देते हुए कहा, 'जब इस तरह की सफलता के बाद यह बात आती है तो इसे आसानी से स्वीकार नहीं किया जाएगा. लेकिन भारतीय क्रिकेट के हित में और हरमन के अपने हित में, मुझे लगता है कि वह कप्तानी के बोझ के बिना एक बैटर के तौर पर कहीं ज़्यादा योगदान दे सकती हैं. उनके पास अभी भी तीन-चार साल का बड़ा क्रिकेट बचा है. कप्तान न होने से वह ऐसा कर पाएंगी. स्मृति को सभी फॉर्मेट में कप्तान बनाया जाना चाहिए. आपको भविष्य के वर्ल्ड कप के लिए भी प्लान बनाना होगा.'

टीम इंडिया की बताई वीकनेस

उन्होंने टीम इंडिया की वीकनेस पर बात करते हुए कहा, 'हमारे ज़माने में बैटिंग कमजोर कड़ी हुआ करती थी. अब बैटिंग तो ठीक है लेकिन बॉलिंग चिंता का विषय है. फील्डिंग भी काफी बेहतर हो सकती है. ऑस्ट्रेलिया सिर्फ इसलिए हारा क्योंकि उनके पास अच्छा बॉलिंग अटैक नहीं था. मैं कहूंगी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास बेहतर बॉलिंग अटैक था. बल्लेबाजों ने हमारे लिए काम किया. दस साल बाद, आप इस जीत का बहुत बड़ा असर देखेंगे. यह लाखों लोगों को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा.

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा.

Harmanpreet Kaur

