वनडे इंटरनेशनल के 3 दिग्गज गेंदबाज, करिश्माई गेंदबाजी के दम पर दुनिया भर में कमाया नाम, देखें पूरी लिस्ट

क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. कई ने बल्ले से तो कई ने गेंद से लगातार कमाल किए हैं. वनडे फॉर्मेट की बात करें तो ये गेंदबाजों के लिए काफी चैलेंजिंग माना गया है. हम बात कर रहे हैं वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 3 बॉलर्स के बारे में.
मुथैया मुरलीधरन
वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में श्रीलंका के महान गेंदबाज व फिरकी के जादूगर मुथैया मुरलीधरन नंबर 1 पर हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1993 में की थी. इस दौरान उन्होंने 350 वनडे मैच खेले. 350 मैचों की 341 पारियों में 3.93 की इकोनॉमी मुरलीधरन से 534 विकेट झटके. साथ ही उन्होंने 4 विकेट लेने का कारनामा 15 बार किया. वहीं, 5 बार 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. मुरलीधरन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/30 का रहा है.
वसीम अकरम
दूसरे नंबर पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास के दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम का नाम शुमार है. अकरम ने अपने करियर की शुरुआत 1984 में किया था. इस दौरान उन्होंने खेले 356 मैचों की 351 पारियों में 3.89 की शानदार इकोनॉमी से 502 विकेट झटकने का रिकॉर्ड स्थापित किया. जो कि शायद ही कोई पाकिस्तानी गेंदबाज तोड़ पाएगा. अपने करियर के दौरान अकरम ने 4 विकेट लेने का रिकॉर्ड 17 बार कायम किया. वहीं, 6 बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/15 का रहा था.
वकार यूनूस
लिस्ट में एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम शामिल है. यूनूस ने अपने वनडे करियर की शुरुआत साल 1989 में की थी. उन्होंने अपने करियर के दौरान खेले 262 मैचों की 258 पारियों में 4.68 की इकोनॉमी से 416 विकेट झटकने का प्रचंड रिकॉर्ड कायम किया है. इस दौरान यूनूस ने 14 बार 4 विकेट और सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल 13 बार पूरा करने का कारनामा किया है. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/36 का रहा है.
