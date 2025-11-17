IPL का बेताज बादशाह...,विकटों की बरसात करने वाला सुपरस्टार, नंबर 1 नाम सुन चौंक जाएंगे आप

इंडियन प्रीमियर लीग में बल्लेबाजों जिस तरीके से रन बनाते हैं और जलवे बिखेरते हैं ठीक उसी तरह से गेंदबाज भी कहर बरपाते हैं. आईपीएल ने क्रिकेट जगत के एक से बढ़कर एक मैच विनर दिए हैं. इस लीग ने कुछ ऐसे भी खिलाड़ी दिए हैं, जिन्होंने दुनिया भर में खूब नाम कमाया है और अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत जमकर गदर काटी है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं आईपीएल इतिहास के 3 ऐसे गेंदबाजों के बारे में, जिनके नाम इस लीग में सबसे ज्यादा विकेट हैं. एक खिलाड़ी तो ऐसा है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. लिस्ट में भारतीय गेंदबाजों का पूरी तरह से दबदबा है.

युजवेंद्र चहल

आपको पढ़कर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ना अश्विन ना ही जडेजा बल्कि नंबर 1 पर भारत के फिरकी के जादूगर युजवेंद्र चहल का नाम है. चहल ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत साल 2013 में की थी. उन्होंने अपने अभी तक के आईपीएल करियर में खेले 174 मैचों की 172 पारियों में 7.96 की इकोनॉमी से 221 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है. उन्होंने 8 बार 4 विकेट हॉल तो 1 बार 5 विकेट हॉल भी पूरा किया है. चहल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/40 का रहा है.

भुवनेश्वर कुमार

लिस्ट में नंबर 2 पर स्विंग के राजकुमार कहे जाने वाले भुवनेश्वर कुमार का नाम है. कुमार ने अपने करियर की शुरुआत साल 2011 में की थी. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में खेले 190 मैचों की 190 पारियों में 7.69 के गेंदबाजी इकोनॉमी रेट से 198 विकेट झटकने का रिकॉर्ड कायम किया है. कुमार ने 2 बार 4 विकेट हॉल तो 2 बार 5 विकेट हॉल भी पूरा किया है. वहीं, 5/19 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है. भुवनेश्वर अपने आईपीएल करियर में 2 बार पर्पल कैप होल्डर भी रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सुनील नारायण

लिस्ट में तीसरे और आखिरी पायदान पर वेस्टइंडीज के महान स्पिन गेंदबाज सुनील नारायण का नाम है. नरेन ने आईपीएल करियर की शुरुआत साल 2012 में कोलकाता से की और वह केकेआर के मुख्य गेंदबाज के रूप में खेले. उनके नाम 189 मैचों की 187 पारियों में 6.79 की इकोनॉमी रेट से 192 विकेट दर्ज करने का रिकॉर्ड है. साथ ही उन्होंने 7 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल पूरा किया है. वहीं, नारायण के करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/19 का रहा है.

ये भी पढ़ें: IPL की सबसे बड़ी 3 धुआंधार पारियां, 1 ने तो पहले ही सीजन में रूलाए थे खून के आंसू, नंबर 1 पर ये दिग्गज