वर्ल्ड कप में विकेटों की बारिश करने वाले दिग्गज, लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का जलवा, 1 भारतीय भी शामिल

वनडे क्रिकेट बेहद रोमांच से भरा होता है. क्रिकेट के इस फॉर्मेट न केवल बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हैं बल्कि गेंदबाज भी अपनी धारदार गेंदबाजी के दम पर सामने वाली टीम के होश उड़ा देते हैं. वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में कई दिग्गज गेंदबाज हुए हैं, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को रूला कर रख दिया था. वनडे क्रिकेट की बात हो और ऑस्ट्रेलिया का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. इस लिस्ट में भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का जलवा रहा है. साथ ही श्रीलंका के भी दो खिलाड़ी शामिल हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं वनडे विश्व कप टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में.

ग्लेन मैकग्रा

ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा वनडे विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में नंबर 1 पर हैं. उन्होंने 1996 से 2007 के बीच खेले वनडे विश्व कप के दौरान 3.96 की इकोनॉमी से 71 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 7 /15 का रहा है. उन्होंने 2 बार 5 विकेट लेने का कारनामा भी किया है.

मुथैया मुरलीधरन

लिस्ट में दूसरा नाम श्रीलंका के महान खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन का है. उन्होंने 1996 से 2011 के बीच खेले गए वनडे विश्व कप के दौरान 40 मैचों में 68 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 4 /19 का रहा है. वहीं, उन्होंने विश्व कप में 4 बार 4 विकेट लेने का कारनामा किया है.

मिचेल स्टार्क

तीसरे नंबर पर 1 और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शामिल है. मिचेल स्टार्क ने साल 2015 से अभी तक वनडे विश्व कप में खेले 28 मैचों की 28 पारियों में 65 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 6/28 का रहा है. साथ ही उन्होंने 3 बार 4 विकेट तो 3 बार ही 5 बार विकेट लेने का कारनामा किया है. उनके पास मुरलीधरन और मैकग्रा का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है.

लसिथ मलिंगा

चौथे नंबर पर 1 और श्रीलंका के खिलाड़ी लसिथ मलिंगा का नाम है. मलिंगा ने अपने वनडे विश्व कप के 2007 से 2019 के करियर में खेले 29 मैचों की 29 पारियों में 56 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 6/38 का है. मलिंगा ने 2 बार 4 विकेट और 1 बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है.

मोहम्मद शमी

लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर मोहम्मद शमी का नाम काबिज है. वह इस लिस्ट में इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं. उन्होंने साल 2015 से अभी तक खेले 18 मैचों की 18 पारियों में 55 विकेट लेने का इतिहास कायम किया है. उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 7/57 का है. वहीं, उन्होंने 4 बार 5 विकेट और 4 बार ही 5 विकेट लेने का कारनामा भी किया है.

