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Hindi Newsक्रिकेट62 चौके 10 छक्के और 501 रन...इस खूंखार बल्लेबाज ने बनाया कभी ना टूटने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

62 चौके 10 छक्के और 501 रन...इस खूंखार बल्लेबाज ने बनाया कभी ना टूटने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

501 Run unbreakable world record: क्रिकेट की दुनिया में ऐसे कई अजूबे हो चुके हैं, जिन पर पहली बार में यकीन करना मुश्किल होता है. एक ऐसा ही रिकॉर्ड है 501 रनों की पारी का. यह रिकॉर्ड उस महान क्रिकेटर ने बनाया था, जो क्रीज पर एक बार सेट हो जाए तो फिर उसे आउट करने में गेंदबाजों के पसीने छूटते थे. ये दिग्गज आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 02, 2026, 01:11 PM IST
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62 चौके 10 छक्के और 501 रन...इस खूंखार बल्लेबाज ने बनाया कभी ना टूटने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

501 Run unbreakable world record: क्रिकेट की दुनिया में एक धुरंधर बल्लेबाज ऐसा भी हुआ, जिसने अकेले ही 501 रनों की पारी खेल डाली. उस पारी में उसने चौके-छक्कों की बारिश करके ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसे तोड़ना अगले कई सालों तक संभव नहीं दिखता. ये रिकॉर्ड है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी का. इस रिकॉर्ड को आज से 33 साल पहले 1994 में अंजाम दिया गया था. इसे अपने नाम करने वाले दिग्गज क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के धाकड़ टेस्ट बल्लेबाज ब्रायन लारा हैं, जिनका आज 57वां जन्मदिन है.

2 मई 1969 को लारा का जन्म त्रिनिदाद के सांता क्रूज में हुआ था. ब्रायन लारा बिना किसी बहस के दुनिया के महानतम क्रिकेटरों में से एक हैं. 90 के दशक में दुनिया के जो सबसे कमाल के बल्लेबाज थे, उनमें उनका नाम भी शुमार था. उन्होंने अपने करियर में कई रिकॉर्ड बनाए और तोड़े. उनका 501 रनों की पारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटना असंभव जैसा है.

लारा ने किसके खिलाफ बनाए थे 501 रन

ये वही रिकॉर्ड है, जिसे पार करना आज के दौर के बल्लेबाजों के लिए एक सपने जैसा है. उस पारी में लारा ने गेंदबाजों को रहम की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था. जून 1994 में वॉरविकशायर के लिए खेलते हुए लारा ने डरहम के खिलाफ बर्मिंघम के मैदान पर नाबाद 501 रन बनाए थे.

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लारा ने उस मैराथन पारी में कुल 427 गेंदों का सामना करते हुए 62 चौके और 10 छक्कों की मदद से 501 रन जड़ दिए थे. इस पारी के साथ उन्होंने हनीफ मोहम्मद का 499 रनों का रिकॉर्ड तोड़ा था. पिछले 3 दशक से लारा के इस रिकॉर्ड के आसपास भी कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं पहुंच पाया है.

टॉप 5 सबसे बड़ी व्यक्तिगत फर्स्ट-क्लास पारियां (Top 5 Highest Individual First-Class Innings)

501 - ब्रायन लारा* (वारविकशायर बनाम डरहम, 1994)
499 - हनीफ मोहम्मद (कराची बनाम बहावलपुर, 1959)
452 - डोनाल्ड ब्रैडमैन* (न्यू साउथ वेल्स बनाम क्वींसलैंड, 1930)
443 - भाऊसाहेब निंबालकर* (महाराष्ट्र बनाम काठियावाड़, 1948)
437 - बिल पॉन्सफोर्ड (विक्टोरिया बनाम क्वींसलैंड, 1927)

400 रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड के राजा हैं लारा

ब्रायन लारा के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है. उन्होंने 12 अप्रैल 2004 को इंग्लैंड के खिलाफ एंटिगा टेस्ट में नाबाद 400 रनों की पारी खेलकर इतिहास रचा था. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह आज भी किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. लारा ने अपनी इस ऐतिहासिक पारी में 43 चौके और 4 छक्के लगाए थे. उनका यह रिकॉर्ड भी तोड़ना असंभव माना जाता है.

कैसा है ब्रायन लारा का क्रिकेट करियर?

11 भाई-बहनों में 10वें नंबर पर जन्मे लारा सिर्फ 14 साल की उम्र में त्रिनिदाद अंडर-19 टीम का हिस्सा बने और 20 साल की उम्र में टीम की कप्तानी संभालने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे. उन्होंने 1990 से लेकर 2006 तक टेस्ट क्रिकेट में जलवा दिखाया, जबकि वनडे में 1990 से लेकर 2007 तक खेले. नीचे उनके दोनों फॉर्मेट के आंकड़े दिए गए हैं.

टेस्ट: 131 मैच, 11953 रन, 34 शतक, 48 अर्धशतक (औसत: 52.88)
वनडे: 299 मैच, 10405 रन, 19 शतक, 63 अर्धशतक (औसत: 40.48)

ये भी पढ़ें: PSL 2026 में गजब हो गया...इस गेंदबाज ने आखिरी ओवर में नहीं बनने दिए 6 रन...टीम को फाइनल में दिलाई यादगार एंट्री

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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