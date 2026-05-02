6 साल से एक विकेट के लिए तड़प रहा ये महान गेंदबाज, महारिकॉर्ड से एक कदम दूर, छू पाएगा 312 का 'जादुई' नंबर?

भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का महारिकॉर्ड महान स्पिनर अनिल कुंबले के नाम दर्ज है. पूर्व दिग्गज स्पिनर ने 132 मैचों में 619 बल्लेबाजों का शिकार किया है. दूसरे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन हैं, जिनके नाम टेस्ट में 537 विकेट हैं. इस स्पेशल क्लब में छठे नंबर पर एक ऐसा गेंदबाज है, जो 6 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहा है. हम बात कर रहे हैं स्टार तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की, जिन्होंने भारत के लिए आखिरी टेस्ट नवंबर, 2021 में खेला था. पिछले 6 सालों से ईशांत को टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. हालांकि, लंबे कद के बॉलर ने अभी तक हार नहीं मानी है. 37 साल के खिलाड़ी ने अभी तक टेस्ट क्रिकेट को अलविदा नहीं कहा है. उनके निशाने पर एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे वो एक मैच में ही तोड़ने का दम रखते हैं, लेकिन पता नहीं कि उन्हें ऐसा करने का मौका मिलेगा भी या नहीं?

ईशान शर्मा तोड़ पाएंगे जहीर खान का रिकॉर्ड?

2007 में भारत के लिए डेब्यू करने के बाद से ईशांत शर्मा ने टेस्ट में 105 मुकाबले खेले हैं. दिल्ली के पेसर ने 188 पारियों में 32.40 की औसत से 311 विकेट चटकाए हैं. ईशांत ने टेस्ट क्रिकेट में 11 बार पंजा खोला है और एक मैच में 10 विकेट भी झटके हैं. ईशांत टेस्ट में 300 से अधिक विकेट लेने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज बने थे. उनसे पहले पूर्व महान ऑलराउंडर कपिल देव और जहीर खान ने ये कारनामा किया था. ईशांत ने 311 विकेट लेकर जहीर के रिकॉर्ड की बराबरी की, लेकिन अभी तक उनसे आगे नहीं निकल सके हैं. अगर वो एक विकेट और ले लेते हैं तो भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में छठे नंबर पर आ जाएंगे. अभी वो संयुक्त रूप से इस स्थान पर हैं.

6 साल से नहीं मिला मौका

ईशांत शर्मा ने आखिरी बार 2021 में टेस्ट खेला था. न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर में खेले गए उस मैच में उन्हें एक भी विकेट नहीं मिली थी. उसके बाद उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. 36 साल की उम्र में भी उन्होंने भारत के लिए दोबारा खेलने की उम्मीद नहीं छोड़ी है. यही वजह है कि ईशांत ने अभी तक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा नहीं की है. देखना दिलचस्प होगा कि चयनकर्ता आने वाले समय में ईशांत को इतिहास रचने का मौका देते हैं या नहीं. साथ में भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक फेयरवेल मैच भी मिलना चाहिए.

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भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट

अनिल कुंबले (स्पिनर) - 619 विकेट

रविचंद्रन अश्विन (स्पिनर) - 537 विकेट

कपिल देव (तेज गेंदबाज) - 434 विकेट

हरभजन सिंह (स्पिनर) - 417 विकेट

रवींद्र जडेजा (स्पिनर) - 348 विकेट

ईशांत शर्मा/जहीर खान- (तेज गेंदबाज) - 311 विकेट