Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026: Final से ठीक पहले इस दिग्गज क्रिकेटर ने संन्यास लेकर चौंकाया, 15 साल के करियर पर अचानक लगाया विराम

T20 World Cup 2026: Final से ठीक पहले इस दिग्गज क्रिकेटर ने संन्यास लेकर चौंकाया, 15 साल के करियर पर अचानक लगाया विराम

legendary cricketer Lea Tahuhu retired from ODI cricket: न्यूजीलैंड की अनुभवी तेज गेंदबाज ने वनडे इंटरनेशनल (ODI) क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. उन्होंने यह फैसला अचानक लिया और 15 साल के लंबे करियर पर विराम लगा दिया.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 08, 2026, 08:46 AM IST
फोटो क्रेडिट (X/@BLACKCAPS")
फोटो क्रेडिट (X/@BLACKCAPS")

legendary cricketer Lea Tahuhu retired from ODI cricket: 8 मार्च यानी आज का दिन क्रिकेट फैंस के लिए खास है, क्योंकि मेंस टी20 विश्व कप 2026 का सबसे बड़ा मुकाबला यानी फाइनल आज ही होना है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी जंग शुरू होगी. भारत जहां तीसरा खिताब जीतना चाहेगा तो वहीं कीवी टीम अपने पहले खिताब की तलाश में है. इस महामुकाबले से पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. न्यूजीलैंड महिला टीम की एक दिग्गज क्रिकेटर ने वनडे फॉर्मेट से अचानक संन्यास ले लिया है.

ये कोई और नहीं बल्कि स्टार बॉलर ली तहुहु हैं, जो अब सिर्फ टी20 में खेलना जारी रखेंगी. उन्हें इसी महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम में जगह भी मिली है. साल 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की अहम हिस्सा रहीं तहुहु 2026 के महिला टी20 विश्व कप में खेलने को लेकर बेताब हैं. उन्होंने कहा कि '2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतना एक बड़ी उपलब्धि थी और मैं इस साल इंग्लैंड में टीम के साथ खिताब बचाने में मदद करने के लिए बेहद प्रेरित हूं.'

क्या बोलीं ली तहुहु?

वनडे से संन्यास लेने के बाद उन्होंने एक बयान में कहा कि, "वनडे क्रिकेट में व्हाइट फर्न्स की जर्सी पहनना हमेशा मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात रही है. एक मैच खेलने का मौका मिलना भी मेरे लिए शानदार एहसास था, लेकिन 100 से ज्यादा मैचों में अपने देश और परिवार का प्रतिनिधित्व करना ऐसा सपना था, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. मैं हर पल को संजोकर रखूंगी और वनडे क्रिकेट से बेहद गर्व के साथ विदा ले रही हूं."

ली तहुहु का वनडे करियर कैसा रहा है?

खास बात ये है कि ली तहुहु ने 2011 में सिर्फ 20 साल की उम्र में ODI डेब्यू किया था. उन्होंने इस फॉर्मेट में 103 मैच खेले और 125 विकेट चटकाए, जो कीवी टीम की ओर से सबसे ज्यादा हैं. खास बात ये है कि वो न्यूजीलैंड महिला टीम की ओर से ODI में 100 से ज्यादा मैच खेलने वाली 12 खिलाड़ियों में भी शामिल हैं.

4 वनडे विश्व कप का हिस्सा रहीं तहुहु, निकाले रिकॉर्ड 36 विकेट

अपने करियर में तहुहु ने चार वनडे विश्व कप (2013, 2017, 2022 और 2025) में हिस्सा लिया. इस दौरान उनके नाम कुल 36 विकेट दर्ज हुए. वो विश्व कप में कीवी टीम के लिए टॉप विकेट टेकर हैं, जबकि ऑल-टाइम सूची में यह नौवां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

कैसा रहा ली तहुहु का वनडे करियर?

न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाज ली तहुहु ने 35 साल की उम्र में वनडे फॉर्मेट से संन्यास लिया. वो 15 साल तक इस फॉर्मेट में कीवी टीम के लिए खेलीं. अपने करियर के 103 वनडे में उन्होंने 125 विकेट निकाले, जो न्यूजीलैंड महिला वनडे टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेटों का रिकॉर्ड भी है.

वो एक बार पारी में 5 विकेट भी ले चुकी हैं, जबकि 3 बार चार शिकार किए हैं. जून 2011 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने डेब्यू किया था और आखिरी दफा यह खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ 2025 के वनडे विश्व कप में खेली थीं.

ये भी पढ़ें: IND vs NZ: Final में टीम इंडिया का ट्रंप कार्ड बनेगा ये मैच विनर...न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाजों के लिए है 'काल'...पलक झपकते ही कर लेता है शिकार

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

T20 World Cup 2026Lea Tahuhu

