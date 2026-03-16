76 की उम्र में 26 जैसी फुर्ती... महान क्रिकेटर के आगे युवाओं को भी आ जाए शर्म, नॉन-स्टाप वर्क से किया हैरान

Sunil Gavaskar Cricketer: महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने बढ़ती उम्र के साथ काम को कम करने की जगह बढ़ा दिया है. वह 76 साल की उम्र में भी लगातार मेहनत कर रहे हैं और क्रिकेट से जुड़े हुए हैं. उनके नॉन-स्टॉप वर्क ने युवाओं को भी हैरान कर दिया है. गावस्कर यह साबित कर रहे हैं कि उम्र तो बस एक नंबर है. 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें उनके पिछले कुछ हफ्तों के व्यस्त शेड्यूल की तारीफ की गई है.

5 मार्च 2026 की सुबह गावस्कर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी में शामिल हुए. उसी शाम वे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत बनाम इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की कमेंट्री करने पहुंचे. 8 मार्च को गावस्कर भारत बनाम न्यूजीलैंड फाइनल के लिए अहमदाबाद में थे. टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया. इसके बाद गावस्कर को ग्राउंड पर ही डांस करते हुए देखा गया.

गौरव कपूर की शादी और नमन अवॉर्ड में हुए शामिल

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गावस्कर फाइनल मैच के बाद 13 मार्च को मुंबई में मशहूर होस्ट गौरव कपूर और बॉलीवुड अभिनेत्री कृतिका कामरा की शादी में शामिल हुए. जिस समय यह सोशल मीडिया पोस्ट किया गया, उस समय गावस्कर बीसीसीआई के 'नमन अवॉर्ड्स' के लिए नई दिल्ली में थे. उन्हें नमन अवॉर्ड्स के दौरान भी टीवी पर देखा गया.

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सोशल मीडिया पर तारीफ

सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि 76 साल की उम्र में भी सुनील गावस्कर एक युवा पेशेवर जैसी ऊर्जा और अनुशासन के साथ काम करते हैं. कमेंट्री बॉक्स से लेकर अलग-अलग शहरों में होने वाले पारिवारिक कार्यक्रमों तक में वह दिखते हैं. कोई बहाना नहीं, कोई थकान नहीं. यह सिर्फ समर्पण नहीं है, बल्कि खेल के प्रति जीवन भर का जुनून है. काम के प्रति जुनून कभी रिटायर नहीं हो रहा है.

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सुनील गावस्कर की नेट वर्थ

हाकई सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके नेट वर्थ के बारे में भी पूछा है. गावस्कर ने क्रिकेट से हटकर एक शानदार साम्राज्य खड़ा किया है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, उनकी अनुमानित नेट वर्थ 257 करोड़ रुपये है. यह उन्हें भारत के सबसे सफल स्पोर्ट्स-टू-बिजनेस ट्रांजिशन करने वाले लोगों में से एक बनाता है. एक कमेंटेटर के तौर पर गावस्कर कथित तौर पर हर मैच के लिए लगभग 2.14 लाख रुपये और हर सीरीज के लिए 47.24 लाख रुपये तक कमाते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ सालों में सिर्फ कमेंट्री से ही उन्होंने लगभग 35.92 करोड़ रुपये कमाए हैं. उन्हें आईपीएल से अतिरिक्त 18.9 करोड़ रुपये मिले हैं.