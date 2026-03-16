Advertisement
trendingNow13142875
Hindi Newsक्रिकेट76 की उम्र में 26 जैसी फुर्ती... महान क्रिकेटर के आगे युवाओं को भी आ जाए शर्म, नॉन-स्टाप वर्क से किया हैरान

76 की उम्र में 26 जैसी फुर्ती... महान क्रिकेटर के आगे युवाओं को भी आ जाए शर्म, नॉन-स्टाप वर्क से किया हैरान

Sunil Gavaskar Cricketer: सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि 76 साल की उम्र में भी सुनील गावस्कर एक युवा पेशेवर जैसी ऊर्जा और अनुशासन के साथ काम करते हैं. कमेंट्री बॉक्स से लेकर अलग-अलग शहरों में होने वाले पारिवारिक कार्यक्रमों तक में वह दिखते हैं. कोई बहाना नहीं, कोई थकान नहीं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 16, 2026, 05:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: BCCI
Photo Credit: BCCI

Sunil Gavaskar Cricketer: महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने बढ़ती उम्र के साथ काम को कम करने की जगह बढ़ा दिया है. वह 76 साल की उम्र में भी लगातार मेहनत कर रहे हैं और क्रिकेट से जुड़े हुए हैं. उनके नॉन-स्टॉप वर्क ने युवाओं को भी हैरान कर दिया है. गावस्कर यह साबित कर रहे हैं कि उम्र तो बस एक नंबर है. 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें उनके पिछले कुछ हफ्तों के व्यस्त शेड्यूल की तारीफ की गई है. 

5 मार्च 2026 की सुबह गावस्कर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी में शामिल हुए. उसी शाम वे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत बनाम इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की कमेंट्री करने पहुंचे.  8 मार्च को गावस्कर भारत बनाम न्यूजीलैंड फाइनल के लिए अहमदाबाद में थे. टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया. इसके बाद गावस्कर को ग्राउंड पर ही डांस करते हुए देखा गया.

गौरव कपूर की शादी और नमन अवॉर्ड में हुए शामिल

Add Zee News as a Preferred Source

गावस्कर फाइनल मैच के बाद 13 मार्च को मुंबई में मशहूर होस्ट गौरव कपूर और बॉलीवुड अभिनेत्री कृतिका कामरा की शादी में शामिल हुए. जिस समय यह सोशल मीडिया पोस्ट किया गया, उस समय गावस्कर बीसीसीआई के 'नमन अवॉर्ड्स' के लिए नई दिल्ली में थे. उन्हें नमन अवॉर्ड्स के दौरान भी टीवी पर देखा गया. 

ये भी पढ़ें: 'हमारे खून-पसीने की कमाई ...'अबरार अहमद को खरीदने पर भड़के सुनील गावस्कर

सोशल मीडिया पर तारीफ

सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि 76 साल की उम्र में भी सुनील गावस्कर एक युवा पेशेवर जैसी ऊर्जा और अनुशासन के साथ काम करते हैं. कमेंट्री बॉक्स से लेकर अलग-अलग शहरों में होने वाले पारिवारिक कार्यक्रमों तक में वह दिखते हैं. कोई बहाना नहीं, कोई थकान नहीं.  यह सिर्फ समर्पण नहीं है, बल्कि खेल के प्रति जीवन भर का जुनून है. काम के प्रति जुनून कभी रिटायर नहीं हो रहा है.

ये भी पढ़ें: RCB वालों जश्न मनाओ... चिन्नास्वामी स्टेडियम को मिली हरी झंडी, ऐसा है टीम का शेड्यूल

सुनील गावस्कर की नेट वर्थ

हाकई सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके नेट वर्थ के बारे में भी पूछा है. गावस्कर ने क्रिकेट से हटकर एक शानदार साम्राज्य खड़ा किया है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, उनकी अनुमानित नेट वर्थ 257 करोड़ रुपये है. यह उन्हें भारत के सबसे सफल स्पोर्ट्स-टू-बिजनेस ट्रांजिशन करने वाले लोगों में से एक बनाता है.  एक कमेंटेटर के तौर पर गावस्कर कथित तौर पर हर मैच के लिए लगभग 2.14 लाख रुपये और हर सीरीज के लिए 47.24 लाख रुपये तक कमाते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ सालों में सिर्फ कमेंट्री से ही उन्होंने लगभग 35.92 करोड़ रुपये कमाए हैं. उन्हें आईपीएल से अतिरिक्त 18.9 करोड़ रुपये मिले हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Sunil Gavaskar

Trending news

ममता को हरा चुके अधिकारी फिर देंगे 'दीदी' को टक्कर, बंगाल में BJP की पहली सूची जारी
West Bengal Election 2026
ममता को हरा चुके अधिकारी फिर देंगे 'दीदी' को टक्कर, बंगाल में BJP की पहली सूची जारी
केरलम: BJP की पहली सूची जारी, 47 उम्मीदवारों में राजीव चंद्रशेखर समेत कई दिग्गज
kerala election 2026
केरलम: BJP की पहली सूची जारी, 47 उम्मीदवारों में राजीव चंद्रशेखर समेत कई दिग्गज
मुस्लिम वोटर्स या महिलाएं... पश्चिम बंगाल में कौन है ममता बनर्जी का सुरक्षा कवच?
West Bengal news
मुस्लिम वोटर्स या महिलाएं... पश्चिम बंगाल में कौन है ममता बनर्जी का सुरक्षा कवच?
Rajya Sabha Election: पोलिंग के बीच ओडिशा में बवाल, BJP-BJD विधायकों में हाथापाई
Rajya Sabha Election 2026
Rajya Sabha Election: पोलिंग के बीच ओडिशा में बवाल, BJP-BJD विधायकों में हाथापाई
PNG कनेक्शन लेने पर मिलेगी छूट, अभी देश में तेल का कितना भंडार? सरकार ने किया साफ
LPG Supply Situation
PNG कनेक्शन लेने पर मिलेगी छूट, अभी देश में तेल का कितना भंडार? सरकार ने किया साफ
कैफे वाला वीडियो असली या नकली? भारत में इजरायल ने नेतन्याहू की खत्म की सारी अटकलें
benjamin netanyahu
कैफे वाला वीडियो असली या नकली? भारत में इजरायल ने नेतन्याहू की खत्म की सारी अटकलें
संसद के गेट पर अचानक बजा सायरन, CISF हुई अलर्ट; बाद में पता चली ये वजह
Parliament House
संसद के गेट पर अचानक बजा सायरन, CISF हुई अलर्ट; बाद में पता चली ये वजह
बंगाल में CM ममता के करीबी माने जाने वाले चीफ सेक्रेटरी-डीजीपी सभी टॉप अफसर हटाए गए?
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल में CM ममता के करीबी माने जाने वाले चीफ सेक्रेटरी-डीजीपी सभी टॉप अफसर हटाए गए?
बंगाल में ओपिनियन पोल ने बढ़ाई BJP की टेंशन, ममता को चुनाव जिताएगा 'कैप्सूल-7'?
West Bengal Election 2026
बंगाल में ओपिनियन पोल ने बढ़ाई BJP की टेंशन, ममता को चुनाव जिताएगा 'कैप्सूल-7'?
ईरान ने भारतीय टैंकरों को होर्मुज से गुजरने की क्यों दी इजाजत? जयशंकर ने खोला राज
Strait of Hormuz
ईरान ने भारतीय टैंकरों को होर्मुज से गुजरने की क्यों दी इजाजत? जयशंकर ने खोला राज