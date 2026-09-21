'तू इंग्लैंड छोले बेचने गया था', बाबर आजम पर फूटा पूर्व दिग्गज वसीम अकरम का गुस्सा, कहीं का नहीं छोड़ा!

इंग्लैंड में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद दुनियाभर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फजीहत हो रही है. बाहर तो छोड़िए... उनके मुल्क में भी पाकिस्तान टीम की जमकर आलोचना की जा रही है. पूर्व महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने कप्तान बाबर आजम को जमकर लताड़ा है. बाबर की लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए अकरम ने कहा कि तू क्या इंग्लैंड छोले बेचने गया था. बता दें कि तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 से व्हाइटवॉश कर दिया था. तीनों मैचों में बाबर आजम की अगुआई वाली टीम ने शर्मनाक प्रदर्शन किया. बीच सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल भी मचा और एक साथ 7 खिलाड़ियों को घर भेज दिया गया.
पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने हाल ही में खत्म हुए इंग्लैंड दौरे के दौरान कप्तान बाबर आजम की लीडरशिप की खुलकर आलोचना की है. पहले दो टेस्ट मैचों के बाद टीम में विवादित बदलावों के बीच पाकिस्तान को सीरीज में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा
वसीम अकरम ने बाबर आजम के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के उस फैसले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसके तहत दौरे के बीच में ही हेड कोच सरफ़राज अहमद और उमर गुल को हटा दिया गया और सात खिलाड़ियों को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया. बाबर आजम ने कहा, "यह मेरे लिए भी नई बात थी.''
रविवार को एक चैरिटी इवेंट में बोलते हुए, अकरम ने बाबर से सवाल किया कि अगर उन्हें इतने विवादित और अहम फैसले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो क्या वो इंग्लैंड "छोले" बेचने आए थे.
वसीम अकरम ने सवाल उठाते हुए कहा कि बाबर आजम ने कहा कि उन्हें पता नहीं था. अगर आपको पता नहीं था, तो आप यहां क्या कर रहे थे? क्या आप यहां छोले बेचने आए थे? उन्होंने आगे कहा, "एक खिलाड़ी या एक इंसान के तौर पर, मेरा मानना है कि अगर आपका लीडर या कप्तान आपके साथ खड़ा नहीं होता है, तो आप अपना 100 प्रतिशत नहीं दे सकते.
पाकिस्तान के लिए 414 टेस्ट विकेट झटकने वाले पूर्व महान पेसर वसीम अकरम ने आगे कहा कि मैं किसी पर दोष नहीं मढ़ना चाहता और हो सकता है कि मैं गलत भी होऊं. लेकिन मेरी राय में, बाबर को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी. यह सब गैर-जरूरी था. मेरा सुझाव है कि दूसरे टेस्ट के बाद बाबर को यह कह देना चाहिए था कि वह सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर खेलेंगे.
बता दें कि इंग्लैंड में शर्मनाक हार के बाद बाबर आजम् को घर पर ही घेरा जा रहा है. पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी उन्हें लताड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. हाल ही में, राशिद लतीफ ने उन्हें 'डमी कप्तान' कहा, जबकि शोएब अख्तर ने उन्हें 'कमजोर' व्यक्तित्व वाला बताया.