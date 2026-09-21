'तू इंग्लैंड छोले बेचने गया था', बाबर आजम पर फूटा पूर्व दिग्गज वसीम अकरम का गुस्सा, कहीं का नहीं छोड़ा!

इंग्लैंड में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद दुनियाभर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फजीहत हो रही है. बाहर तो छोड़िए... उनके मुल्क में भी पाकिस्तान टीम की जमकर आलोचना की जा रही है. पूर्व महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने कप्तान बाबर आजम को जमकर लताड़ा है. बाबर की लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए अकरम ने कहा कि तू क्या इंग्लैंड छोले बेचने गया था. बता दें कि तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 से व्हाइटवॉश कर दिया था. तीनों मैचों में बाबर आजम की अगुआई वाली टीम ने शर्मनाक प्रदर्शन किया. बीच सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल भी मचा और एक साथ 7 खिलाड़ियों को घर भेज दिया गया.