Add Zee Business As A Preferred Source
App

'तू इंग्लैंड छोले बेचने गया था', बाबर आजम पर फूटा पूर्व दिग्गज वसीम अकरम का गुस्सा, कहीं का नहीं छोड़ा!

इंग्लैंड में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद दुनियाभर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फजीहत हो रही है. बाहर तो छोड़िए... उनके मुल्क में भी पाकिस्तान टीम की जमकर आलोचना की जा रही है. पूर्व महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने कप्तान बाबर आजम को जमकर लताड़ा है. बाबर की लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए अकरम ने कहा कि तू क्या इंग्लैंड छोले बेचने गया था.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 21, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 04:28 PM IST
'तू इंग्लैंड छोले बेचने गया था', बाबर आजम पर फूटा पूर्व दिग्गज वसीम अकरम का गुस्सा, कहीं का नहीं छोड़ा!
Image Credit: वसीम अकरम ने बाबर आजम को लताड़ा

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
BSF ASI Steno, HC Ministerial Exam 2024: ऑब्जेक्शन पोर्टल खुला, 23 सितंबर तक दर्ज कर
2
3
4
5