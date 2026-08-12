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गेंदबाजी से खौफ पैदा करने वाले अंग्रेज क्रिकेटर का निधन, 488 मैचों में उड़ाए थे 781 विकेट

Cricketer Steve Barwick Death: ग्लैमरगन के दिग्गज क्रिकेटर स्टीव बारविक का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनके शानदार करियर, 1993 की ऐतिहासिक जीत और क्रिकेट जगत की भावभीनी श्रद्धांजलि के बारे में जानिए.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 12, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:11 PM IST
गेंदबाजी से खौफ पैदा करने वाले अंग्रेज क्रिकेटर का निधन, 488 मैचों में उड़ाए थे 781 विकेट
Image Credit: क्रिकेटर स्टीव बारविक का निधन हो गया. Photo Credit- Glamorgan County Cricket Club.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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