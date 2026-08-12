गेंदबाजी से खौफ पैदा करने वाले अंग्रेज क्रिकेटर का निधन, 488 मैचों में उड़ाए थे 781 विकेट

Cricketer Steve Barwick Death: इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी स्टीव बारविक का अचानक निधन हो गया है. काउंटी टीम ग्लैमरगन के हमेशा खेलने वाले बारविक ने 65 साल की आयु में दम तोड़ा. उन्हें वेल्श खेल जगत की एक महान हस्ती और बेहद पसंदीदा खिलाड़ी के रूप में याद किया जा रहा है. "बाज" (Baz) के नाम से मशहूर बारविक 1980 और 1990 के दशक में ग्लैमरगन टीम के एक प्रमुख खिलाड़ी थे. अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने 456 फर्स्ट क्लास विकेट और लिस्ट ए क्रिकेट में 312 विकेट चटकाए.
स्टीव बारविक का जन्म 6 सितंबर, 1960 को नीथ में हुआ था. उन्होंने वेल्श स्कूलों और ग्लैमरगन कोल्ट्स से आगे बढ़ते हुए 1981 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया. शुरुआत में वे एक मध्यम-तेज गेंदबाज थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को एक 'ऑफ-कटर' विशेषज्ञ के रूप में ढाल लिया. उनकी गेंदबाजी की गति और फ्लाइट में बदलाव को समझना बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल होता था. बारविक ने फर्स्ट क्लास के 212 मैचों में 456 और 276 लिस्ट ए मैचों में 325 विकेट लिए. इस तरह उन्होंने कुल 488 मैचों में 781 विकेट झटके.
बारविक ने 1993 में ग्लैमरगन की संडे लीग खिताबी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. केंट के खिलाफ निर्णायक मैच में उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज कार्ल हूपर का महत्वपूर्ण विकेट लिया था. उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1983 में वोरसेस्टरशायर के खिलाफ रहा, जहां उन्होंने 42 रन देकर 8 विकेट लिए. 1994 में उन्होंने समरसेट के खिलाफ 65.2 ओवर फेंके, जिसमें क्लब रिकॉर्ड 29 मेडन ओवर शामिल थे.
बारविक ने 1996 में ग्लैमरगन का साथ छोड़ा, तब तक वे 480 प्रथम टीम मैच खेल चुके थे. ग्लैमरगन क्लब ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि पिछले साल ही उनकी लंबी सेवा के सम्मान में उन्हें 'हॉल ऑफ फेम' में शामिल किया गया था. क्लब के मुख्य कार्यकारी डैन चेरी ने उन्हें एक 'लेजेंडरी कैरेक्टर' के रूप में याद किया.
उनके पूर्व साथी खिलाड़ी रॉबर्ट क्रॉफ्ट ने सोशल मीडिया पर दुख जताते हुए उन्हें एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी और अद्भुत टीम साथी बताया. पूर्व इंग्लैंड विकेटकीपर जैक रसेल और पूर्व कोच डेविड 'बंबल' लॉयड ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. ल्यानेली क्रिकेट क्लब ने उन्हें ग्लैमरगन का एक महान खिलाड़ी करार दिया.