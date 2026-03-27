27 की उम्र में खत्म हो गया था भारत के इस दिग्गज क्रिकेटर का करियर, आज Team India में चुनता है क्रिकेटर्स

Pragyan Ojha: भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे क्रिकेटर हुए हैं, जिनका करियर वक्त से पहले ही खत्म हो गया. या यूं कहें कि उन्हें उतने मौके नहीं मिले जितने वह डिजर्व करते थे. ऐसा ही कुछ हुआ था उस दिग्गज के साथ, जिसने 10 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया. कड़ी मेहनत के दम पर 2008 में टीम इंडिया में जगह बनाई और अकेले के दम पर कई मैच भी जिताए, लेकिन अफसोस कि जब इस खिलाड़ी का करियर पीक पर था, तभी उसके क्रिकेट करियर पर पूर्ण विराम लग गया. यह कोई और नहीं बल्कि बाएं हाथ के जादुई स्पिनर प्रज्ञान ओझा हैं. इस दिग्गज का इंटरनेशनल करियर 27 साल की उम्र में अनचाहे मोड़ पर आकर खत्म हो गया.

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि प्रज्ञान ओझा जैसे दिग्गज का करियर सिर्फ 27 साल की उम्र में खत्म हो गया. इसे जानने से पहले यह जान लेते हैं कि प्रज्ञान कब से कब तक टीम इंडिया के लिए खेले और सचिन तेंदुलकर का विदाई मैच उनके लिए क्यों खास रहा.

(@ICC) September 5, 2019 Add Zee News as a Preferred Source

प्रज्ञान ओझा 2008 से लेकर 2013 तक ही टीम इंडिया के लिए खेले. उन्होंने 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया, फिर अगले साल यानी 2009 में टेस्ट और टी20 में डेब्यू का मौका मिला. यह वही दौर था, जब टीम इंडिया में जगह बनाना और बचाना दोनों मुश्किल था, क्योंकि प्रज्ञान ओझा की टक्कर हरभजन सिंह, आर अश्विन और रवींद्र जडेजा से थी. प्रज्ञान ने आते ही अपनी जादुई गेंदबाजी से बड़े-बड़े बल्लेबाजों को फंसाया, लेकिन उनका करियर लंबा नहीं चल सका.

सचिन का विदाई मैच क्यों रहा खास?

2013 में जब सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था, तो वह मैच सिर्फ सचिन का आखिरी मैच नहीं था, बल्कि प्रज्ञान का भी आखिरी इंटरनेशनल मैच साबित हुआ. मुंबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए उस टेस्ट मैच में प्रज्ञान ने दोनों पारियों में 40 रन पर 5 विकेट और 49 रन पर 5 विकेट चटकाते हुए 89 रन देकर 10 विकेट लिए थे. प्रज्ञान ओझा इस मैच में कुल 10 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे. यह मैच उनके लिए खास रहा था और सभी को उम्मीद थी कि इस प्रदर्शन के बाद प्रज्ञान ओझा का करियर आसमान की ऊंचाई पर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनके एक्शन पर सवाल उठा दिए गए थे.

कैसे खत्म हुआ करियर?

गेंदबाजी एक्शन पर सवाल उठने के चलते प्रज्ञान ओझा को टीम से बाहर बैठना पड़ा. अपने एक्शन में सुधार के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और ICC से क्लीन चिट भी हासिल की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की गुडबुक में लेफ्ट आर्म स्पिनर रवींद्र जडेजा शामिल हो चुके थे, जिन्होंने गेंद, बल्ले और फील्डिंग से सभी का दिल जीत लिया था. इसके बाद प्रज्ञान को दोबारा टीम इंडिया में वापसी का मौका नहीं मिला. 2013 में आखिरी मैच खेलने के बाद उन्होंने वापसी के लिए 7 साल तक इंतजार किया और फिर 21 फरवरी 2020 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया.

आज क्या कर रहे हैं प्रज्ञान ओझा?

प्रज्ञान ओझा इस वक्त भारतीय क्रिकेट की सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी में शामिल हैं. 6 महीने पहले ही उन्हें BCCI ने आरसीबी सिंह के साथ सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया था. यह फैसला 6 महीने पहले हुई BCCI की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में हुआ था. प्रज्ञान को एस शरत की जगह शामिल किया गया था. अब वह टीम इंडिया के लिए क्रिकेटर चुनते हैं. इस भूमिका में आने से पहले प्रज्ञान ने संन्यास के बाद कॉमेंट्री भी की थी.

कैसा रहा प्रज्ञान ओझा का क्रिकेट करियर?

प्रज्ञान ओझा के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 2008 से 2013 के बीच 24 टेस्ट में 113 विकेट निकाले थे. 18 वनडे इंटरनेशनल में 21 विकेट, जबकि 6 टी20 इंटरनेशनल में 10 शिकार किए थे. इस दिग्गज ने 2008 से 2015 के बीच 92 IPL मैचों में 89 विकेट लिए.

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