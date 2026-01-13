Advertisement
trendingNow13072930
Hindi Newsक्रिकेट37 की उम्र में कप्तान बना भारत का दिग्गज खिलाड़ी, अचानक क्यों मिली टीम की कमान?

37 की उम्र में कप्तान बना भारत का दिग्गज खिलाड़ी, अचानक क्यों मिली टीम की कमान?

Delhi vs Vidarbha Vijay Hazare Trophy: मैच से पहले दिल्ली ने 37 साल के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा को अचानक से कप्तान बन गया. उन्होंने सात साल बाद टीम के लिए इस जिम्मेदारी को संभाला. इस अनुभवी खिलाड़ी ने इस मौके पर लिस्ट ए क्रिकेट में 200 विकेट पूरे किए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 13, 2026, 01:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

37 की उम्र में कप्तान बना भारत का दिग्गज खिलाड़ी, अचानक क्यों मिली टीम की कमान?

Delhi vs Vidarbha Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी में मंगलवार (13 जनवरी) को चौथे क्वार्टर फाइनल मैच में दिल्ली और विदर्भ की टीमें आमने-सामने हुईं. विदर्भ ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 300 रनों का बड़ा स्कोर बनाया है. टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने के बाद उसके लिए यश राठौर ने सबसे ज्यादा 86 और अथर्व तायदे ने 62 रनों की पारी खेली. ध्रुव शोरे दुर्भाग्यशाली रहे और एक रन से अर्धशतक से चूक गए. वह 49 रन बनाकर आउट हुए. दिल्ली के लिए ईशांत शर्मा, प्रिंस यादव, नवदीप सैनी और नीतीश राणा ने 2-2 विकेट लिए.

इशांत के 200 विकेट पूरे

मैच से पहले दिल्ली ने 37 साल के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा को अचानक से कप्तान बन गया. उन्होंने सात साल बाद टीम के लिए इस जिम्मेदारी को संभाला. इस अनुभवी खिलाड़ी ने इस मौके पर लिस्ट ए क्रिकेट में 200 विकेट पूरे किए. इशांत ने यह मील का पत्थर तब हासिल किया जब उन्होंने 25वें ओवर में विदर्भ के ओपनर अथर्व तायदे को आउट किया. यह एक महत्वपूर्ण सफलता साबित हुई, क्योंकि तायदे ने 72 गेंदों में 62 रन बनाकर पारी को संभाला था और ध्रुव शौरी के साथ दूसरे विकेट के लिए 90 रन की साझेदारी की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

इशांत ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

मैच में सिर्फ एक विकेट की जरूरत थी, इशांत ने पुरानी गेंद का इस्तेमाल करते हुए अनुशासित स्पेल से यह उपलब्धि हासिल की. अपने 200 लिस्ट ए विकेटों में से 115 विकेट उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में लिए हैं. इशांत ने 2007 में वनडे में डेब्यू किया था और सीनियर नेशनल टीम के साथ लगातार खेलते रहे, हालांकि उन्होंने 2016 के बाद से इस फॉर्मेट में नहीं खेला है. अपने करियर के दूसरे हाफ में वह रेड-बॉल स्पेशलिस्ट बन गए और 115 टेस्ट मैचों में 311 विकेट लिए.

ये भी पढ़ें: Explained: अंडर-19 वर्ल्ड कप में इस बार क्या खास? पहली बार खेलेगा यह देश, 10 पॉइंट्स में जानें सबकुछ

घरेलू मैचों में बहा रहे पसीना

2021 के बाद से टेस्ट टीम में वापसी न मिलने के बावजूद इशांत घरेलू सर्किट में लगातार मेहनत कर रहे हैं. सालों से दिल्ली के लिए नियमित रूप से खेल रहे हैं. इशांत को आखिरी बार कप्तानी का मौका 2019 में मिला था जब उन्होंने सैयद मुश्ताक अली घरेलू T20 टूर्नामेंट में दिल्ली की कप्तानी की थी. वह इस सीजन में टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने सात मैचों में आठ विकेट लिए हैं.

ये भी पढ़ें: विराट कोहली की RCB के मैच कहां होंगे? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम नहीं, इन 2 मैदानों को किया शॉर्टलिस्ट

इशांत दिल्ली की कप्तानी क्यों कर रहे?

इशांत को ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में कप्तान बनाया गया, जिन्होंने ग्रुप स्टेज में टीम की कप्तानी की थी. पंत को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही तीन मैचों की सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम से जुड़ने के बाद चोट लग गई थी और तब से उन्हें बाकी मैचों से बाहर कर दिया गया है. दिल्ली के पास आयुष बदोनी भी नहीं थे, जिन्होंने हाल के दिनों में टीम की कप्तानी की है. इस ऑलराउंडर को वनडे सीरीज के लिए पहली बार इंडिया टीम में बुलाया गया है. उन्होंने चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह ली है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Vijay Hazare Trophy

Trending news

नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति
Nawab Malik
नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति
8 आतंकी कैंप एक्टिव, हरकत हुई तो कार्रवाई पक्की; आर्मी चीफ ने PAK को दी चेतावनी
General Upendra Dwivedi
8 आतंकी कैंप एक्टिव, हरकत हुई तो कार्रवाई पक्की; आर्मी चीफ ने PAK को दी चेतावनी
मराठी + मुस्लिम +...आखिरी गढ़ बीएमसी कैसे बचाएंगे ठाकरे बंधु? BJP के पास क्या है
BMC Chunav 2026
मराठी + मुस्लिम +...आखिरी गढ़ बीएमसी कैसे बचाएंगे ठाकरे बंधु? BJP के पास क्या है
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
Supreme Court
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
amit shah
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम
Child Electrocuted Train
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम
'आपके चाचा करते हैं बेहतर मिमिक्री...' सीएम फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर कसा तंज
BMC elections
'आपके चाचा करते हैं बेहतर मिमिक्री...' सीएम फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर कसा तंज
पालक-पनीर गरम करने पर US में बवाल, कैसे 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख
Palak Paneer
पालक-पनीर गरम करने पर US में बवाल, कैसे 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख
'रक्षा खरीद राष्ट्रीय हित पर आधारित...' जर्मन चांसलर के बयान पर भारत ने साफ किया रुख
India-Germany relations
'रक्षा खरीद राष्ट्रीय हित पर आधारित...' जर्मन चांसलर के बयान पर भारत ने साफ किया रुख
बंगाल में लौटा निपाह वायरस! जान लें कितना है खतरनाक, 75% तक बना रहता मौत का खतरा
Nipah Virus Returns
बंगाल में लौटा निपाह वायरस! जान लें कितना है खतरनाक, 75% तक बना रहता मौत का खतरा