बिना शतक जड़े 15 साल खेला सचिन का दोस्त , 50 छक्के उड़ाकर बना डाले 4172 रन, थर-थर कांपती थी विरोधी टीम

Cricket Unbreakable Records: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन और शतक जड़ने का रिकॉर्ड 'क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर के नाम है. 1989 से लेकर 2013 तक क्रिकेट की दुनिया पर राज करने वाले मास्टर ब्लास्टर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 34,357 रन और 100 शतक जड़े. सचिन के इस महारिकॉर्ड से तो दुनिया वाकिफ है, लेकिन आज आपको बताएंगे उस स्टार खिलाड़ी के बारे में, जो उनकी तरह ही 15 सालों तक क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक भी शतक नहीं ठोक सका.

ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर के दोस्त और 'स्पिन का जादूगर' कहे जाने वाले शेन वॉर्न हैं. अब आप सोचने लगे होंगे कि वॉर्न की गिनती तो दुनिया के महान स्पिनर्स में होती है तो उनकी बल्लेबाजी की बात क्यों? तो आपको बता दें कि शेन वॉर्न भले ही लेग स्पिन के महारथी थे, लेकिन बल्लेबाजी में भी उनके आंकड़े चौंकाने वाले हैं.

बिना शतक जड़े बनाए 4172 रन

शेन वॉर्न ने 1992 में ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किया था. 2007 में संन्यास लेने से पहले तक उन्होंने 306 इंटरनेशनल में बल्लेबाजी की, लेकिन शतक जड़कर बल्ला उठाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हुआ. शेन वॉर्न के नाम बिना शतक जड़े अंतरराष्ट्रीय करियर में सबसे अधिक रन बनाने का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड है. टेस्ट, ODI और T20I मिलाकर उन्होंने 339 मैच खेले. 306 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए दिग्गज खिलाड़ी ने 16.04 की औसत से 4172 रन बनाए.

Add Zee News as a Preferred Source

एक बार 99 रन पर टूटा दिल

2001 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पर्थ टेस्ट में उनके पास शतक जड़ने का सुनहरा मौका था. हालांकि, किस्मत ने धोखा दिया और शेन वॉर्न 99 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 413 चौके और 50 छक्के जड़े हैं. स्पिन के जादूगर कहे जाने वाले वॉर्न के नाम टेस्ट क्रिकेट में 145 मैचों में 708 विकेट हैं. वो श्रीलंका के दिग्गज मुथैया मुरलीधरन (800 विकेट) के बाद टेस्ट में दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. शेन वॉर्न के नाम 194 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 293 विकेट हैं. रोचक बात ये भी है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए एक भी T20I नहीं खेला, लेकिन आईपीएल के पहले सीजन में उनकी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स चैंपियन बनी थी.

(यह भी पढ़ें: PSL 2026 में नया बवाल... शराब पीकर गाड़ी चला रहा था कप्तान, पुलिस ने किया गिरफ्तार, अब खेलेगा या नहीं?)