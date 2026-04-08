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Hindi Newsक्रिकेटयुवा सचिन ने महान गेंदबाज को नेट बॉलर बनाकर पीटा... वैभव ने बुमराह को कूट याद दिलाया अतीत, 37 साल पहले...

युवा सचिन ने महान गेंदबाज को नेट बॉलर बनाकर पीटा... वैभव ने बुमराह को कूट याद दिलाया अतीत, 37 साल पहले...

जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक हैं. बुमराह पर छक्के लगाना उन अनुभवी बल्लेबाजों के लिए भी आसान नहीं है, जिन्होंने इंटरनेशनल में कई साल बिता लिए हैं. लेकिन 7 अप्रैल की शाम जब 14 साल के वैभव सूर्यवंशी बुमराह को आड़े हाथों लेते हैं तो मानों क्रिकेट जगत में विस्फोट ही हो गया हो. असल में ये 37 साल पुराने अतीत जैसा था, जब सचिन ने एक महान गेंदबाज को नेट बॉलर समझकर कूट डाला था. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 08, 2026, 01:25 PM IST
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वैभव ने दिलाया 37 साल पुराना अतीत. (X)
वैभव ने दिलाया 37 साल पुराना अतीत. (X)

वैभव सूर्यवंशी, 14 साल का वो बच्चा जिसने अपने विस्फोट के सामने महान गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी फीका कर दिया. वैभव ने 7 अप्रैल को मुकाबले में पहली बार खतरनाक बुमराह की 5 गेंदो का सामना किया, तो ये न भूलने वाली कहानी बन गई. बुमराह जैसे गेंदबाज पर बल्लेबाज छक्के लगाने से पहले चार बार सोचते हैं, लेकिन वैभव दिग्गज बुमराह के लिए बेरहम थे. 5 गेंद पर जब 2 गगनचुंबी छक्के लगाए तो इस क्लैश ने क्रिकेट जगत में विस्फोट कर दिया लेकिन असल में ये 37 साल पुरानी याद थी. साल 1989 में ऐसे ही एक महान गेंदबाज को 16 साल के युवा सचिन तेंदुलकर ने आड़े हाथों लिया था. 

क्या हाथ है पेशावर वाला मैच?

जैसे वैभव हैं वैसे ही सचिन भी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दौर पर 'छोटा पैकेट बड़ा धमाका' हुआ करते थे. 1989 में पेशावार वाले मैच में सचिन तेंदुलकर का अब्दुल कादिर पर निशाना साधा था. जिन्होंने ये मैच देखा होगा, उसके लिए वैभव सूर्यवंशी की वो 5 गेंदे हाई-डेफ़िनिशन गूंज जैसी होंगी. सचिन ने उस दौर के सर्वकालिक महान स्पिनरों में से एक, अब्दुल कादिर के एक ओवर को कहानी में तब्दील कर दिया. उस एक ओवर में उन्होंने चार छक्के जड़े और सिनेमा बना दिया. कादिर 16 साल के उस बच्चे के लिए बेरहम थे और सचिन को आउट करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन फिर भी आसमान ताकने पर मजबूर थे.

158 रन का पीछा कर रहा था भारत

यह 20 ओवर का एक ऐसा मैच था जो बारिश की वजह से रद्द हुए एक वनडे मैच के बाद खेला गया था. पेशावर का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था, इसलिए एक 'एग्जिबिशन' मैच का आयोजन किया गया. इस रोमांचक खेल में भारत 158 रनों का पीछा कर रहा था. सचिन की 18 गेंदों में खेली गई 53 रनों की पारी ने सब कुछ बदल दिया. दिलचस्प बात है कि वो दौर जब न ही आज जैसी शरीर पर सिक्योरिटी थी और न ही बैटिंग-बॉलिंग पिच का गणित. 18 गेंद में 53 रन आज के दौर में नॉर्मल स्कोर हो चुका है, लेकिन उस दौर में इस पारी की गूंज दुनियाभर में थी.

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बाद में आए दो अलग बयान

इस पारी से इतिहास के दो अलग-अलग पहलू भी सामने आते हैं. तेंदुलकर का कहना था कि कादिर ने उन्हें चुनौती दी थी कि वे उस 'बच्चे' (मुश्ताक) के बजाय 'अनुभवी खिलाड़ी' (कादिर) की गेंदों पर शॉट मारें. वहीं, बाद में कादिर ने 'इंडिया टुडे' को बताया कि उन्होंने तो सचिन को जान-बूझकर अपनी गेंदों पर शॉट मारने के लिए उकसाया था, ताकि वह लड़का क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बना सके. लेकिन असल में वह लंबे शॉट खिलाकर सचिन को कैच आउट कराने का प्लान बना रहे थे, लेकिन जोरदार पिटाई से पासा उलटा पड़ गया.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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