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Hindi Newsक्रिकेटटी20 में वैभव सूर्यवंशी के 5 अटूट रिकॉर्ड, सालों रहेंगे अमर! 15 साल की उम्र में खड़ा किया साम्राज्य

टी20 में वैभव सूर्यवंशी के 5 अटूट रिकॉर्ड, सालों रहेंगे अमर! 15 साल की उम्र में खड़ा किया साम्राज्य

Vaibhav Suryavanshi Records: 15 साल के सनसनी वैभव सूर्यवंशी रिकॉर्ड्स की लिस्ट में अपना साम्राज्य खड़ा करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने लखनऊ के खिलाफ मंगलवार को ताबड़तोड़ 93 रन की पारी खेली. उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, लेकिन हम आपको वैभव सूर्यवंशी के उन 5 रिकॉर्ड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका टूटना नामुमकिन के बराबर है.

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 20, 2026, 10:23 AM IST
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Vaibhav Suryavanshi
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Vaibhav Suryavanshi Records: 15 साल के सनसनी वैभव सूर्यवंशी रिकॉर्ड्स की लिस्ट में अपना साम्राज्य खड़ा करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने लखनऊ के खिलाफ मंगलवार को ताबड़तोड़ 93 रन की पारी खेली. उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, लेकिन हम आपको वैभव सूर्यवंशी के उन 5 रिकॉर्ड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका टूटना नामुमकिन के बराबर है. किसी भी बल्लेबाज का इन रिकॉर्ड्स तक पहुंचना बेहद मुश्किल नजर आता है. इसमें शतक सबसे तेज 100 छक्कों से लेकर एक सीजन में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट तक का रिकॉर्ड है. 

1. टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र का सेंचुरियन

वैभव सूर्यवंशी टी20 फॉर्मेट में सबसे युवा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 14 साल 32 दिन की उम्र में IPL 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंद में शतक ठोका था और 101 रन की पारी खेली थी. पिछला रिकॉर्ड विजय जोल का था, जिन्होंने 18 साल 118 दिन में ये उपलब्धि हासिल की थी. इतनी कम उम्र में टी20 शतक लगाना भविष्य में किसी के लिए लगभग असंभव जैसा है. 

2. IPL में सबसे तेज शतक ठोकने वाले भारतीय

आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी सबसे तेज शतक ठोकने वाले भारतीय हैं. उन्होंने इस लीग में सबसे कम उम्र में डेब्यू के रिकॉर्ड के बाद 35 गेंद में शतक ठोककर इतिहास रचा था. किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा इस मुकाम तक पहुंचना बेहद मुश्किल है. 

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3. सबसे तेज 100 छक्के 

वैभव बेहद आक्रामक बल्लेबाज हैं, उन्होंने इस फॉर्मेट में सबसे तेज 100 छक्कों का रिकॉर्ड कायम किया. पहले ये रिकॉर्ड करणबीर सिंह के नाम था जो 813 गेंदों में इस मुकाम तक पहुंचा था. वैभव ने महज 515 गेंद में ये मुकाम हासिल किया था. ये रिकॉर्ड भी उनका सालों अमर रह सकता है.

4. सबसे तेज 1000 टी20 रन

वैभव के नाम सबसे तेज एक हजार टी20 रन बनाने का रिकॉर्ड भी है. उन्होंने महज 473 गेंद में ये रिकॉर्ड हासिल किया था. इस दौरान उनकी उम्र महज 15 साल की थी. वैभव ने मिचेल ओवन का रिकॉर्ड ध्वस्त किया जिन्होंने 533 गेंद में ये कारनामा किया था.

ये भी पढे़ं.. Rajasthan Royals ने बदला 18 साल का इतिहास...SRH-PBKS जैसी घातक टीमों को पछाड़ा

5. स्ट्राइक रेट का असंभव रिकॉर्ड

वैभव ने स्ट्राइक रेट के मामले में भी बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. उन्होंने एक आईपीएल सीजन में कम से कम 500 रन बनाकर सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड कायम किया. वैभव ने 236.3 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर आंद्रे रसेल के 204.8 स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड ध्वस्त किया जो उन्होंने 2019 में बनाया था. अब वैभव के इस रिकॉर्ड तक भी पहुंचना किसी भी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन है. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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