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Hindi Newsक्रिकेटविराट को लगे 18 साल... वैभव ने केवल 18 मैच में किया कमाल, 3 छक्के लगाते ही सजेगा नए रिकॉर्ड का ताज

विराट को लगे 18 साल... वैभव ने केवल 18 मैच में किया कमाल, 3 छक्के लगाते ही सजेगा नए रिकॉर्ड का ताज

टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली का नाम आईपीएल की रिकॉर्डलिस्ट में अक्सर ऊपर देखने को मिलता है. उन्हें कई ऐतिहासिक उपलब्धियों तक पहुंचने के लिए सालों लग गए. विराट ने 18 जो कारनामा 18 साल में किया, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी महज 2 सीजन में ही उनसे आगे निकल गए. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 10, 2026, 03:23 PM IST
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Virat Kohli and Vaibhav Suryavanshi
Virat Kohli and Vaibhav Suryavanshi

टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली का नाम आईपीएल की रिकॉर्डलिस्ट में अक्सर ऊपर देखने को मिलता है. उन्हें कई ऐतिहासिक उपलब्धियों तक पहुंचने के लिए सालों लग गए. विराट ने 18 जो कारनामा 18 साल में किया, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी महज 2 सीजन में ही उनसे आगे निकल गए. ये रिकॉर्ड एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का है. 3 छक्के लगाते ही वैभव सूर्यवंशी के सिर पर एक नए महारिकॉर्ड का ताज सज जाएगा. 

3 छक्के दूर वैभव

विस्फोटक वैभव ने गुजरात के खिलाफ मुकाबले में सबसे कम उम्र में और सबसे तेज 100 छक्कों तक पहुंचने का महारिकॉर्ड कायम किया. उन्होंने मैच में 16 गेंद 36 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और इतने ही चौके जमाए. 15 साल के इस खूंखार बल्लेबाज को अब एक IPL सीजन में किसी भारतीय द्वारा सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए महज 3 और छक्कों की जरूरत है.

नंबर-1 पर कौन

यह रिकॉर्ड अभी सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज है. अभिषेक ने 2024 आईपीएल में 42 छक्के जमाकर विराट कोहली के 38 छक्कों का रिकॉर्ड ध्वस्त किया था. दूसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर का नाम है जिन्होंने पिछले सीजन 39 छक्के जमाकर इस रिकॉर्ड में दस्तक दी थी. वैभव सूर्यवंशी अभी महज 11 मुकाबलों में ही 40 छक्कों के आंकड़े तक पहुंच चुके हैं.

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राजस्थान की उम्मीदें जिंदा

गुजरात के खिलाफ राजस्थान की टीम को 77 रन से हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन प्लेऑफ के लिहाज से टीम की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं. टीम के पास 3 मैच बाकी हैं जिसमें से 2 मुकाबले अगर जीतती है तो प्लेऑफ में जगह बन सकती है. प्लेऑफ समीकरण में अब जो जीता वही सिकंदर वाला हफ्ता शुरू होने वाला है. फिलहार कुछ टीमें प्लेऑफ के लिए जद्दजहत कर रही हैं. 

ये भी पढ़ें.. क्रिकेट की दुनिया के 5 सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज, नाम सुनकर कांप उठते हैं गेंदबाज

IPL सीजन में भारतीयों द्वारा सबसे ज्यादा छक्के:

42 - अभिषेक शर्मा (2024)

40 - वैभव सूर्यवंशी (2026)

39 - श्रेयस अय्यर (2025)

38 - विराट कोहली (2016)

38 - विराट कोहली (2024)

38 - सूर्यकुमार यादव (2025)

37 - ऋषभ पंत (2018)

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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