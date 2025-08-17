VIDEO: 3 छक्के और तीनों स्टेडियम पार... क्रिस गेल से भी खूंखार पॉवर हिटर की दस्तक, तलवार की चलाता है बल्ला

क्रिस गेल, वो नाम जिसे क्रीज पर देखते ही गेंदबाजों के पैर कांप उठते थे. तूफानी बल्लेबाजी से यूनिवर्स बॉस ने कई रिकॉर्ड्स बनाए. गेल की बल्लेबाजी का अंदाज देखते ही बनता था. लेकिन अब उनसे भी एक खूंखार पॉवर हिटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में दस्तक देखने को मिली. इस बल्लेबाज ने तीन लगातार छक्के जडे़ और तीनों ही स्टेडियम के पार नजर आए. 22 साल की उम्र में ही इस खिलाड़ी ने गेंदबाजों में दहशत फैला डाली है. इन शॉट्स को देखने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

नो लुक शॉट

22 साल का ये बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि डेवाल्ड ब्रेविस हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम में अपना खौफ फैला दिया. ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भले ही टी20 सीरीज अपने नाम की, लेकिन इस जीत से ज्यादा चर्चे ब्रेविस के हैं जो इस सीरीज के टॉप रन स्कोरर रहे. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला जिसमें ब्रेविस के तीनों स्टेडियम पार वाले छक्के देखने को मिल रहे हैं.

10वें ओवर में मचाया हाहाकार

एक मैच पहले का जख्म भरा नहीं था कि ब्रेविस एक बार फिर भूखे शेर की तरह तीसरे टी20 के 10वें ओवर में कंगारू गेंदबाज आरोन हार्डी पर टूट पड़े. उन्होंने पहला छक्का नो लुक अंदाज में लेग साइड पर जमाया और गेंद स्टेडियम की छत पर टप्पा खाकर बाहर चली गई. इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने V शेप में शॉट खेला और ये गेंद भी बाहर थी. तीसरी बॉल पर उन्होंने ऑफ साइड पर छक्का जमाया और इस गगनचुंबी छक्के को भी फैंस ताकते ही रह गए. उन्होंने इस ओवर में 4 छक्के जमाए.

दूसरे टी20 में 125 नाबाद

ब्रेविस साल दर साल खूंखार नजर आ रहे हैं. आने वाले समय में वह कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर सकते हैं. 22 साल के बेबी एबी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 में तूफानी अंदाज में 125 रन की नाबाद पारी खेली. उन्होंने इस सीरीज में कुल 14 छक्के और 13 चौके देखने को मिले.