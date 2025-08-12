क्या वैभव और क्या यशस्वी.. 22 साल का बल्लेबाज सबसे विस्फोटक, आतिशी शतक से भीगी बिल्ली बने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज

SA vs AUS: आज के दौर में विस्फोटक बल्लेबाजों की बात आती है तो हाल के दिनों में वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा जैसे Gen-Z बल्लेबाज सुर्खियां बटोर रहे हैं. लेकिन इनसे भी खतरनाक एक बल्लेबाज दुनिया में दहशत फैला रहा है. इस बल्लेबाज की आतिशी सेंचुरी से ऑस्ट्रेलिया भी भीगी बिल्ली साबित हुई. 248 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए इस बैटर ने शतक ठोक तबाही मचा दी. जहां ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की तूती बोलती है, वहीं इस बल्लेबाज के सामने ये खिलाड़ी रहम की भीख मांगते नजर आए.

पिछले मैच में फ्लॉप

साउथ अफ्रीका की टीम को पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन दूसरे टी20 में डेवाल्ड ब्रेविस भूखे शेर की तरह ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर बुरी तरह टूट पड़े. अफ्रीका ने अपने तीन विकेट महज 57 रन के स्कोर पर खो दिए थे. लेकिन बेबी एबी ने अपने अंदाज से गर्दा ही उड़ा डाला. ब्रेविस ने महज 25 गेंदो में फिफ्टी ठोकी और इसके बाद और भी घातक हो गए.

चौकों-छक्कों की बौछार

ब्रेविस ने इस मुकाबले में चौकों छक्कों की बौछार कर दी. उन्होंने महज 41 गेंदो में शतक ठोका, सेंचुरी तक उन्होंने 8 छक्के और 9 चौके जड़ दिए थे. 248 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए ब्रेविस के बल्ले से शतक निकला. 22 साल के ब्रेविस साउथ अफ्रीका के लिए सबसे तेज शतक ठोकने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. उन्होंने इसके अलावा भी कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए.

200 पार साउथ अफ्रीका

एक तरफ से विकेटों की पतझड़ देखने को मिली तो दूसरी तरफ से ब्रेविस की तबाही जारी थी. उन्होंने अकेले दम पर अफ्रीका के लिए स्कोरबोर्ड पर रनों का अंबार लगा दिया. ब्रेविस की दमदार पारी की बदौलत अफ्रीका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 200+ का लक्ष्य दिया. ब्रेविस के अलावा ट्रिस्टन स्टब्स ने सबसे ज्यादा 31 रन ठोके. इसके अलावा कोई बल्लेबाज 30 का आंकड़ा छूने में कामयाब नहीं हो सका.