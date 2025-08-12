क्या वैभव और क्या यशस्वी.. 22 साल का बल्लेबाज सबसे विस्फोटक, आतिशी शतक से भीगी बिल्ली बने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज
Advertisement
trendingNow12877611
Hindi Newsक्रिकेट

क्या वैभव और क्या यशस्वी.. 22 साल का बल्लेबाज सबसे विस्फोटक, आतिशी शतक से भीगी बिल्ली बने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज

SA vs AUS: आज के दौर में विस्फोटक बल्लेबाजों की बात आती है तो हाल के दिनों में वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा जैसे Gen-Z बल्लेबाज सुर्खियां बटोर रहे हैं. लेकिन इनसे भी खतरनाक एक बल्लेबाज दुनिया में दहशत फैला रहा है. इस बल्लेबाज की आतिशी सेंचुरी से ऑस्ट्रेलिया भी भीगी बिल्ली साबित हुई. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 12, 2025, 04:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dewald Brevis
Dewald Brevis

SA vs AUS: आज के दौर में विस्फोटक बल्लेबाजों की बात आती है तो हाल के दिनों में वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा जैसे Gen-Z बल्लेबाज सुर्खियां बटोर रहे हैं. लेकिन इनसे भी खतरनाक एक बल्लेबाज दुनिया में दहशत फैला रहा है. इस बल्लेबाज की आतिशी सेंचुरी से ऑस्ट्रेलिया भी भीगी बिल्ली साबित हुई. 248 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए इस बैटर ने शतक ठोक तबाही मचा दी. जहां ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की तूती बोलती है, वहीं इस बल्लेबाज के सामने ये खिलाड़ी रहम की भीख मांगते नजर आए. 

पिछले मैच में फ्लॉप

साउथ अफ्रीका की टीम को पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन दूसरे टी20 में डेवाल्ड ब्रेविस भूखे शेर की तरह ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर बुरी तरह टूट पड़े. अफ्रीका ने अपने तीन विकेट महज 57 रन के स्कोर पर खो दिए थे. लेकिन बेबी एबी ने अपने अंदाज से गर्दा ही उड़ा डाला. ब्रेविस ने महज 25 गेंदो में फिफ्टी ठोकी और इसके बाद और भी घातक हो गए. 

चौकों-छक्कों की बौछार

ब्रेविस ने इस मुकाबले में चौकों छक्कों की बौछार कर दी. उन्होंने महज 41 गेंदो में शतक ठोका, सेंचुरी तक उन्होंने 8 छक्के और 9 चौके जड़ दिए थे. 248 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए ब्रेविस के बल्ले से शतक निकला. 22 साल के ब्रेविस साउथ अफ्रीका के लिए सबसे तेज शतक ठोकने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. उन्होंने इसके अलावा भी कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए.

ये भी पढे़ं.. न यशस्वी और न राहुल... IND-ENG सीरीज के बाद पूरी बदल जाएगी टीम इंडिया, Asia Cup में ऐसा होगा स्क्वाड

200 पार साउथ अफ्रीका

एक तरफ से विकेटों की पतझड़ देखने को मिली तो दूसरी तरफ से ब्रेविस की तबाही जारी थी. उन्होंने अकेले दम पर अफ्रीका के लिए स्कोरबोर्ड पर रनों का अंबार लगा दिया. ब्रेविस की दमदार पारी की बदौलत अफ्रीका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 200+ का लक्ष्य दिया. ब्रेविस के अलावा ट्रिस्टन स्टब्स ने सबसे ज्यादा 31 रन ठोके. इसके अलावा कोई बल्लेबाज 30 का आंकड़ा छूने में कामयाब नहीं हो सका.

About the Author
author img
काव्य यादव

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

dewald brevis

Trending news

SC का बड़ा फैसला, पुराने डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक
Supreme Court
SC का बड़ा फैसला, पुराने डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
Talaq-E-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
Aadhar Card
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
Cabinet decision
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
Lord Ram
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
Jaya Bachchan
'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
BJP
विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
जस्टिस वर्मा कैश केस की जांच कैसे होगी, क्या मिलेगा सफाई का मौका? क्या कहता है कानून
Justice Varma Cash row
जस्टिस वर्मा कैश केस की जांच कैसे होगी, क्या मिलेगा सफाई का मौका? क्या कहता है कानून
'अभी पिक्चर बाकी है', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
'अभी पिक्चर बाकी है', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप
महाराष्ट्र में सियासी हलचल की वजह ‌आई सामने, एकनाथ शिंदे बिगाड़ेंगे सरकार का खेल?
Devendra Fadnavis
महाराष्ट्र में सियासी हलचल की वजह ‌आई सामने, एकनाथ शिंदे बिगाड़ेंगे सरकार का खेल?
;