ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन, फिर दी Flying Kiss... पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का स्वैग
Advertisement
trendingNow12931785
Hindi Newsक्रिकेट

ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन, फिर दी Flying Kiss... पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का स्वैग

एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी फिफ्टी पूरी करने के बाद अपने खास 'L' (लव) वाले अंदाज में जश्न मनाया. उन्होंने इस सेलिब्रेशन के दौरान एक फ्लाइंग किस भी दी. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 22, 2025, 03:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन, फिर दी Flying Kiss... पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का स्वैग

भारतीय विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के सुपर-4 मैच में खूब बोला. 24 गेंदों में अर्धशतक ठोककर अभिषेक ने भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड बनाया. फिफ्टी पूरी करने के बाद अभिषेक का अलग ही स्वैग देखने को मिला. उन्होंने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूदा टूर्नामेंट की अपनी पहली फिफ्टी को ट्रेडमार्क स्टाइल में सेलिब्रेट किया और फ्लाइंग किस भी दी. उनके इस अनोखे सेलिब्रेशन का वीडियो भी वायरल है.

अभिषेक का गजब सेलिब्रशन

अभिषेक ने अपनी फिफ्टी भारतीय पारी के आठवें ओवर की चौथी गेंद पर पूरी की. उन्होंने सैम अयूब की फेंकी हुई गेंद को कवर की तरफ चौका मारकर 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद इस बल्लेबाज ने अपना ट्रेडमार्क 'L' वाला साइन बनाया और स्टैंड्स की तरफ एक फ्लाइंग किस भी दी. अभिषेक ने मुकाबले में 39 गेंदों में 74 रनों की तूफानी पारी खेलकर पाकिस्तान से मैच छीन लिया. उनकी इस पारी में 6 चौके और 5 छक्के भी शामिल रहे. लगभग 190 के स्ट्राइक रेट से अभिषेक ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को धोया.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी

यह टी20I में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक भी है. उन्होंने युवराज सिंह के रिकॉर्ड को चकनाचूर किया. युवराज ने 2012 में अहमदाबाद में सिर्फ 29 गेंदों में यह कारनामा किया था. इससे पहले वह टी20I में सबसे कम गेंदों में 50 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बने. उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 331 गेंदों में हासिल की. अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की 105 रनों की ओपनिंग साझेदारी ने भारत के लिए इस मुकाबले में जीत की नींव रखी.

मैच का हाल

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 171/5 का स्कोर बनाया, जिसमें साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 45 गेंदों में 58 रन बनाए. भारत के लिए शिवम दुबे ने दो विकेट लिए. 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा. भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने आक्रामक शुरुआत की और सिर्फ 28 गेंदों में 50 रन की साझेदारी पूरी की. पावरप्ले के अंत तक, भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के 69 रन था. 7वें ओवर में अभिषेक ने अबरार अहमद को दो छक्के लगाए और आठवें ओवर में 24 गेंदों पर अपनी फिफ्टी पूरी की. इस सलामी जोड़ी ने 59 गेंदों में 105 रन जोड़े. शुभमन गिल 28 गेंदों में 47 रन (8 चौकों के साथ) बनाकर आउट हो गए. इसके बाद तिलक वर्मा ने 19 गेंदों में नाबाद 30 रन बनाकर भारत को जीत दिला दी.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Abhishek Sharma

Trending news

बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
Bishnupur attack
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
Mohan Bhagwat
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
Indian Navy
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
BSF Drone Training
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
durga puja bonus
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
Buddhist Protest
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
weather update
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
Maharashtra news
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
PM Modi speech
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
Narendra Modi
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
;