ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन, फिर दी Flying Kiss... पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का स्वैग

भारतीय विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के सुपर-4 मैच में खूब बोला. 24 गेंदों में अर्धशतक ठोककर अभिषेक ने भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड बनाया. फिफ्टी पूरी करने के बाद अभिषेक का अलग ही स्वैग देखने को मिला. उन्होंने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूदा टूर्नामेंट की अपनी पहली फिफ्टी को ट्रेडमार्क स्टाइल में सेलिब्रेट किया और फ्लाइंग किस भी दी. उनके इस अनोखे सेलिब्रेशन का वीडियो भी वायरल है.

अभिषेक का गजब सेलिब्रशन

अभिषेक ने अपनी फिफ्टी भारतीय पारी के आठवें ओवर की चौथी गेंद पर पूरी की. उन्होंने सैम अयूब की फेंकी हुई गेंद को कवर की तरफ चौका मारकर 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद इस बल्लेबाज ने अपना ट्रेडमार्क 'L' वाला साइन बनाया और स्टैंड्स की तरफ एक फ्लाइंग किस भी दी. अभिषेक ने मुकाबले में 39 गेंदों में 74 रनों की तूफानी पारी खेलकर पाकिस्तान से मैच छीन लिया. उनकी इस पारी में 6 चौके और 5 छक्के भी शामिल रहे. लगभग 190 के स्ट्राइक रेट से अभिषेक ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को धोया.

पाकिस्तान के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी

यह टी20I में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक भी है. उन्होंने युवराज सिंह के रिकॉर्ड को चकनाचूर किया. युवराज ने 2012 में अहमदाबाद में सिर्फ 29 गेंदों में यह कारनामा किया था. इससे पहले वह टी20I में सबसे कम गेंदों में 50 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बने. उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 331 गेंदों में हासिल की. अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की 105 रनों की ओपनिंग साझेदारी ने भारत के लिए इस मुकाबले में जीत की नींव रखी.

मैच का हाल

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 171/5 का स्कोर बनाया, जिसमें साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 45 गेंदों में 58 रन बनाए. भारत के लिए शिवम दुबे ने दो विकेट लिए. 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा. भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने आक्रामक शुरुआत की और सिर्फ 28 गेंदों में 50 रन की साझेदारी पूरी की. पावरप्ले के अंत तक, भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के 69 रन था. 7वें ओवर में अभिषेक ने अबरार अहमद को दो छक्के लगाए और आठवें ओवर में 24 गेंदों पर अपनी फिफ्टी पूरी की. इस सलामी जोड़ी ने 59 गेंदों में 105 रन जोड़े. शुभमन गिल 28 गेंदों में 47 रन (8 चौकों के साथ) बनाकर आउट हो गए. इसके बाद तिलक वर्मा ने 19 गेंदों में नाबाद 30 रन बनाकर भारत को जीत दिला दी.