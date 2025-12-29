खूंखार बॉलर ने लिया संन्यास, 18 साल का करियर समाप्त, 329 मैचों में उड़ाए 637 विकेट

Doug Bracewell Retirement: न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज डग ब्रेसवेल ने 18 सल के करियर के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है. 35 साल के इस खिलाड़ी ने 2008 के आखिर में सिर्फ 18 साल की उम्र में सेंट्रल स्टैग्स के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था. वह इससे पहले ही न्यूजीलैंड के लिए अंडर-19 क्रिकेट में खेल चुके थे. ब्रेसवेल ने कीवी टीम के लिए 2011 में डेब्यू किया था और 2023 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला.

होबार्ट में बरपाया था कहर

ब्रेसवेल ने अपने तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कहर बरपा दिया था. उन्होंने होबार्ट टेस्ट की आखिरी पारी में 6/40 का आंकड़ा दर्ज किया था. इससे कीवी टीम को सात रनों से जीत मिली थी. ब्रेसवेल ने पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में 6 विकेट लिए थे. ये उनके इंटरनेशनल करियर में न्यूजीलैंड के लिए सबसे अच्छे आंकड़े हैं. उन्होंने 2011 से 2023 तक 28 टेस्ट, 21 वनडे इंटरनेशनल और 20 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले.

इन टीमों के लिए भी खेले

ब्रेसवेल के बड़े करियर में उन्होंने दुनिया भर में खेला. इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट में एसेक्स और नॉर्थम्पटनशायर के लिए खेलने से लेकर आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) और साउथ अफ्रीका में जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए उन्होंने प्रतिनिधित्व किया. हालांकि, पसलियों में लगातार चोट की वजह से वह इस सीजन में स्टैग्स के लिए नहीं खेल पाए.

ऐसा रहा इंटरनेशनल करियर

ब्रेसवेल न्यूजीलैंड के उन चुनिंदा ऑलराउंडरों में से एक हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी में 4000 रन और 400 करियर विकेटों डबल पूरा किया है. ब्रेसवेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कीवी टीम के लिए 28 टेस्ट मैचों में 74 विकेट लिए. इसके अलावा उन्होंने 568 रन भी बनाए. 21 वनडे में ब्रेसवेल ने 221 रन बनाने के साथ-साथ 26 विकेट लिए. टी20 इंटरनेशनल मैचों की बात करें तो उन्होंने 20 मुकाबलों में 20 विकेट लेने के साथ-साथ 126 रन भी बनाए.

करियर में झटके 637 विकेट

ब्रेसवेल के ओवरऑल करियर को देखें तो उन्होंने 137 फर्स्ट क्लास मैच खेले. इस दौरान 4505 रन बनाए. उनके बल्ले से 3 शतक और 24 अर्धशतक निकले. ब्रेसवेल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 422 विकेट झटके. उनका लिस्ट ए करियर भी शानदार रहा. ब्रेसवेल ने 93 मैचों में 112 विकेट लेने के साथ-साथ 1458 रन भी बनाए. टी20 मैचों में इस ऑलराउंडर ने 99 मुकाबले खेले और 1274 रन बनाने के साथ-साथ 103 विकेट भी लिए. इस तरह ब्रेसवेल ने कुल 329 मैचों में 637 विकेट अपने नाम किए.