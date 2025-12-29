Advertisement
trendingNow13056923
Hindi Newsक्रिकेटखूंखार बॉलर ने लिया संन्यास, 18 साल का करियर समाप्त, 329 मैचों में उड़ाए 637 विकेट

खूंखार बॉलर ने लिया संन्यास, 18 साल का करियर समाप्त, 329 मैचों में उड़ाए 637 विकेट

Doug Bracewell Retirement: न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज डग ब्रेसवेल ने 18 सल के करियर के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है. 35 साल के इस खिलाड़ी ने 2008 के आखिर में सिर्फ 18 साल की उम्र में सेंट्रल स्टैग्स के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 29, 2025, 08:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खूंखार बॉलर ने लिया संन्यास, 18 साल का करियर समाप्त, 329 मैचों में उड़ाए 637 विकेट

Doug Bracewell Retirement: न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज डग ब्रेसवेल ने 18 सल के करियर के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है. 35 साल के इस खिलाड़ी ने 2008 के आखिर में सिर्फ 18 साल की उम्र में सेंट्रल स्टैग्स के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था. वह इससे पहले ही न्यूजीलैंड के लिए अंडर-19 क्रिकेट में खेल चुके थे. ब्रेसवेल ने कीवी टीम के लिए 2011 में डेब्यू किया था और 2023 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला.

होबार्ट में बरपाया था कहर

ब्रेसवेल ने अपने तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कहर बरपा दिया था. उन्होंने होबार्ट टेस्ट की आखिरी पारी में 6/40 का आंकड़ा दर्ज किया था. इससे कीवी टीम को सात रनों से जीत मिली थी. ब्रेसवेल ने पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में 6 विकेट लिए थे. ये उनके इंटरनेशनल करियर में न्यूजीलैंड के लिए सबसे अच्छे आंकड़े हैं. उन्होंने 2011 से 2023 तक 28 टेस्ट, 21 वनडे इंटरनेशनल और 20 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले.

Add Zee News as a Preferred Source

इन टीमों के लिए भी खेले

ब्रेसवेल के बड़े करियर में उन्होंने दुनिया भर में खेला. इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट में एसेक्स और नॉर्थम्पटनशायर के लिए खेलने से लेकर आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) और साउथ अफ्रीका में जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए उन्होंने प्रतिनिधित्व किया. हालांकि, पसलियों में लगातार चोट की वजह से वह इस सीजन में स्टैग्स के लिए नहीं खेल पाए.

ये भी पढ़ें: कैफ, कोहली से लेकर आयुष म्हात्रे तक... अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करने वाले सूरमा, देख लें लिस्ट

ऐसा रहा इंटरनेशनल करियर

ब्रेसवेल न्यूजीलैंड के उन चुनिंदा ऑलराउंडरों में से एक हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी में 4000 रन और 400 करियर विकेटों डबल पूरा किया है. ब्रेसवेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कीवी टीम के लिए 28 टेस्ट मैचों में 74 विकेट लिए. इसके अलावा उन्होंने 568 रन भी बनाए. 21 वनडे में ब्रेसवेल ने 221 रन बनाने के साथ-साथ 26 विकेट लिए. टी20 इंटरनेशनल मैचों की बात करें तो उन्होंने 20 मुकाबलों में 20 विकेट लेने के साथ-साथ 126 रन भी बनाए.

ये भी पढ़ें: WTC Points Table: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया की पहली हार, पॉइंट्स टेबल में भारत के करीब पहुंचा इंग्लैंड

करियर में झटके 637 विकेट

ब्रेसवेल के ओवरऑल करियर को देखें तो उन्होंने 137 फर्स्ट क्लास मैच खेले. इस दौरान 4505 रन बनाए. उनके बल्ले से 3 शतक और 24 अर्धशतक निकले. ब्रेसवेल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 422 विकेट झटके. उनका लिस्ट ए करियर भी शानदार रहा. ब्रेसवेल ने 93 मैचों में 112 विकेट लेने के साथ-साथ 1458 रन भी बनाए. टी20 मैचों में इस ऑलराउंडर ने 99 मुकाबले खेले और 1274 रन बनाने के साथ-साथ 103 विकेट भी लिए. इस तरह ब्रेसवेल ने कुल 329 मैचों में 637 विकेट अपने नाम किए.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
#fire accident
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
Narendra Modi
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
Karnataka Eviction Row
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
smog
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
Supreme Court
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
weather update
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
Ajit Pawar
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
aap
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
BMC Election
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
Indian Navy
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू