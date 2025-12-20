गिल से भी खराब किस्मत.. पिछले वर्ल्ड कप में गर्म की बेंच, एशिया कप में मिली 1 गेंद, फिर सता रहा डर

T20 World Cup India Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 20 दिसंबर को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया. इस स्क्वाड में कई बड़े फैसले लिए गए जो चर्चा में बने हुए हैं. शुभमन गिल ड्रॉप हैं और ईशान किशन की एंट्री हुई. लेकिन हम आपको उस प्लेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी टीम इंडिया के लिहाज से किस्मत गिल से भी खराब है. लगभग हर बड़े टी20 टूर्नामेंट के स्क्वाड में इस खिलाड़ी की एंट्री होती है, लेकिन प्लेइंग-XI में मौका पाने को ये बल्लेबाज तरसता रह जाता है.

कौन है ये बल्लेबाज?

हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के स्कार बल्लेबाज रिंकू सिंह की जिन्होंने आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया में डेब्यू किया था. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में वह टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला. उन्हें रिजर्व प्लेयर्स में रखा गया था. एशिया कप 2025 में भी वह टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें महज एक बॉल खेलने को मिली.

1 बॉल में बने हीरो

1 बॉल खेलकर ही रिंकू सिंह चर्चा में आ गए थे. उन्हें एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 1 गेंद खेलने को मिली जिसपर उन्होंने चौका मारकर टीम को खिताबी जीत दिलाई थी और हीरो साबित हुए थे. अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए उन्हें टीम इंडिया के स्क्वाड में चुन लिया गया है. उन्हें जितेश शर्मा की जगह मिडिल ऑर्डर में रखा गया है, लेकिन इस बार भी प्लेइंग-XI में रिंकू की जगह बनना बड़ा सवाल होगा.

इस बार मिल सकता है मौका

रिंकू सिंह को इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2026 पूरा मौका मिलने के चांस हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में चैंपियन बनने के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने संन्यास का ऐलान कर दिया था, ऐसे में इस बार रिंकू सिंह प्लेइंग-XI में खेलते नजर आ सकते हैं. उनके लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में होने वाली टी20 सीरीज काफी अहम हो सकती है.