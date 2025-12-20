Advertisement
trendingNow13048049
Hindi Newsक्रिकेटगिल से भी खराब किस्मत.. पिछले वर्ल्ड कप में गर्म की बेंच, एशिया कप में मिली 1 गेंद, फिर सता रहा डर

गिल से भी खराब किस्मत.. पिछले वर्ल्ड कप में गर्म की बेंच, एशिया कप में मिली 1 गेंद, फिर सता रहा डर

T20 World Cup India Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 20 दिसंबर को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया. इस स्क्वाड में कई बड़े फैसले लिए गए जो चर्चा में बने हुए हैं. शुभमन गिल ड्रॉप हैं और ईशान किशन की एंट्री हुई. लेकिन हम आपको उस प्लेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी टीम इंडिया के लिहाज से किस्मत गिल से भी खराब है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 20, 2025, 10:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गिल से भी खराब किस्मत.. पिछले वर्ल्ड कप में गर्म की बेंच, एशिया कप में मिली 1 गेंद, फिर सता रहा डर

T20 World Cup India Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 20 दिसंबर को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया. इस स्क्वाड में कई बड़े फैसले लिए गए जो चर्चा में बने हुए हैं. शुभमन गिल ड्रॉप हैं और ईशान किशन की एंट्री हुई. लेकिन हम आपको उस प्लेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी टीम इंडिया के लिहाज से किस्मत गिल से भी खराब है. लगभग हर बड़े टी20 टूर्नामेंट के स्क्वाड में इस खिलाड़ी की एंट्री होती है, लेकिन प्लेइंग-XI में मौका पाने को ये बल्लेबाज तरसता रह जाता है. 

कौन है ये बल्लेबाज?

हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के स्कार बल्लेबाज रिंकू सिंह की जिन्होंने आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया में डेब्यू किया था. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में वह टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला. उन्हें रिजर्व प्लेयर्स में रखा गया था. एशिया कप 2025 में भी वह टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें महज एक बॉल खेलने को मिली. 

Add Zee News as a Preferred Source

1 बॉल में बने हीरो

1 बॉल खेलकर ही रिंकू सिंह चर्चा में आ गए थे. उन्हें एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 1 गेंद खेलने को मिली जिसपर उन्होंने चौका मारकर टीम को खिताबी जीत दिलाई थी और हीरो साबित हुए थे. अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए उन्हें टीम इंडिया के स्क्वाड में चुन लिया गया है. उन्हें जितेश शर्मा की जगह मिडिल ऑर्डर में रखा गया है, लेकिन इस बार भी प्लेइंग-XI में रिंकू की जगह बनना बड़ा सवाल होगा. 

ये भी पढे़ं.. सैमसन और रिंकू की वापसी से अश्विन गदगद, सोशल मीडिया पर स्पेशल पोस्ट, कहा- ट्रॉफी बचाने की तैयारी..

इस बार मिल सकता है मौका

रिंकू सिंह को इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2026 पूरा मौका मिलने के चांस हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में चैंपियन बनने के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने संन्यास का ऐलान कर दिया था, ऐसे में इस बार रिंकू सिंह प्लेइंग-XI में खेलते नजर आ सकते हैं. उनके लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में होने वाली टी20 सीरीज काफी अहम हो सकती है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
Punjab
पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
hindi Jammu and Kashmir news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
जम्मू में पिकनिक से लौट रही बस हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराई; 35 बच्चे घायल
Jammu Kashmir
जम्मू में पिकनिक से लौट रही बस हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराई; 35 बच्चे घायल
पेट्रोल-डीजल में इथेनाल मिलाने का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? आपको इससे कितना फायदा
ethanol
पेट्रोल-डीजल में इथेनाल मिलाने का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? आपको इससे कितना फायदा
हाड़ जमा देने वाली ठंड शुरू, रविवार को कोल्ड डे का अलर्ट; जानें आपके शहर का अपडेट
weather update
हाड़ जमा देने वाली ठंड शुरू, रविवार को कोल्ड डे का अलर्ट; जानें आपके शहर का अपडेट
BMC चुनाव से पहले अघाड़ी में फूट? अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव-राज की दोस्ती से तनाव
BMC elections
BMC चुनाव से पहले अघाड़ी में फूट? अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव-राज की दोस्ती से तनाव
'एक जयशंकर काफी हैं या नहीं'? सवाल पर विदेश मंत्री ने दिया गजब जवाब, खूब बजी तालियां
S. Jaishankar Latest News
'एक जयशंकर काफी हैं या नहीं'? सवाल पर विदेश मंत्री ने दिया गजब जवाब, खूब बजी तालियां
नशे में बेकाबू हुए 40 हजार लोग तो 199 पुलिसकर्मी कैसे संभालेंगे? कोर्ट ने पूछा सवाल
Mumbai Sunburn Music Festival
नशे में बेकाबू हुए 40 हजार लोग तो 199 पुलिसकर्मी कैसे संभालेंगे? कोर्ट ने पूछा सवाल
'पुरानी फिल्म जैसा...' सरकार ने बदला MNREGA का नाम तो उमर ने उड़ाया G RAM G का मजाक
G RAM G Yojana
'पुरानी फिल्म जैसा...' सरकार ने बदला MNREGA का नाम तो उमर ने उड़ाया G RAM G का मजाक
असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास
PM Modi
असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास