एक ही मैच में अचानक विलेन से बन गया हीरो, आधी रात को पाकिस्तान पर की स्ट्राइक, रॉकेट जैसे छक्के दागकर भारत को जिताया मैच
एक ही मैच में अचानक विलेन से बन गया हीरो, आधी रात को पाकिस्तान पर की स्ट्राइक, रॉकेट जैसे छक्के दागकर भारत को जिताया मैच

Asia Cup 2025: भारत के एक खूंखार बल्लेबाज ने आधी रात को पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी और रॉकेट जैसे छक्के दागकर टीम इंडिया को मैच जिता दिया. पाकिस्तान के खिलाफ इसी मैच में एक वक्त पर यह क्रिकेटर भारतीय फैंस के लिए विलेन बन गया था, लेकिन उसने ऐसा पासा पलटा कि अब हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 22, 2025, 07:37 AM IST
एक ही मैच में अचानक विलेन से बन गया हीरो, आधी रात को पाकिस्तान पर की स्ट्राइक, रॉकेट जैसे छक्के दागकर भारत को जिताया मैच

Asia Cup 2025: भारत के एक खूंखार बल्लेबाज ने आधी रात को पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी और रॉकेट जैसे छक्के दागकर टीम इंडिया को मैच जिता दिया. पाकिस्तान के खिलाफ इसी मैच में एक वक्त पर यह क्रिकेटर भारतीय फैंस के लिए विलेन बन गया था, लेकिन उसने ऐसा पासा पलटा कि अब हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है. जी हां, अब बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की जो करोड़ों भारतीय फैंस की आंखों के तारे बन चुके हैं. बता दें कि पाकिस्तान के दिए 172 रनों के टारगेट को भारत ने 18.5 ओवर में ही 6 विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया. भारत के खूंखार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली और रनचेज में एक बड़ी भूमिका निभाई.

एक ही मैच में अचानक विलेन से बन गया हीरो

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने अपना पहला ही विकेट शून्य के स्कोर पर गंवा दिया होता, लेकिन अभिषेक शर्मा से एक बहुत बड़ी गलती हो गई. अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान की पारी के पहले ही ओवर में शाहिबजादा फरहान का एक आसान सा कैच छोड़ दिया. शाहिबजादा फरहान तब जीरो रन बल्लेबाजी कर रहे थे. भारत को यह कैच छोड़ना बहुत भारी पड़ा और शाहिबजादा फरहान ने न सिर्फ 45 गेंदों पर 58 रन बनाए, बल्कि अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद AK-47 चलाने के स्टाइल में जश्न भी मनाया. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ 171 रन का स्कोर खड़ा कर दिया. भारत यह मैच हार भी सकता था, लेकिन अभिषेक शर्मा ने अपनी गलती को सुधारा. फील्डिंग में अभिषेक शर्मा से जो चूक हुई उसकी भरपाई उन्होंने 39 गेंदों पर 74 रन ठोककर कर दी.

आधी रात को पाकिस्तान पर की स्ट्राइक

पाकिस्तान ने इस मैच में भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए. जवाब में भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर 174 रन बनाते हुए पाकिस्तान को 7 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से हरा दिया. अभिषेक शर्मा भारत की जीत के सबसे बड़े हीरो साबित हुए हैं. अभिषेक शर्मा ने आधी रात को पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी और रॉकेट जैसे छक्के दागकर टीम इंडिया को मैच जिता दिया. अभिषेक शर्मा ने चौके-छक्कों का ऐसा भयंकर बवंडर मचाया कि पाकिस्तान के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. भारत के इस खतरनाक बल्लेबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपना जबरदस्त पावर हिटिंग टैलेंट दिखाकर सभी को इम्प्रेस किया है.

पाकिस्तानी गेंदबाजों की उड़ा दी घज्जियां

अभिषेक शर्मा ने रविवार को पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी. अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों पर 74 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट इस दौरान 189.74 का रहा. अभिषेक शर्मा ICC की मौजूदा T20I रैंकिंग में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज हैं. अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया के लिए 21 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 35.40 की औसत और 197.21 की स्ट्राइक रेट से 708 रन कूटे हैं, जिसमें 63 चौके और 53 छक्के शामिल रहे हैं.

टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 3 अर्धशतक जड़े

अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं. दुनिया का कोई भी गेंदबाज T20I में अभिषेक शर्मा के सामने बॉलिंग नहीं करना चाहता. बता दें कि अभिषेक शर्मा भारत के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज हैं. अभिषेक शर्मा ने 5 दिसंबर 2024 को मेघालय के खिलाफ सैय्यद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2024 टूर्नामेंट के एक मैच के दौरान 28 गेंदों में शतक ठोक दिया था. अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों में शतक जड़कर टी20 क्रिकेट के इतिहास में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए सबसे तेज शतक के महारिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली थी. बता दें कि अभिषेक शर्मा के इस कमाल से चंद मैच पहले ही 27 नवंबर 2024 को गुजरात के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंदों में शतक ठोका था. उर्विल पटेल ने इस मैच में 35 गेंदों पर 113 रनों की नाबाद पारी खेली थी.

;