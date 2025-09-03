149 गेंद पर 219 रन... 7 छक्के और 25 चौके, इस खूंखार बल्लेबाज ने वनडे में ठोका दोहरा शतक
Advertisement
trendingNow12906677
Hindi Newsक्रिकेट

149 गेंद पर 219 रन... 7 छक्के और 25 चौके, इस खूंखार बल्लेबाज ने वनडे में ठोका दोहरा शतक

टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) को दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाजों की पिटाई करके उनकी लाइन और लेंथ बिगाड़ने की आदत थी. वीरेंद्र सहवाग ने भारत के लिए 251 वनडे मैचों में 8273 रन बनाए हैं, जिसमें 15 शतक और 38 अर्धशतक शामिल हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 03, 2025, 02:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

149 गेंद पर 219 रन... 7 छक्के और 25 चौके, इस खूंखार बल्लेबाज ने वनडे में ठोका दोहरा शतक

टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) को दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाजों की पिटाई करके उनकी लाइन और लेंथ बिगाड़ने की आदत थी. वीरेंद्र सहवाग ने भारत के लिए 251 वनडे मैचों में 8273 रन बनाए हैं, जिसमें 15 शतक और 38 अर्धशतक शामिल हैं. इस फॉर्मेट में वीरू का बेस्ट स्कोर 219 है. वीरेंद्र सहवाग ने 104 टेस्ट मैचों में 49.34 की औसत से 8586 रन बनाए जिसमें 23 शतक और 32 अर्धशतक शामिल रहे. उनका बेस्ट स्कोर 319 रहा है. वीरेंद्र सहवाग ने इसके अलावा 19 टी20 मैचों में 394 रन बनाए हैं, जिसमें 68 रन उनका सर्वाधिक स्कोर रहा.

सहवाग की दहला देने वाली पारी

14 साल पहले वीरेंद्र सहवाग ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का दूसरा दोहरा शतक ठोका था. 8 दिसंबर 2011 को वीरेंद्र सहवाग ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए एक वनडे मैच में 219 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. वीरेंद्र सहवाग ने उस दौरान सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा था. बता दें कि सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड है. 24 फरवरी 2010 को सचिन ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला दोहरा शतक जड़ा था. हालांकि 8 दिसंबर 2011 को वीरेंद्र सहवाग ने वनडे क्रिकेट में 219 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

वीरेंद्र सहवाग का वर्ल्ड रिकॉर्ड

वीरेंद्र सहवाग ने बतौर कप्तान 8 दिसंबर 2011 को इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 219 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी. वीरेंद्र सहवाग की ये पारी एक कप्तान के तौर पर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में खेली गई अब तक की सबसे बड़ी पारी है. वेस्टंइडीज के खिलाफ उस वनडे मैच में वीरेंद्र सहवाग ने 149 गेंदों पर 25 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 219 रन ठोके थे. वीरू ने उस दौरान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था और वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने थे.

बतौर कप्तान सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी

वीरेंद्र सहवाग के बाद रोहित शर्मा के नाम वनडे क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड है. बतौर कप्तान रोहित ने वनडे क्रिकेट में 208 रनों की नाबाद पारी खेली थी. रोहित शर्मा के बाद तीसरे नंबर पर श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या का नाम दर्ज है, उन्होंने अपने करियर में बतौर कप्तान वनडे में 189 रनों की पारी खेली थी. बता दें कि मार्च 2004 में खेले गए मुल्तान टेस्ट मैच में वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ 309 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जिसके लिए वीरू को मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
Assam News in hindi
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
Maratha protest
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
CM Bhagwant Mann
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
अगले 2 दिन मॉनसून का बरसेगा कहर! सड़कों पर बहेगा सैलाब, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट
weather update
अगले 2 दिन मॉनसून का बरसेगा कहर! सड़कों पर बहेगा सैलाब, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट
'दीदी ओ दीदी' से लेकर 'जर्सी गाय तक', PM मोदी पर महुआ मोइत्रा ने क्यों किया कटाक्ष?
PM Modi
'दीदी ओ दीदी' से लेकर 'जर्सी गाय तक', PM मोदी पर महुआ मोइत्रा ने क्यों किया कटाक्ष?
;