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Hindi Newsक्रिकेटदुनिया के इस खूंखार बल्लेबाज ने साइन किया गेंदबाजों का डेथ वारंट, एक ओवर में ठोके लगातार 6,6,6,6,6,6,6.... बनाया असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

दुनिया के इस खूंखार बल्लेबाज ने साइन किया गेंदबाजों का 'डेथ वारंट', एक ओवर में ठोके लगातार 6,6,6,6,6,6,6.... बनाया असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

दुनिया का एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा है, जिसने गेंदबाजों का 'डेथ वारंट' साइन कर दिया. इस बेरहम बल्लेबाज ने एक वनडे मैच के दौरान एक ही ओवर में 7 छक्के जड़कर असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में नियमों के मुताबिक एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं और हर गेंद पर एक ही छक्का लगाया जा सकता है. इसलिए एक ओवर में अधिकतम 6 छक्के लगाए जा सकते हैं. लेकिन, दुनिया का एक बल्लेबाज ऐसा है जिसने एक ओवर में लगातार 7 छक्के लगाने का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 07, 2026, 12:47 PM IST
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दुनिया के इस खूंखार बल्लेबाज ने साइन किया गेंदबाजों का 'डेथ वारंट', एक ओवर में ठोके लगातार 6,6,6,6,6,6,6.... बनाया असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

दुनिया का एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा है, जिसने गेंदबाजों का 'डेथ वारंट' साइन कर दिया. इस बेरहम बल्लेबाज ने एक वनडे मैच के दौरान एक ही ओवर में 7 छक्के जड़कर असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में नियमों के मुताबिक एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं और हर गेंद पर एक ही छक्का लगाया जा सकता है. इसलिए एक ओवर में अधिकतम 6 छक्के लगाए जा सकते हैं. लेकिन, दुनिया का एक बल्लेबाज ऐसा है जिसने एक ओवर में लगातार 7 छक्के लगाने का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था. दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए एक ओवर में लगातार 7 छक्के लगाना असंभव के बराबर है. हालांकि भारत के एक बल्लेबाज ने ये कमाल करके इतिहास रच दिया था.

एक ओवर में ठोके लगातार 6,6,6,6,6,6,6....

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच 28 नवंबर 2022 को खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के जड़ने का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था. इससे पहले दुनिया का कोई भी बल्लेबाज क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में एक ओवर में 7 छक्के नहीं जड़ पाया था. ऋतुराज गायकवाड़ ने इस दुर्लभ करिश्मे के साथ क्रिकेट जगत को हैरान करके रख दिया था, क्योंकि पहली बार क्रिकेट इतिहास में किसी बल्लेबाज ने एक ओवर में लगातार 7 छक्के लगाए थे.

साइन किया गेंदबाजों का 'डेथ वारंट'

ऋतुराज गायकवाड़ ने ऐसी तबाही मचाने वाली बैटिंग की, मानों उन्होंने विरोधी टीम के गेंदबाजों का 'डेथ वारंट' साइन कर दिया हो. ऋतुराज गायकवाड़ ने 28 नवंबर 2022 को विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच में महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक ओवर में लगातार 7 छक्के जड़ दिए. ऋतुराज गायकवाड़ इस ओवर में लगातार 7 छक्के इसलिए जड़ पाए, क्योंकि इस दौरान उत्तर प्रदेश के गेंदबाज ने एक नो बॉल भी फेंकी थी. ऋतुराज गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के बाएं हाथ के स्पिनर शिवा सिंह की बखियां उधेड़ कर रखी दी. शिवा सिंह ने इस ओवर में 1 नो बॉल समेत कुल 7 गेंदें फेंकी. इन सभी 7 गेंदों पर ऋतुराज गायकवाड़ ने लगातार 7 छक्के जड़ दिए. शिवा सिंह के इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने कुल 43 रन बटोर लिए.

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वनडे में ठोका दोहरा शतक

ऋतुराज गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ इस विजय हजारे ट्रॉफी वनडे टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मैच में दोहरा शतक जड़ते हुए 159 गेंदों पर 220 रनों की नाबाद पारी खेली. ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से इस दौरान 10 चौके और 16 ताबड़तोड़ छक्के निकले. महाराष्ट्र की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 330 रन बनाए थे. उत्तर प्रदेश की टीम के सामने जीत के लिए 331 रन का लक्ष्य था. उत्तर प्रदेश की टीम इस लक्ष्य का पीछा करते हुए 47.4 ओवर में 272 रन पर ढेर हो गई. महाराष्ट्र ने यह मैच 58 रन से जीत लिया. ऋतुराज गायकवाड़ भारत के लिए 9 वनडे और 23 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. ऋतुराज गायकवाड़ वनडे में 228 रन और टी20 इंटरनेशनल में 633 रन बना चुके हैं. ऋतुराज गायकवाड़ IPL में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते हैं. ऋतुराज गायकवाड़ ने 81 IPL मैचों में 2753 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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