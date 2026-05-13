पैर की 3 उंगलियां कटी, World Cup ठोका दोहरा शतक, 11 साल से 'अमर' है यह जादुई रिकॉर्ड

Unbreakable cricket records: क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा भी खिलाड़ी हुआ है, जिसके पैर की 3 उंगलियां नहीं हैं, फिर भी उसने सालों तक क्रिकेट खेला और चौके-छक्कों की बारिश करके एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाए. ये वही खिलाड़ी है, जिसने वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर सबसे बड़ी पारी खेलने का महारिकॉर्ड भी बनाया है. बचपन में ही बाएं पैर की 3 उंगलियां गंवाने वाले खिलाड़ी ने आज से 11 साल पहले एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था, जिसे तोड़ना कई साल तक संभव नहीं लगता, क्योंकि 2015 में जो इस बल्लेबाज ने किया था, वो किसी करिश्मे से कम नहीं था. आइए जानते हैं ये कौन सा बल्लेबाज है और उसके किस करिश्मे की बात हो रही है.

दरअसल, क्रिकेट के मैदान पर रिकॉर्ड्स तो बहुत बनते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ियों की कहानी उन आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ी और प्रेरणादायक होती है. न्यूजीलैंड के दिग्गज ओपनर मार्टिन गुप्टिल एक ऐसा ही नाम हैं, जिन्होंने शारीरिक अक्षमता को अपनी ढाल बनाया और क्रिकेट की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया, जहां पहुंचना बड़े-बड़े धुरंधरों का सपना होता है. गुप्टिल के नाम वनडे विश्व कप मेंसबसे बड़ी पारी खेलने का महारिकॉर्ड दर्ज है, जो उन्होंने 2015 के वनडे विश्व कप में बनाया था. ये वही गुप्टिल हैं, जिनके बाएं पैर में केवल दो ही उंगलियां हैं.

(@Zohaib1981) September 30, 2025 Add Zee News as a Preferred Source

13 साल की उम्र में हुआ था दर्दनाक हादसा

अब सवाल ये है कि आखिर मार्टिन गुप्टिल के बाएं पैर में 3 उंगलियां क्यों नहीं हैं? तो जान लीजिए कि इसके पीछे एक दर्दनाक हादसा वजह है. जब वह महज 13 साल के थे, तब एक सामान उठाने वाली लिफ्ट (Forklift) के नीचे उनका पैर कुचल गया था.

इस भयानक दुर्घटना में डॉक्टरों को उनके बाएं पैर की तीन उंगलियां काटनी पड़ी थीं. एक एथलीट के लिए पैरों का संतुलन सबसे अहम होता है और उंगलियां गंवाना करियर खत्म होने जैसा था, लेकिन गुप्टिल के इरादे फौलादी थे. उनके पैर में केवल अंगूठा और एक उंगली बची, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. कड़ी मेहनत के दम पर न्यूजीलैंड टीम में जगह बनाई और कीवी टीम के सबसे सफल बल्लेबाजों में अपना नाम शुमार कराया.

11 साल से अटूट है गुप्टिल का ये रिकॉर्ड

दाएं हाथ के तूफानी ओपनर रहे मार्टिन गुप्टिल के करियर का सबसे सुनहरा पल 2015 वर्ल्ड कप में आया था. वेस्टइंडीज के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने वेलिंगटन के मैदान पर रनों का ऐसा तूफान खड़ा किया कि हर कोई देखता रह गया.

गुप्टिल ने केवल 163 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 237 रन ठोके थे. उनकी इस पारी में 24 चौके और 11 छक्के निकले थे. यह आज भी वर्ल्ड कप इतिहास का किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. उनके इस दोहरे शतक के रिकॉर्ड के आसपास भी आज तक कोई नहीं पहुंच सका है. वह न्यूजीलैंड के लिए वनडे में डबल सेंचुरी जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने थे.

कैसा रहा मार्टिन गुप्टिल का करियर?

मार्टिन गुप्टिल का करियर केवल एक पारी तक सीमित नहीं था. वह शुरुआत से ही रन मशीन रहे. वह वनडे डेब्यू में शतक बनाने वाले न्यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी बने थे. उन्होंने 198 वनडे मैचों में 18 शतक और 39 अर्धशतक की मदद से 7346 रन बनाए. 122 टी20 मैचों में उन्होंने 2 शतक और 3531 रन ठोककर अपनी उपयोगिता साबित की. इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी गुप्टिल टी20 लीग में एक्टिव हैं.

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