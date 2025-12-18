अजूबा: टेस्ट में पहली गेंद पर छक्का और तिहरा शतक ठोकने वाला दुनिया का इकलौता क्रिकेटर

क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा अनोखा और असंभव जैसा प्रचंड रिकॉर्ड बना है, जिसकी कल्पना कोई सपने में भी नहीं कर सकता है. एक बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का और इस फॉर्मेट में तिहरा शतक जड़ने का महारिकॉर्ड बनाया है. बड़े से बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट भी यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि क्रिकेट के मैदान पर कब,कहां, कैसे और कौन सा दुर्लभ रिकॉर्ड बन जाए. इतिहास इस बात का गवाह है कि क्रिकेट के खेल में कुछ भी संभव है. आइए आपको बताते हैं, उस बल्लेबाज के बारे में जिसने किसी टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने के अलावा इस फॉर्मेट में तिहरा शतक जड़ने का करिश्मा भी किया है.

इस बल्लेबाज ने किया है यह करिश्मा

कैरेबियाई धुरंधर क्रिस गेल ही वह बल्लेबाज हैं, जिन्होंने किसी टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने के अलावा इस फॉर्मेट में तिहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है. क्रिस गेल ने टेस्ट क्रिकेट में दो बार तिहरे शतक लगाए हैं. क्रिस गेल ने टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की टीमों के खिलाफ तिहरे शतक ठोके हैं. वहीं, क्रिस गेल ने 13 नवंबर 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में खेले गए एक टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया था. बांग्लादेश की ओर से सोहाग गाजी ने यह ओवर फेंका था, जो अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे थे.

टेस्ट में पहली गेंद पर छक्का

सोहाग गाजी को अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही पहला ओवर फेंकने की जिम्मेदारी दी गई थी. फिर क्या था... क्रिस गेल ने सोहाग गाजी द्वारा मैच में फेंके गए सबसे पहले ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया. क्रिस गेल ने न सिर्फ पहली गेंद पर छक्का लगाया, बल्कि उसी ओवर में एक और छक्के व अन्य शॉट्स के दम पर कुल 18 रन बटोरे. हालांकि, बाद में सोहाग गाजी ने ही उन्हें 24 रन पर आउट कर दिया था. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में क्रिस गेल पांचवें स्थान पर हैं. क्रिस गेल ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 98 छक्के लगाए हैं. क्रिस गेल से आगे टिम साउदी (98), एडम गिलक्रिस्ट (100), ब्रेंडन मैक्कुलम (107) और बेन स्टोक्स (136) हैं.

टेस्ट क्रिकेट में दो बार तिहरा शतक भी ठोका

क्रिस गेल ने टेस्ट क्रिकेट में दो तिहरे शतक लगाए हैं. क्रिस गेल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साल 2005 में एंटिगा के मैदान पर 317 रनों की पारी खेली थी. जबकि साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ गॉल में 333 रन का ऐतिहासिक स्कोर बनाया था. क्रिस गेल ने 103 टेस्ट मैचों में 42.18 की औसत से 7214 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 333 रन है.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ठोका दोहरा शतक

क्रिस गेल ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक ठोकने का रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है. क्रिस गेल ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दोहरा शतक ठोका है. 24 फरवरी 2025 को कैनबरा में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए 2015 वनडे वर्ल्ड कप के मैच के दौरान क्रिस गेल ने 215 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. जिम्बाब्वे के खिलाफ उस वनडे इंटरनेशनल मैच में क्रिस गेल ने 147 गेंदों पर 10 चौकों और 16 छक्कों की मदद से 215 रन ठोके थे. क्रिस गेल ने 301 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 37.83 की औसत से 10480 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 215 रन है. क्रिस गेल ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 25 शतक और 54 अर्धशतक ठोके हैं.

टी20 क्रिकेट में खेली 175 रन की ऐतिहासिक पारी

वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल ने साल 2013 में IPL के एक टी20 मैच में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. 23 अप्रैल 2013 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए ओपनिंग करते हुए क्रिस गेल ने 66 गेंदों में नाबाद 175 रन ठोक दिए थे. IPL और टी20 क्रिकेट में बना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. आने वाले समय में भी शायद दुनिया का कोई भी बल्लेबाज इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएगा.

टी20 क्रिकेट में 30 गेंदों पर ठोका शतक

23 अप्रैल 2013 को क्रिस गेल ने अपनी 175 रन की ऐतिहासिक पारी के दौरान केवल 30 गेंदों पर ही शतक ठोक दिया था. क्रिस गेल ने इस दौरान 13 चौके और 17 छक्के उड़ाए. क्रिस गेल ने टी20 क्रिकेट में कई असंभव रिकॉर्ड बनाए हैं. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है. क्रिस गेल ने 463 टी20 मैचों में 36.22 की औसत से 14562 रन बनाए हैं.सिर्फ इतना ही नहीं क्रिस गेल ने टी20 क्रिकेट में 22 शतक भी ठोके हैं.