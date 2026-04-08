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Hindi Newsक्रिकेट12 रन देकर झटके 10 विकेट.... वनडे का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, बेरहम गेंदबाज ने अकेले ही 19 रन पर पूरी टीम को किया ढेर

12 रन देकर झटके 10 विकेट.... वनडे का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, बेरहम गेंदबाज ने अकेले ही 19 रन पर पूरी टीम को किया ढेर

एक गेंदबाज वनडे क्रिकेट में सिर्फ 10 ओवर ही फेंक सकता है. ऐसे में वनडे क्रिकेट की एक पारी में 10 विकेट लेना दुनिया का सबसे बड़ा करिश्मा है. वनडे क्रिकेट की एक ही पारी में सभी 10 विकेट चटकाना नामुमकिन जैसा काम है. वनडे क्रिकेट में एक पारी में अधिकतम 50 ओवर होते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 08, 2026, 12:56 PM IST
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12 रन देकर झटके 10 विकेट.... वनडे का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, बेरहम गेंदबाज ने अकेले ही 19 रन पर पूरी टीम को किया ढेर

वनडे क्रिकेट की एक ही पारी में सभी 10 विकेट चटकाना नामुमकिन जैसा काम है. वनडे क्रिकेट में एक पारी में अधिकतम 50 ओवर होते हैं. एक गेंदबाज वनडे क्रिकेट में सिर्फ 10 ओवर ही फेंक सकता है. ऐसे में वनडे क्रिकेट की एक पारी में 10 विकेट लेना दुनिया का सबसे बड़ा करिश्मा है.

12 रन देकर झटके 10 विकेट

नेपाल के लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज महबूब आलम ने वनडे क्रिकेट की एक पारी में सभी 10 विकेट झटके हैं. महबूब आलम का यह सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है. महबूब आलम ने 25 मई 2008 को आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिविजन 5 टूर्नामेंट के एक वनडे मैच में मोजाम्बिक के खिलाफ महज 7.5 ओवर में 12 रन देकर सभी 10 विकेट चटका डाले थे. वनडे क्रिकेट के इतिहास में यह सबसे अद्भुत वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

वनडे का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

महबूब आलम ने अपनी इस कातिलाना गेंदबाजी के दम पर मोजाम्बिक की टीम को 14.5 ओवर में महज 19 रन पर ऑलआउट कर दिया. यह लिमिटेड ओवर के फॉर्मेट में किसी भी गेंदबाज का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन है. सबसे खास बात ये है कि यह मैच ICC द्वारा आयोजित आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिविजन 5 टूर्नामेंट के तहत खेला गया है. वनडे में महबूब आलम जैसा कारनामा दुनिया का कोई भी गेंदबाज नहीं कर पाया है.

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बेरहम गेंदबाज ने अकेले ही 19 रन पर पूरी टीम को किया ढेर

नेपाल की टीम ने इस वनडे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 238 रन बनाए और मोजाम्बिक के सामने 239 रनों का टारगेट रखा. लक्ष्य का पीछा करने उतरी मोजाम्बिक की टीम को नेपाल के लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज महबूब आलम ने 14.5 ओवर में 19 रन पर ऑलआउट कर दिया. महबूब आलम ने अपने इस घातक गेंदबाजी स्पेल में 7.5 ओवर फेंके, जिसमें उन्होंने 1 ओवर मेडन फेंका और 12 रन देते हुए सभी 10 विकेट चटका डाले. नेपाल ने यह वनडे मैच 219 रन से जीत लिया. महबूब आलम को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया. महबूब आलम नेपाल के एक पूर्व गेंदबाज हैं. महबूब आलम बाएं हाथ बल्लेबाज और बाएं हाथ मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं. महबूब आलम की उम्र अब 44 साल है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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