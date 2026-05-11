न ब्रैडमैन, न सचिन... ये है क्रिकेट का ओरिजिनल 'GOAT', 124 शतक और 2809 विकेट का वो रिकॉर्ड जो कभी नहीं टूटेगा

Cricket Records: क्रिकेट के पहले सुपरस्टार डब्ल्यू.जी. ग्रेस की अनसुनी कहानी. उन्होंने आधुनिक बल्लेबाजी की तकनीक ईजाद की और खेल के नियमों को अपने रसूख से बदल दिया. उन्होंने 44 साल लंबे करियर में कई उपलब्धियां हासिल की.
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Unique Cricket Record: शोएब अख्तर की बिजली जैसी रफ्तार, सचिन तेंदुलकर की सर्जिकल सटीकता और विराट कोहली के फिटनेस स्तर के दौर से बहुत पहले एक ऐसा खिलाड़ी था जिसका व्यक्तित्व जीवन से भी बड़ा था. छाती तक लंबी दाढ़ी के मशहूर विलियम गिल्बर्ट ग्रेस अपनी व्यक्तित्व से पूरे स्टेडियम को प्रभाव में ले सकते थे. उन्होंने न केवल क्रिकेट खेला, बल्कि उस पर राज किया. ग्रेस ने आज की बल्लेबाजी के तरीके का आविष्कार किया और यह सब करते हुए वह इस 'जेंटलमैन गेम' के सबसे कुख्यात 'बैड बॉय' भी कहलाए.
डब्ल्यू.जी. ग्रेस से पहले बल्लेबाज विशेषज्ञ होते थे. वे या तो केवल 'आगे' खेलते थे या 'पीछे'. ग्रेस ने दोनों शैलियों को मिलाकर आधुनिक बल्लेबाजी की तकनीकी नींव रखी, जो ब्रैडमैन से लेकर लारा तक हर महान बल्लेबाज का आधार बनी. 1800 के दशक की ऊबड़-खाबड़ पिचों पर उनके आंकड़े अविश्वसनीय हैं. फर्स्ट क्लास में 54,211 रन, 124 शतक और 2809 विकेट ने उन्हें महान खिलाड़ी बनाया.
ग्रेस मैदान पर होते थे, तो भीड़ उमड़ती थी और उनके आउट होते ही दर्शक घर चले जाते थे. उन्हें खेल का पहला सुपरस्टार कहा गया. ग्रेस जहां एक जीनियस थे, वहीं वे नियमों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए भी मशहूर थे. उनका मानना था कि दर्शक उन्हें खेलते देखने के लिए पैसे देते हैं, न कि अंपायर की उंगली उठते देखने के लिए. क्रिकेट लोककथाओं की सबसे प्रसिद्ध कहानी के अनुसार, एक बार जल्दी आउट होने के बाद उन्होंने बेल्स वापस स्टंप्स पर रख दीं और गेंदबाज से कहा, ''खेलते रहो भाई, ये लोग मेरी बल्लेबाजी देखने आए हैं, तुम्हारी गेंदबाजी नहीं.'' वह न केवल क्रीज पर टिके रहे, बल्कि उस मैच में शतक भी जड़ा. आज के DRS के दौर में उन पर तुरंत प्रतिबंध लग गया होता, लेकिन अपने समय में वे इतने बड़े थे कि उन्हें "ना" कहना नामुमकिन था.
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डब्ल्यू.जी. ग्रेस आधुनिक अर्थों में केवल पेशेवर क्रिकेटर नहीं थे. वे पेशे से एक मेडिकल डॉक्टर थे. उन्होंने ब्रिस्टल में अपनी चिकित्सा सेवा जारी रखते हुए खेल पर अपना वर्चस्व बनाए रखा. प्रशंसक उन्हें प्यार से "द डॉक्टर" कहते थे, लेकिन मैदान पर उनके नुस्खे हमेशा एक जैसे होते थे- निरंतर रन बनाना और मनोवैज्ञानिक युद्ध के जरिए विरोधियों को पस्त कर देना.
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ग्रेस ने अपना आखिरी फर्स्ट क्लास मैच 60 साल की उम्र में खेला. जरा सोचिए, बिना हेलमेट, आधुनिक पैड्स या सपाट पिचों के उस दौर में भी वह वरिष्ठ नागरिक की उम्र तक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों का सामना करते रहे. उन्होंने 66 साल की उम्र तक क्लब क्रिकेट खेला, जो एक अविश्वसनीय उपलब्धि है. आज जब आप किसी बल्लेबाज को परफेक्ट कवर ड्राइव खेलते देखते हैं, तो वह डब्ल्यू.जी. ग्रेस की ही परछाई है. उन्होंने एक ग्रामीण मनोरंजन को वैश्विक जुनून में बदल दिया. भले ही डॉन ब्रैडमैन के पास आंकड़े हों, लेकिन डब्ल्यू.जी. ग्रेस ने ही क्रिकेट को उसकी आत्मा दी.