गेंदबाजों का सबसे बड़ा दुश्मन... एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाएगा ये धाकड़ बल्लेबाज!
Advertisement
trendingNow12878978
Hindi Newsक्रिकेट

गेंदबाजों का सबसे बड़ा दुश्मन... एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाएगा ये धाकड़ बल्लेबाज!

Asia Cup 2025: भारत का एक धाकड़ बल्लेबाज एशिया कप 2025 में रनों की झड़ी लगा सकता है. यह बल्लेबाज जब क्रीज पर उतरता है तो गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है. साथ ही वह अपना दिन होने पर किसी भी मैच का रुख बड़ी आसानी से पलट सकता है. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर तक UAE की धरती पर खेला जाएगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 13, 2025, 02:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गेंदबाजों का सबसे बड़ा दुश्मन... एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाएगा ये धाकड़ बल्लेबाज!

Asia Cup 2025: भारत का एक धाकड़ बल्लेबाज एशिया कप 2025 में रनों की झड़ी लगा सकता है. यह बल्लेबाज जब क्रीज पर उतरता है तो गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है. साथ ही वह अपना दिन होने पर किसी भी मैच का रुख बड़ी आसानी से पलट सकता है. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर तक UAE की धरती पर खेला जाएगा.

सबसे ज्यादा रन बनाएगा ये धाकड़ बल्लेबाज!

एशिया कप 2025 में भारत के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल सबसे ज्यादा रन बना सकते हैं. बता दें कि हाल ही में भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज (2025) में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की 10 पारियों में 75.40 की औसत से 754 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान 4 शतक ठोके, जिसमें उनका हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 269 रन भी शामिल था.

गेंदबाजों का सबसे बड़ा दुश्मन

शुभमन गिल अपना दिन होने पर किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकते हैं. शुभमन गिल भारत के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जमा चुके हैं. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. शुभमन गिल का पिछले कई सालों में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है. स्पोर्ट्स हर्निया की समस्या के कारण टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में खेलने पर सस्पेंस है. सूर्यकुमार यादव अगर एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में नहीं खेल पाए तो शुभमन गिल को कप्तानी मिलना लगभग पक्का है.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड

शुभमन गिल ने भारत के लिए अभी तक 21 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. शुभमन गिल ने 21 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 30.42 की औसत से 578 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन गिल का हाईएस्ट स्कोर 126 रन है. शुभमन गिल पिछले साल जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई आखिरी टी20 इंटरनेशनल सीरीज में टीम इंडिया के उपकप्तान थे, जिसके बाद उन्हें टेस्ट और वनडे क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से आराम दिया गया था. शुभमन गिल अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए बेताब हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा मौजूदा समय में Zee News Hindi Digital की पिच पर खबरों के चौके-छक्के लगा रहे हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. त...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सरपंच ने किया था ऐसा काम, स्वतंत्रता दिवस पर मिल रहा इनाम
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सरपंच ने किया था ऐसा काम, स्वतंत्रता दिवस पर मिल रहा इनाम
इन राज्‍यों में तिरंगे के रंग में रंगे लोग, नेताओं से लेकर आम जनता में उमड़ा जोश
har ghar tiranga
इन राज्‍यों में तिरंगे के रंग में रंगे लोग, नेताओं से लेकर आम जनता में उमड़ा जोश
विमान हादसे में मां को खोया, बेटे ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका में ठोका मुकदमा
ahmedabad plane crash
विमान हादसे में मां को खोया, बेटे ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका में ठोका मुकदमा
BJP Vs BJP चुनाव में भले रूडी जीते, बालियान को विजयी क्यों बता रहे ये पार्टी सांसद?
Rajiv Pratap Rudy
BJP Vs BJP चुनाव में भले रूडी जीते, बालियान को विजयी क्यों बता रहे ये पार्टी सांसद?
उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक का यह है प्लान
INDIA Alliance Meeting
उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक का यह है प्लान
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
sushil kumar
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
Stray dogs
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
Independence day meat ban
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
bengaluru news
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
LoC
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
;