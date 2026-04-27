ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा से 'लड़ाई' कर मैदान पर उतरा ये बल्लेबाज, 8 गेंद पर ठोक डाले 29 रन, जबड़े से छीनी जीत

भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच 2018 में निदास ट्रॉफी खेली गई थी. श्रीलंका की स्वतंत्रता के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित ये सीरीज टी20 फॉर्मेट में खेला गया था. ट्राई शृंखला में भारत और बांग्लादेश ने फाइनल तक का सफर तय किया था. 18 मार्च, 2018 को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए उस फाइनल मैच में बांग्लादेश की टीम जीत के बेहद करीब थी. भारत को जीत के लिए 12 गेंदों पर 34 रनों की दरकार थी. ऐसा लगा कि टीम इंडिया इस स्थिति से मैच नहीं जीत पाएगी. 5 विकेट गिर चुके थे और 7वें नंबर पर दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने उतरे.

इस मैच में रोहित शर्मा टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे थे. हिटमैन ने दिनेश कार्तिक से पहले ऑलराउंडर विजय शंकर को बल्लेबाजी करने भेजा था. हिटमैन के इस फैसले से दिनेश कार्तिक खुश नहीं थे और उन्होंने ड्रेसिंग रूम में कप्तान से नाराजगी व्यक्त करते हुए बहस भी की. 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर मनीष पांडे आउट हो गए और गुस्से में लाल होकर दिनेश कार्तिक मैदान पर उतरे.

8 गेंदों पर ठोके 29 रन

दिनेश कार्तिक काफी गुस्से में बैटिंग करने उतरे थे. रोहित शर्मा ने उन्हें नंबर-7 पर उतारा था, जिससे वो खुश नहीं थे. ऊपर से मैच भी भारत के पकड़ से दूर निकल गया था. कुछ करिश्मा करने की जरूरत थी और कार्तिक ने करिश्मा कर दिया. 19वें ओवर में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन बॉलिंग करने आए. दिनेश कार्तिक ने अपनी पहली गेंद पर ही तूफानी छक्का जड़ा. फिर दूसरी गेंद पर चौका और तीसरी पर सिक्स जड़कर सनसनी मचा दी. बांग्लादेशी खेमे में हड़कंप मच गई. कार्तिक ने इस ओवर की आखिरी बॉल पर भी चौका लगाया और इस ओवर में कुल मिलाकर 22 रन लूट लिए.

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आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर दिलाई जीत

19वें ओवर में 22 रन बने और अब भारत को जीत के लिए आखिरी 6 गेंद पर 12 रनों की जरूरत थी. पहली चार गेंदों पर 7 रन बने. सौम्य सरकार ने 5वीं गेंद पर विजय शंकर को आउट कर दिया. रोमांच की सारी हदें पार हो गई. अब भारत को आखिरी गेंद पर 5 रन की दरकार थी. ड्रेसिंग रूम में कप्तान रोहित शर्मा और बाकी खिलाड़ी टेंशन में थे. दिनेश कार्तिक ने आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर बांग्लादेश के जबड़े से जीत छीन ली.

रोहित शर्मा ने किया खुलासा

मैच के बाद रोहित शर्मा ने बताया कि दिनेश कार्तिक काफी गुस्से में बल्लेबाजी करने गए थे. उन्हें नंबर-7 पर भेजा गया तो वो नाराज थे, लेकिन मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद वो ड्रेसिंग रूम में आए और मुझसे कहा कि ये फैसला सही था. आखिरी दो ओवर के लिए बैटिंग करने उतरे दिनेश कार्तिक ने 362.50 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 8 गेंद पर 29 रन बना दिए. इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के जड़े. 2006 में अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दिनेश कार्तिक ने उस दिन अपने T20I करियर की बेस्ट पारी खेली और भारत को यादगार जीत दिलाई थी.

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