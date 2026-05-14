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Hindi Newsक्रिकेटकच्ची झोपड़ी से निकला T20 का सबसे खूंखार बल्लेबाज...मां ने मूंगफली बेचकर पाला...बेटे ने उड़ाए 1000 से ज्यादा छक्के

कच्ची झोपड़ी से निकला T20 का सबसे खूंखार बल्लेबाज...मां ने मूंगफली बेचकर पाला...बेटे ने उड़ाए 1000 से ज्यादा छक्के

क्रिकेट की दुनिया में ऐसे दर्जनों खिलाड़ी हैं, जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया. इन्हीं में एक वो धुरंधर है, जिसका बचपन गरीबी में बीता. उसने कड़ी मेहनत के दम पर क्रिकेट में नाम कमाया और टी20 क्रिकेट का सबसे खूंखार बल्लेबाज बना. आइए डिटेल में जानते हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 14, 2026, 10:31 PM IST
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टी20 में 1000 प्लस छक्के लगाने वाला धुरंधर (फोटो AI)
टी20 में 1000 प्लस छक्के लगाने वाला धुरंधर (फोटो AI)

Chris Gayle Success Story: क्रिकेट की दुनिया में जब भी 'तबाही' और 'खौफ' जैसे शब्दों का जिक्र होता है, तो सबसे पहला नाम क्रिस गेल (Chris Gayle) का आता है. 'यूनिवर्स बॉस' के नाम से मशहूर इस खिलाड़ी ने टी20 क्रिकेट में ऐसे कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जिन्हें छूना आज के दौर में नामुमकिन लगता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1000 से ज्यादा छक्के जड़ने वाले इस खूंखार बल्लेबाज का बचपन इतनी गरीबी में बीता था कि उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा. फीस के लिए पैसे नहीं थे. मां ने चिप्स और मूंगफली बेचकर क्रिस गेल को पाला.

कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि क्रिस गेल का परिवार पहले कच्ची झोपड़ी में रहता था. घर में पैसे की किल्लत होने के चलते गेल को 10वीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी. गेल ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि अगर वह क्रिकेटर नहीं होते, तो शायद उनका जीवन सड़कों पर ही बीत रहा होता.

क्रिस गेल 2021 में सोशल मीडिया पर काफी भावुक हो गए थे और उन्होंने अपनी मां के बलिदानों को याद किया था. क्रिकेट की दुनिया में सफल होने वाले इस दिग्गज के पास आज करोड़ों की संपत्ति है. 2026 में उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 350 करोड़ रुपये से 393 करोड़ रुपये के बीच आंकी जाती है.

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मां ने क्यों बेचे चिप्स और मूंगफली?

बताया जाता है कि क्रिस गेल के पिता पुलिस में थे, लेकिन उस वक्त 7 लोगों का परिवार चलाना उनकी सैलरी से संभव नहीं था, इसलिए मां चिप्स और मूंगफली बेचकर परिवार को सपोर्ट करती थीं. छह संतानों में क्रिस का नाम पांचवां था. लोअर मिडिल क्लास परिवार में ज्यादा बच्चे होने के चलते थोड़ी दिक्कतें होती थीं. बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए ही मां ने चिप्स बनाने का साइड बिजनेस शुरू किया था. मां के संघर्ष का ही नतीजा रहा कि क्रिस गेल इस मुकाम तक पहुंच सके.

टी20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज कहलाए क्रिस गेल

क्रिस गेल वेस्टइंडीज के खतरनाक ओपनर्स में शुमार रहे हैं. वह विश्व क्रिकेट में टी20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं. उनके नाम 483 मैचों में 19593 इंटरनेशनल रन दर्ज हैं. वह अब तक 42 शतक और 105 अर्धशतक लगा चुके हैं. गेल के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 2323 चौके और 553 छक्के दर्ज हैं. वहीं टी20 क्रिकेट में 463 मैच खेलकर 14562 रन बनाए हैं, जो सबसे ज्यादा हैं. उनके नाम इस फॉर्मेट में 22 शतक और 1056 छक्के हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

30 गेंदों में शतक और 175 रनों का 'अमर' रिकॉर्ड

क्रिस गेल के नाम टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा और शायद कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड दर्ज है. 23 अप्रैल 2013 को आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेलते हुए उन्होंने पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ जो किया, वह इतिहास बन गया. गेल ने महज 30 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया था. उन्होंने केवल 66 गेंदों पर 175 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 17 छक्के शामिल थे. टी20 क्रिकेट में 175 रनों का व्यक्तिगत स्कोर आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसे पिछले 13 सालों में कोई नहीं तोड़ पाया है.

1000 प्लस छक्के लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं गेल

क्रिस गेल दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इस छोटे फॉर्मेट में छक्कों का 'हजार' का आंकड़ा पार किया है. गेल ने अपने टी20 करियर में कुल 1056 छक्के उड़ाए हैं. उन्होंने 463 टी20 मैचों में 22 शतक जड़े हैं. यह एक ऐसा आंकड़ा है, जिसे तोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए किसी दिवास्वप्न से कम नहीं है. उनके नाम टी20 क्रिकेट में कुल 14562 रन दर्ज हैं.

येै भी पढ़ें: खत्म हुआ इंतजार! Team India के लिए ओपनिंग करेंगे प्रियांश और वैभव, श्रीलंका की धरती पर मचेगा 'गदर', देखें पूरा शेड्यूल

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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