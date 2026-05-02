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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: शादी करके मैदान पर लौटा यह खूंखार बल्लेबाज, नीलामी में मिले थे 8.6 करोड़, पहली गेंद से उड़ाता है छक्के

IPL 2026: शादी करके मैदान पर लौटा यह खूंखार बल्लेबाज, नीलामी में मिले थे 8.6 करोड़, पहली गेंद से उड़ाता है छक्के

Josh Inglis has Joined LSG: आईपीएल 2026 के बीच लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में खूंखार बल्लेबाज की एंट्री हुई है. ये वही खिलाड़ी है, जिसे नीलामी में करोड़ों रुपए मिले थे. शादी के चलते वो पहले हाफ में मौजूद नहीं था, लेकिन अब वो ऋषभ पंत की कप्तानी वाली इस टीम के साथ जुड़ चुका है और बल्ले से तबाही मचाने के लिए तैयार है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 02, 2026, 08:27 AM IST
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IPL 2026: शादी करके मैदान पर लौटा यह खूंखार बल्लेबाज, नीलामी में मिले थे 8.6 करोड़, पहली गेंद से उड़ाता है छक्के

Josh Inglis has Joined LSG: आईपीएल 2026 की सबसे फिसड्डी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खुशखबरी आई है. ये टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे मौजूद है, लेकिन अभी उसके लिए प्लेऑफ के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं. ये टीम क्या सुपर 4 में एंट्री कर पाएगी या नहीं? इस सवाल के बीच लखनऊ की टीम में वो खिलाड़ी आ गया है, जिस पर नीलामी में 8.6 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे. ये वही धुरंधर है, जो पहली गेंद से छक्के उड़ाता है और अकेले के दम पर मैच जिताने की क्षमता रखता है.

ये कोई और नहीं बल्कि दाएं हाथ के तूफानी विकेटकीपर बैटर जॉश इंग्लिस हैं, जो टी20 के विस्फोटक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. आईपीएल 2026 की नीलामी में उन्हें खरीदने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी. हैदराबाद ने उन पर 8.4 करोड़ रुपये तक की बोली लगाई थी, लेकिन अंत में लखनऊ ने 8.6 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम देकर उन्हें अपने पाले में शामिल किया था.

शादी के बाद मैदान पर लौटने के लिए तैयार जॉश

इंग्लिस ने नीलामी से पहले ही अपनी शादी के कारण शुरुआती मैचों में अनुपलब्ध रहने की जानकारी फ्रेंचाइजी को दे दी थी. उनकी शादी 18 अप्रैल को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मार्गरेट रिवर में संपन्न हुई. अब वह पूरी तरह तैयार हैं और सोमवार (4 मई) को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले के लिए चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे.

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LSG की बल्लेबाजी को मिलेगी मजबूती

लखनऊ की कमजोर बल्लेबाजी लाइनअप को इंग्लिस के आने से काफी सहारा मिलेगा. उन्हें निकोलस पूरन की जगह प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है. पूरन इस सीजन अब तक 8 मैचों में सिर्फ 82 रन बना सके हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स को अब अपने अगले मुकाबले मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ खेलने हैं. ऐसे में जॉश इंग्लिस की मौजूदगी टीम की किस्मत बदलने में कितनी कारगर साबित होती है, यह देखना दिलचस्प होगा.

पिछले सीजन पंजाब के लिए मचाई थी तबाही

आईपीएल करियर पर नजर डालें तो पिछले सीजन में उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए 11 पारियों में 278 रन बनाए थे. उनका औसत 30.88 और स्ट्राइक रेट 162.57 का रहा था, जो उनकी आक्रामक खेल शैली को दर्शाता है. पंजाब को फाइनल तक ले जाने में इंग्लिस ने अहम योगदान दिया था. अब वो ठीक यही काम लखनऊ के लिए करते दिखेंगे.

मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने छोड़ा साथ

एक तरफ जहां इंग्लिस की वापसी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्ज़के व्यक्तिगत कारणों से स्वदेश लौट गए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी पत्नी के परिवार में किसी करीबी सदस्य का निधन हो गया है, जिसके चलते उन्होंने 26 अप्रैल को ही टीम का साथ छोड़ दिया था. वह टूर्नामेंट में वापस लौटेंगे या नहीं, इस पर अभी संशय बरकरार है, जो लखनऊ के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

प्लेऑफ में कैसे पहुंचेगी लखनऊ?

लखनऊ की टीम 43 मैचों के बाद प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे है. उसने 8 में से सिर्फ 2 मैच जीते, जबकि 6 हारे हैं. लखनऊ के पास कुल 4 अंक हैं. अगर उसे प्लेऑफ में जाना है तो कुल 16 अंक चाहिए होंगे. मतलब यह है कि उसे बचे हुए अपने सभी 6 मैच जीतना जरूरी हैं. एक हार भी लखनऊ का प्लेऑफ में जाने का सपना चकनाचूर कर देगी.

ये भी पढ़ें:DC vs RR: 18 साल का इंतजार खत्म...DC ने रच डाला इतिहास, सालों बाद पूरी हुई ये मुराद

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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