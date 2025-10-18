15 छक्के, 25 चौके और 277 रन... रोहित शर्मा के 264 रन का रिकॉर्ड तोड़ चुका ये खूंखार बल्लेबाज, अब है डेब्यू का इंतजार

277 Runs Unique Record: वनडे इंटरनेशनल में जब अटूट रिकॉर्ड की बात आती है तो रोहित शर्मा की विशालकाय डबल सेंचुरी याद आती है. हर कोई रोहित शर्मा के 264 रन के महारिकॉर्ड से वाकिफ है. लेकिन एक भारतीय बल्लेबाज ने रोहित का ये रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुका है. ये वो बल्लेबाज है जो डेब्यू के बेहद करीब है. तीन साल पहले इस बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में रनों का अंबार लगा दिया था. बदकिस्मती से ये बल्लेबाज वनडे में तिहरे शतक के अजूबे से महज 23 रन दूर रह गया था.

2014 में हिटमैन ने रचा था इतिहास

रोहित शर्मा वनडे में अपने दोहरे शतकों के कारनामे के लिए जाने जाते हैं. हिटमैन वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा 3 दोहरे शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं. लेकिन असली तबाही रोहित शर्मा ने साल 2014 में मचाई थी. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में 173 गेंद में 264 रन की ताबड़तोड़ पारी को अंजाम दिया था. इस दौरान रोहित के बल्ले से 33 चौके और 9 छक्के देखने को मिले थे.

Add Zee News as a Preferred Source

किसने तोड़ा रोहित का ये रिकॉर्ड?

रोहित शर्मा का ये महारिकॉर्ड भारत के नारायण जगदीशन ध्वस्त कर चुके हैं. हालांकि, उन्होंने घरेलू क्रिकेट लिस्ट ए में 141 गेंद में 277 रन की आतिशी पारी खेली थी. उन्होंने 15 छक्के और 25 चौके जमाए थे. जगदीशन ने घरेलू क्रिकेट में शानदार पारियां खेली हैं. अब वह टीम इंडिया में अपने डेब्यू की दहलीज पर पहुंच चुके हैं. टेस्ट स्क्वाड में हाल ही में उनका नाम देखने को मिला था लेकिन डेब्यू नहीं कर पाए थे. ओवरऑल वनडे क्रिकेट में जगदीशन के नाम सबसे बड़ा स्कोर करने का महारिकॉर्ड दर्ज है.

ये भी पढे़ं.. बॉर्डर पर हमले से सीरीज होगी रद्द? अफगानिस्तान ने वापस लिया नाम, क्रिकेटर्स की मौत पर टूटकर बिखरे राशिद

मैच में बने 506 रन

जगदीशन ने ये रिकॉर्ड तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश के बीच लिस्ट ए मुकाबले में बनाया था. जगदीशन तमिलनाडु की टीम का हिस्सा थे. जगदीशन के विशालकाय स्कोर की बदौलत उनकी टीम ने बोर्ड पर 506 रन टांग दिए थे. जगदीशन के अलावा इस मुकाबले में साई सुदर्शन ने भी शानदार शतक ठोका था. उन्होंने 154 रन की धांसू पारी खेली थी. दोनों के बीच 416 रन की साझेदारी देखने को मिली.