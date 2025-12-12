भारत के खिलाफ रिकॉर्ड्स का अंबार, संन्यास से आने के बाद तबाही मचा रहे डी कॉक, जानें पूरा मामला

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है. संन्यास के बाद वापिस लौट दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने धमाकेदार 90 रनों की पारी खेली.डी कॉक ने अपनी दमदार पारी की बदौलत एक स्पेशल फेहरिस्त में अपना नाम दर्ज करा लिया.
Trending Photos
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है. संन्यास के बाद वापिस लौट दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने धमाकेदार 90 रनों की पारी खेली. डी कॉक ने अपनी दमदार पारी की बदौलत एक स्पेशल फेहरिस्त में अपना नाम दर्ज करा लिया. इससे पहले ऐसा केवल 2 खिलाड़ी ही कर पाए थे. चंडीगढ़ के मल्लनपुर में खेले गए इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के सामने 214 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया. डी कॉक ने अकेले 90 रनों की आतिशी पारी खेली. जवाब में टीम इंडिया 162 रनों पर ही सिमट गई और ये मुकाबला बुरी तरह से हार गई.
भारत के खिलाफ 5वीं फिफ्टी
क्विंटन डी कॉक पहले मुकाबले में कुछ खास नहीं कर सके थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने जबरदस्त कमबैक करते हुए 90 रन ठोक दिए. वह अपने शतक की ओर आगे बढ़ ही रहे थे कि जितेश शर्मा ने उन्हें रन आउट कर दिया. डी कॉक ने अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुलाई की. उन्होंने 5 चौके और 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 90 रन बनाए. इसी के साथ डी कॉक भारतीय टीम के खिलाफ टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा पचासे जड़ने की फेहरिस्त में जुड़ गए. जोस बटलर और निकोलस पूरन के बाद डी कॉक ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं.अगर वह एक पचासा और जड़ देते हैं तो वह सबसे ज्यादा पचासे जड़ने वाले नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएंगे.
तीसरी बड़ी पारी
क्विंटन डी कॉक ने कल कई सारे रिकॉर्ड स्थापित किए. टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया के खिलाफ किसी अफ्रीकी खिलाड़ी की ये तीसरी बड़ी पारी है. इससे पहले डेविड मिलर ने 106 रनों की तूफानी पारी खेली है. दूसरे स्थान इनके साथी खिलाड़ी रिली रोसू का नाम है. उन्होंने 100 रनों की पारी खेलने का काम किया है. वहीं, तीसरे और आखिरी स्थान पर डी कॉक 90 रनों के साथ काबिज हो गए हैं.
डी कॉक का टी 20 करियर
डी कॉक ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2012 में की थी. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में खेले 98 मैचों की 97 पारियों में 30.89 की औसत और 139.8 के बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट से 2705 रन बनाने का कारनामा किया है. वहीं, उन्होंने 1 शतक और 17 अर्धशतक जड़ने का काम किया है. इस दौरान डी कॉक ने केवल 1 शतक लगाया है और उनका उच्चतम स्कोर 100 रनों का रहा है. वह 9 बार नॉटआउट भी लौटे हैं.
ये भी पढ़ें: सूर्यकुमार ध्वस्त करेंगे MR 360 का रिकॉर्ड..., विराट-रोहित फेहरिस्त में जुड़ेगा नाम, दूसरे टी20 में मचेगा कोहराम!