रोहित शर्मा ने फिर हिलाई रिकॉर्ड बुक, 51 छक्कों से दिल्ली कैपिटल्स को दहलाया, बनाया विशाल रिकॉर्ड

Rohit Sharma IPL Record: आईपीएल 2026 के 8वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से हो रहा है. अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 26 गेंदों पर 35 रनों की पारी खेली. इस मुकाबले में तो हिटमैन के बल्ले से सिर्फ एक सिक्स निकला, लेकिन ये छक्का दिल्ली कैपिटल्स को दहलाने के लिए काफी था. रोहित ने दिल्ली के खिलाफ वो कारनामा कर दिया है, जो आईपीएल इतिहास में किसी ने नहीं किया था.

पहले से ज्यादा फिट होकर आईपीएल 2026 में खेलने उतरे रोहित शर्मा दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. फैंस को उम्मीद थी कि वो लगातार दूसरा अर्धशतक जड़ेंगे, लेकिन आईपीएल में वो चौथी बार अक्षर पटेल के शिकार बने. हालांकि, इस पारी के दौरान हिटमैन ने रिकॉर्ड बुक हिलाते हुए अपने लाखों फैंस को खुश कर दिया.

रोहित शर्मा ने हिलाई रिकॉर्ड बुक

मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा दिल्ली कैपिटल्स के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिटमैन ने इस टीम के खिलाफ अब तक 51 छक्के जड़ दिए हैं. रोहित दिल्ली के खिलाफ आईपीएल में छक्कों की फिफ्टी लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं. बता दें कि IPL में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे अधिक सिक्स जड़ने का रिकॉर्ड 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल के नाम है. वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए आईपीएल करियर में 61 छक्के ठोके हैं. यही नहीं, स्पेशल लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी क्रिस गेल ही हैं. उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 54 छक्के जड़े हैं. रोहित शर्मा इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आ गए हैं.

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आईपीएल में किसी टीम के खिलाफ सर्वाधिक छक्के

61 - क्रिस गेल, बनाम पंजाब किंग्स

54 - क्रिस गेल, बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स

51 - रोहित शर्मा, बनाम दिल्ली कैपिटल्स

50 - एमएस धोनी, बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

48 - विराट कोहली, बनाम चेन्नई सुपर किंग्स

47 - रोहित शर्मा, बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स

44 - एबी डिविलियर्स, बनाम पंजाब किंग्स

44 - क्रिस गेल, बनाम मुंबई इंडियंस

44 - कीरोन पोलार्ड, बनाम चेन्नई सुपर किंग्स

44 - डेविड वार्नर, बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

43 - केएल राहुल, बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के

इंडियन प्रीमियम लीग में सबसे अधिक छक्के जड़ने का रिकॉर्ड भी वेस्टइंडीज के पूर्व महान टी20 खिलाड़ी क्रिस गेल के नाम है. बाएं हाथ के दिग्गज बल्लेबाज ने 142 मैचों में 357 छक्के ठोके हैं. रोहित शर्मा (273 मैचों में 308 छक्के) दूसरे और विराट कोहली (268 मैचों में 296 छक्के) तीसरे नंबर पर हैं.

रोहित शर्मा के सिर पर ऑरेंज कैप

आईपीएल 2026 में दो मैचों में 113 रन बनाकर रोहित शर्मा फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में टॉप पर हैं. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में पारी के बाद ब्रेक में उन्हें ऑरेंज कैप सौंपी गई. बता दें कि हिटमैन ने 18 सालों के आईपीएल इतिहास में कभी भी ऑरेंज कैप अपने नाम नहीं किया है. इस साल वो इस स्पेशल खिताब पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे.

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